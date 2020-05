Muttertags – Rabatt bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen: 30 % Off

Ermäßigung auf alle Schuhe in den SALE – Kategorien für Schuhe in Übergrößen

Zum Muttertag nur das Beste! schuhplus – Schuhe in Übergrößen gibt zum Muttertag 30 % Rabatt auf alle Schuhe in Übergrößen in den Kategorien SALE Damen und SALE Herren. Der Gutschein gilt für das gesamte XXL-Sortiment mit dem Code: Muttertag-2020.

Die ganze Welt der Schuhe in großen Größen

schuhplus – Schuhe in Übergrößen ist ein Spezialanbieter für Schuhe in Übergrößen und hat sich als Fachhändler auf das Segment Damenschuhe in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in den Größen 46 bis 54 spezialisiert. Im Portfolio sind alle Schuharten reichhaltig vertreten: zauberhafte Sandalen und Ballerinas, praktische Halbschuhe und Mokassins, elegante Stiefeletten und High Heels, aber auch robuste Gummistiefel und Clogs. Nicht weniger umfangreich ist das Angebot für die Herren. Auf den anspruchsvollen Mann warten unter anderem feine Business-Schuhe und Slippers, lässige Sneakers und Sportschuhe, funktionelle Trekking- und Outdoorschuhe sowie sommerliche Sandalen und Zehentrenner. In den SALE Kategorien im Webshop gibt es jetzt sogar sagenhafte 30 % Rabatt auf alle Modelle in großen Größen.

Modelle für Damen und Herren mit großen Füßen in ausgezeichneter Qualität

Selbstverständlich handelt es sich bei den Modellen von schuhplus ausschließlich um Ware bester Qualität und Güte! So weisen die Schuhe eine ausgezeichnete Verarbeitung, eine trendige Form und ein hochwertiges Innenleben auf, welches unter anderem aus Leder oder auch aus sommerlich leichtem Textil bestehen kann. Für jeden Anlass gibt es den passenden Schuh in Übergröße: für Büro oder Event, Freizeit oder Urlaub, Sport oder Hobby: Ab sofort tragen Damen und Herren dank schuhplus stets die passenden Schuhmodelle!

*Hinweis zur Sparaktion von schuhplus – Schuhe in Übergrößen

Die Aktion ist nur im Webshop gültig und NICHT STATIONÄR in den Fachgeschäften von schuhplus. Die Ware kann im Webshop für “Abholung in Wunschfiliale” wie gewohnt reserviert werden und steht ab Dienstag, 12.05.2020 dort zum Anprobieren unverbindlich bereit. Der Gutscheincode gilt für alle Artikel in den Kategorien “SALE Damen” und “SALE Herren”, auch wenn diese bereits reduziert sind. Aktion gültig bis Sonntag, 10.05.2020. Die Abholung in den Filialen bis spätestens Samstag, 16.05.2020. Gutscheine sind nicht kombinierbar. Es gibt keinen Mindestbestellwert.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.