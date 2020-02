Musterkonzepte für das Personalmanagement

Die Musterkonzepte aus dem PRAXIUM Verlag

Musterkonzepte sind keine einfache Aufgabe. Sie erfordern eine klare Struktur, konkrete und substanzielle Aussagen und sprachliche Ausdruckskraft. Zudem müssen sie sich auf das Wesentliche beschränken und auch von Nicht-HR-Fachleuten verstanden werden. Die Musterkonzepte aus dem PRAXIUM Verlag widmen sich interessanten und aktuellen HR-Themen wie der Digitalisierung, dem Employer Branding, dem Human Resource Management und der Personalentwicklung und stossen auf grosse Resonanz. Leser und Kunden profitieren Sie gleich von mehreren Vorteilen und Vorzügen, die über die Konzept-Nutzung hinausgehen wie:

– Die Form der Konzeptaufbereitung ist zugleich auch ein kompaktes HR-Wissenspaket

– Die Konzepte bieten auch praxis- und umsetzungsorientierte Informationen

– Sie verfügen über eine praxisgerechte inhaltliche Struktur

– Sie haben zwangsläufig einen starken Fokus auf HR-Themen mit hoher Relevanz

– Sie bieten darüber hinaus zahlreiche Anregungen beispielsweise für HR-Projekte oder wichtige Zielsetzungen

– Sie können etliche Inhalte und Formulierungen auch für andere Dokumente verwenden

Diese Musterkonzepte sind modern und ansprechend gestaltete und editierbare Worddokumente, die individuell angepasst werden können, auch mit dem Unternehmensnahmen, Ihrem persönlichen Namen, dem Unternehmens-Logo und mehr. Die Themen sind:

1. Musterkonzept für das Employer Branding

Dass “Musterkonzept zum Employer Branding” zeigt praxisnah und systematisch auf, wie die Umsetzung in Unternehmen angegangen werden kann.

2. Musterkonzept zur Digitalisierung im HR

Dieses “Musterkonzept zur Digitalisierung” zeigt konkret auf, wie die Umsetzung der Digitalisierung im HR und Unternehmen angegangen werden kann und bietet zugleich Kompakt-Know-how zu vielen wichtigen Fragen und Trends rund um die Digitalisierung

3. Musterkonzept zur Personalentwicklung

Das von A-Z ausformulierte und strukturierte 35 Seiten umfassende Musterkonzept zur Personalentwicklung gibt viele Anregungen zu Personalentwicklungsmassnahmen, -instrumenten, -zielen, -strategien und mehr.

4. Musterkonzept zum Recruiting

Dass “Musterkonzept zum Recruiting” verrät praxisnah und systematisch, wie die Umsetzung eines professionellen Recruitings in Unternehmen angegangen werden kann.

5. Musterkonzept zum Compenstation Management

Dieses “Musterkonzept Compensation Management” zeigt konkret auf, wie eine Vergütungsstratege mit Zielen und Schwerpunkten konzipiert werden kann.

6. Musterkonzept zum Human Resource Management

Das von A-Z ausformulierte und strukturierte 35 Seiten umfassende Musterkonzept Human Resource Management macht interessante und innovative Aussagen zum Human Resource Management und -instrumenten, -zielen, -strategien und mehr.

7. Musterkonzept zum Performance Management

Dieses “Musterkonzept zum Performance Management” zeigt auf aktuellem Stand, wie ein modernes Mitarbeiterbeurteilungs-System mit neuen und tradtionellen Instrumenten kombiniert konzipiert werden kann.

8. Musterkonzept zu flexiblen Arbeitszeitmodellen

Dieses “Musterkonzept zu flexiblen Arbeitszeitmodellen ” zeigt auf aktuellem Stand, wie Arbeitszeitmodelle geprüft, evaluiert, organisiert und eingeführt werden können.

Eine Übersicht zu allen obigen Musterkonzepte-Themen finden Sie hier. Besonders preiswert und umfassend ist das 8 Musterkonzepte-Bundle zum Top-Preis im Gesamtumfang von über 200 Seiten.



Erschienen im PRAXIUM Verlag

Umfang: pro Konzept 30 bis 50 Seiten

Format: PDF und editierbare Worddokumente

Digitale Übermittlung per E-Mail

PRAXIUM ist ein Fachverlag mit Sitz in Zürich und bietet seit über 10 Jahren praxisbezogene und umsetzungsorientierte Fachinformationen für HR-Praktiker, Geschäftsführer und Führungskräfte an. Seine Werke zeichnen sich durch kompakte und anwendungsorientierte Informationen und CD-ROM’s aus, welche die Übernahme in die Praxis mit vielen Vorlagen und MS OfficeTools zusätzlich erleichtern. Das Sortiment umfasst über 40 Titel, welche online und im stationären Buchhandel im gesamten DACH-Raum erhältlich sind.

