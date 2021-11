Musikkabarett in München am 20.11.2021

„Kabinettsstückl“ – unter diesem Namen haben sich Münchner Schauspieler, Bücher- und Geschichtenschreiber, Liedermacher und Vortragende zusammengefunden, um im Sinne der alten, aber unvergessenen Münchner Volksschauspieler an einem bunten Abend überwiegend selbstverfasste Geschichten, Spottlieder, Sketche und Musikstücke darzubieten.

Das Theaterensemble „Kabinettsstückl“ hat sich 2018 gegründet und ist „noch vor Corona“ im Bereich München und Oberbayern sehr erfolgreich mit eigenen humoristischen Liedern und Sketchen aufgetreten. Es ist nicht nur die urbayerische Sprache, die manchmal „a bissl derb“ rüberkommt sondern auch das „dem Volk auf’s Maul schauen“, das diese komödiantische Truppe den Mietern eines Wohnhauses in München angedeihen lässt. So manche Eigenheiten aus dem täglichen Leben werden hier wiedergegeben und dem schmunzeln der Zuschauer überlassen.

Die zwei Ratschkathl’n Zenzi und Rosi stellen die teilweise verschrobenen, streitbaren und auch ein wenig anders denkenden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in München-Giesing vor und geben dabei ihre bissigen und doch liebevoll witzigen Kommentare zu Alltagsbeobachtungen und -erlebnissen ab.

Kleine Sketche, Lieder, Moritaten und Schnaderhüpfl über die verschiedenen Beziehungskisten und politische Verse über die gewesenen Mächtigen, bayerische Staatsoberhäupter und die letzte Wahlen wechseln sich ab und führen die Zuschauer im originalen aber auch g’scherten bayerischen Dialekt in die heimischen Gefilde der Stadt an der Isar. Mit Liedern wie „München is guat“, „Es is wia’s is“, „Schnecken checken“, „Krawatten und Schabracken“, „Gefühlstheater“ , „Ich liebe 2 Frauen“ u.a. ist das Programm der Truppe sehr vielseitig und bringt die Zuschauer immer wieder zum lachen.

Mitwirkende:

Christiane Vidacovich ist die Initiatorin der „Kabinettsstück’l“ und ein echtes Münchner Kindl. In den 50er Jahren zeitweise am Viktualienmarkt bei den Marktfrauen aufgewachsen, hat sie über diese Zeit ein von der Presse viel beachtetes Buch „Die Tanten vom Viktualienmarkt“ geschrieben, das das Marktleben der damaligen Zeit in humorvoll-traurigen Geschichten erzählt. Sie macht außerdem Lesungen und zusammen mit einer Stadtführerin Geschichten-Führungen über den Viktualienmarkt.

Angelika Stalinski: Vom Vater inspiriert, ist sie bereits von Kindheitstagen an von der Musik verzaubert. Mit 6 Jahren bekam sie ihr erstes Akkordeon.

Und der Zauber ließ sie niemals los. Nein, er hielt sogar bis heute an. So ist sie neben Gitarre und Gesang auch genau mit dieser Ziehharmonika nun bereits seit über 40 Jahren in Country, Blues, Rock und aktuell in ihrer Rockabilly Band auf vielen Bühnen unterwegs. In München Pasing geboren, ist sie der heimatlich bayerischen Musik genauso verbunden wie dem RocknRoll der 50er Jahre. So sagt sie: „ich könnte alles aufgeben, aber ohne Musik könnte ich niemals sein…“

Robert Wildfeuer: schreibt seit seiner frühesten Jugend Songs in bayerischer und deutscher Sprache. Er war Sänger und Gitarrist in mehreren Bands. Im letzten Jahr hatte er alleine, mit Gastmusikern oder zusammen mit dem internationalen Duo „Zofia and the Wildfire“ etwa 50 Auftritte auf bekannten Münchner Bühnen und im oberbayrischen Umland.

Klaus-Peter Schreiner … wuchs in den 70er und 80er Jahren mit den aktuellen Hits der Woche auf Bayern 3 auf, wurde nachhaltig vom Rock’n’Roll der 50er und dem Beat der 60er Jahre geprägt. Im weiteren Verlauf entdeckte er das eher zeitlose A Cappella Genre und den Swing der 40er Jahre. Musik aus all diesen Zeiten präsentiert er heute als Sänger und Kontrabassist mit seinen Bands.

Für die Kabinettsstück’l philosophiert er über den Zusammenhang von MVV und Eifersucht und improvisiert zu biographisch gefärbten Zitaten des Publikums.

Hanne Berktold-Strehle: als echtes Münchner Kindl in der Mai-Straße geboren, 47 Jahre gearbeitet, zuerst in der Touristik, dann Personalerin vom alten Stil. Seit November 2016 glücklich im Unruhestand mit Mann, Hund und Pferd. Außer eigener, persönlicher, lustiger Gedichte, vorgetragen im privaten Kreis, künstlerisch ein total unbeschriebenes Blatt.

Charly Strehle: Im äußersten südwestlichen Zipfel Deutschlands nahe der Schweizer Grenze

geboren, musste er sich bereits in der Grundschule in FFB die bayerische Sprache aneignen.

Beruflich hatte er in einem sehr „trockenen“ Metier mit Zahlen, Bilanzen und Steuern zu tun – dies aber immer mit einer guten Portion Humor verarbeitet.

Zum Kabinettsstückl kam er als Seiteneinsteiger über Christianes

Hundegruppe (Die Streichlbande e.V.) nach Abschluss seines Berufslebens.

Veranstaltungszeit und Ort: Samstag, 20.11.2021, 20.00 Uhr im Kulturhaus Milbertshofen, Curt Mezger Platz 1, 80809 München



Pressekontaktdaten:

„Kabinettsstückl“

Christiane Vidacovich

Nelkenweg 20

82515 Wolfratshausen

Germany

Tel: 08171-9997745

Mobil: 0171-7758176

Fax: 08171-9997746

E-Mail: info@vidacovich.de