MWM stellt Aggregate vor, die für einen Wasserstoffanteil von bis zu 25 Prozent geeignet sind

MWM führt Gasaggregate im Bereich von 400 kW bis 4,5 MW ein, die mit einem Wasserstoffanteil von bis zu 25 Prozent betrieben werden können.

MWM führt schrittweise Aggregate für den Dauerbetrieb, die Grundlastversorgung und den Spitzenlastbetrieb ein, die mit einem Wasserstoffanteil von bis zu 25 Prozent – beigemischt zum Erdgas – betrieben werden können. Das Angebot gilt für die Baureihen TCG 3016, TCG 3020, TCG 2032 und TCG 2032B.

Weiterhin wird das Unternehmen für diese Baureihen Nachrüstsätze anbieten, um die Beimischung eines Wasserstoffanteils von bis zu 25 Prozent zu ermöglichen. Die stufenweise Einführung neuer Erdgasaggregate und Nachrüstsätze, die einen Wasserstoffanteil von 25 Prozent unterstützen, soll im vierten Quartal 2022 beginnen.

Die Verwendung erneuerbaren Wasserstoffs als Brennstoff kann dazu beitragen, Treibhausgasemissionen zu senken. „Wir sind stolz darauf, unseren Kunden leistungsfähige Energielösungen auf Wasserstoffbasis anbieten zu können, die ihnen helfen werden, den CO2-Ausstoß zu senken und nachhaltigere Energiequellen zu nutzen“, sagt Tim Scott, MWM Direktor. MWM Gasmotoren können bereits heute mit einem Wasserstoffanteil von bis zu 10 Prozent betrieben werden und zeichnen sich in der dezentralen Energieerzeugung durch einen hohen Wirkungsgrad aus.

MWM Aggregate sind traditionell führend, wenn es um die Verwendung alternativer Gasarten zur Stromerzeugung geht. Sie können mit einer Vielzahl an verschiedenen Biogasen betrieben werden, beispielsweise Faul-, Deponie- oder Klärgas.

Erfahrung mit einem Wasserstoffanteil von bis zu 60 Prozent

MWM verfügt bereits heute in verschiedenen Absatzmärkten und Ländern über viel Erfahrung in der Verwendung von Wasserstoff, von denen einige schon seit 23 Jahren im Einsatz sind. MWM ist fortwährend bemüht, die Leistungsfähigkeit wasserstoffbetriebener Stromaggregate zu steigern, ohne die Wartungskosten und -intervalle, die Verfügbarkeit und den Betrieb zu beeinträchtigen. Durch den Einsatz seiner verschiedenen Produkte in Kundenprojekten und mit Brennstoffen, hat MWM umfassende Erfahrungen mit einem Wasserstoffgehalt von bis zu 60 Prozent gemacht.

Angesichts der sich zunehmend etablierenden Wasserstoffversorgungsinfrastruktur wird durch die Entwicklung und Markteinführung von Lösungen mit Wasserstoffbeimischung eine wachsende Nachfrage adressiert. Ziel von MWM ist es, seine Kunden bei der Erreichung ihrer Klimaziele zu unterstützen, indem Produkte angeboten werden, die die Umstellung auf andere Brennstoffe erleichtern, die betriebliche Effizienz steigern und Emissionen reduzieren.

„Durch den Einsatz von regenerativem Wasserstoff als nachhaltige Energiequelle liefert unsere Branche einen wertvollen Beitrag zur Versorgung mit zuverlässiger, nachhaltiger Energie. Wir freuen uns, dass MWM Teil dieser Nachhaltigkeitsbemühungen ist“, erklärt Tim Scott.

Caterpillar Energy Solutions

Caterpillar Energy Solutions

Caterpillar Energy Solutions steht mit seinen beiden Marken MWM und Cat® für hocheffiziente und umweltfreundliche Lösungen zur dezentralen Energieerzeugung. Das von Carl Benz 1871 gegründete und heute unter Caterpillar Energy Solutions firmierende Mannheimer Unternehmen verfügt mit seiner Marke MWM über 150 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Optimierung von Gasmotoren und Stromaggregaten für Erdgas, Biogas und weitere Sondergase.

Caterpillar

Caterpillar

Mit einem Umsatz- und Ertragsvolumen von 41,7 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020 ist Caterpillar der weltweit führende Hersteller von Bau- und Fördermaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren, industriellen Gasturbinen und Diesel-Elektro-Lokomotiven

Kontakt

Caterpillar Energy Solution GmbH

Aljoscha Kertesz

Carl-Benz-Straße 1

68167 Mannheim

+49 (0) 621 384 8748

kertesz.a@mwm.net

http://www.caterpillar-energy-solutions.de