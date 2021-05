„Must eat“: Diese 5 Slow Food-Spezialitäten sind typisch Texel

Niederländische Watteninsel steht für kulinarische Highlights aus lokalen Produkten

Bei der Frage nach typisch niederländischem Essen haben die meisten sofort eine Vielzahl von Fast Food-Variationen vor Augen. Seien es Pommes Frites mit Mayo und Erdnuss-Sauce, die Wurst-Spezialität „Frikandel spezial“ oder Poffertjes, die kleinen Geschwister des Pfannkuchens. Auf der niederländischen Insel Texel ist man hingegen traditionell dem Slow Food verbunden. Hier gibt es zahlreiche Köstlichkeiten, die direkt von der Insel stammen und buchstäblich „echt“ schmecken.

Schafkäse mit Auszeichnung

Texel ist für seine vielen Schafe bekannt. Kein Wunder also, dass gleich zwei typische Spezialitäten von diesen Vierbeinern stammen. Aus ihrer Milch wird der berühmte Texeler Schafkäse hergestellt. Die Käserei Wezenspyk produziert ihn nach jahrhundertealtem Rezept und führt noch heute das Gütesiegel, das bereits seit 400 Jahren für Schafkäse von der Insel verwendet wird. Ein echter Gaumenschmaus ist der Orekees, ein Schafkäse mit Strandaster, der bei den World Cheese Awards mit der Auszeichnung „Super Gold“ prämiert wurde.

Naturprodukt Weidelamm-Fleisch

Auch das Fleisch der Texeler Lämmer ist weit über die Grenzen der Insel hinaus bekannt. Es stammt von Lämmern, die mindestens 100 Tage alt sind und ihr Leben bis dahin auf der Weide verbracht haben. Die saubere Meeresluft und das leicht salzige Gras sorgen für einen besonders feinen und sämigen Geschmack. Ab dem Start der Lammfleisch-Saison zum 1. Juni ist das Fleisch in verschiedenen Metzgereien und den Hofläden der Schafbauernhöfe erhältlich. Zudem steht es bei zahlreichen Restaurants als Spezialität auf der Speisekarte.

Austern zum Selbersammeln

Neben fangfrischen Fischen, Krabben und Muscheln gehört eine maritime Spezialität zu Texel, die man hier zunächst nicht erwarten würde: Pazifische Felsenaustern, besser bekannt unter dem französischen Namen „Creuse“. Bewaffnet mit Gummistiefeln und Eimer kann man sie direkt vor der Küste der Insel sammeln gehen – auf eigene Faust oder im Rahmen einer Exkursion, die

rund ums Jahr angeboten wird. Natürlich mit Verkostung! Passend zu den frischen Austern gibt es ein leckeres Gläschen Sekt, frisches Brot und ein paar raffinierte Tipps für ihre Zubereitung.

Gesundes aus dem Meeres-Gemüsegarten

Nicht nur lecker, sondern auch sehr gesund ist der Texeler Slow Food Tipp Nummer vier: Meeresgemüse. Hinter diesem Begriff verstecken sich Gewächse wie Eiskraut, Queller, Strand-Aster, Meer-Rübe und Meersalat. Sie werden teils am Strand angespült, teils kann man sie im Watt bei Niedrigwasser ernten. Meeresgemüse steckt voller Nährstoffe und fügt Gerichten eine besondere Geschmacksnote hinzu. Immer mehr Texeler Restaurants zählen Speisen mit Meeresgemüse zu ihrem Standard-Repertoire.

Leckere Texel-Tröpfchen

Last but not least werden auf Texel aus lokalen Produkten auch einige leckere „Tröpfchen“ produziert. Auf Platz eins: Bier. Insgesamt gibt es aktuell vier Brauereien auf der Insel. Die größte von ihnen hat sich mit ihren „Texels“ Spezialbieren auch schon auf dem Festland einen Namen gemacht. Darüber hinaus befindet sich seit 2005 das nördlichste Weingut der Niederlande auf Texel. Hier werden auf rund drei Hektar mehrere Weißweine, ein Rose und ein Rotwein angebaut, die man vor Ort sowie in ausgewählten Restaurants verkosten kann. Ergänzend gibt es auf der Insel Gin, Wodka, Kräuterbitter, Genever und diverse Liköre, die unter der Marke TX in der Destillerie „Stokerij Texel“ lokal produziert werden.

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( www.teso.nl) erreichbar. Unter dem Motto „ganz Holland auf einer Insel“ wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt „Hoge Berg“. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Zentrum für Watt und Nordsee „Ecomare“. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen „Runde um Texel“ oder das Schlemmerfestival „Texel Culinair“. Für Anfragen zu Ferienunterkünften und Informationen zur Insel bietet der VVV Texel in Den Burg eine zentrale Anlaufstation ( www.texel.net).

