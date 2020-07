MYSTERY SHOPPER: Testen Sie Ihre Dienstleistungsqualität

"Hanf - der etwas andere Bioladen" eröffnet bayernweit achtes Geschäft in der Theaterstraße 61/500 Produkte aus dem vielseitigen Rohstoff Hanf/Bundesweit 50 Filialen in den nächsten zwei Jahren geplant/MdB Nicole Bauer (FDP) kam zur Eröffnung LANDSHUT- Alles rund um den legalen Hanf: Mit allen Sinnen kommen Freunde des vielseitigen Rohstoffs in der niederbayerischen Bezirkshauptstadt auf ihre Kosten. "Hanf, der etwas andere Bioladen" hat am Donnerstag (9....