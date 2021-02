MUU dass Softeis aus Dänemark für höchste Anforderungen an Geschmack und Rendite

Dänische Meiereiprodukte sind Weltweit bekannt für herausragende Qualität und der Verwendung von ausgezeichneten Zutaten.

Die Firma Frisani geht mit diesem Softeis aus dänischer Produktion ab 2019 in den internationalen Alleinvertrieb. Der Fertigmix in der praktischen Bag in Box, in den Geschmacksrichtungen Vanille und Schokolade zeichnet sich durch folgende Produktmerkmale aus.

* Beste Konditionen für ein Maximum an Rendite

* Fertiger Flüssigmix auch geeignet für die Herstellung von Milchshake

* Hochergiebiges Endprodukt mit exzellenter Standfestigkeit in der Konsistenz

* Praktische Bag-in-Box , wiederverschließbar

* Keine Konservierungsstoffe

* Ungekühlt über mehrere Monate haltbar

Vorzugsweise erreicht der Eiscreamist die besten Ergebnisse für seine Kunden mit einer Vorkühlung auf Kühlschranktemperatur vor Maschinenbefüllung und die Verwendung in hochwertigen Softeismaschinen mit Schwellpumpe der marktführenden Hersteller wie Carpigiani, Telme, Gel-Matic und Frigomat.

Der Verkauf erfolgt ausschließlich an Gewerbekunden, die gerne kostenlos Muster anfordern dürfen.

Die Lieferung erfolgt wahlweise als ½ Palette mit 2,28 Euro Netto per Liter oder 1/1 Palette für 2,16 per Liter mit jeweils 36×10 oder 72 x10 Liter Bag-in-Box.

Die Lieferpauschale wird Deutschlandweit mit 39,80 Netto berechnet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Frisani Ice Technology GmbH

Herr Guido Thomsen

Langacker 8

24887 Silberstedt

Deutschland

fon ..: 04626- 187950-0

web ..: https://www.frisani.de

email : info@frisani.de

