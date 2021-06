Mücken schlüpfen zu Milliarden: Jetzt kommt die Mückenplage

Vergangene Woche berichtete die Bildzeitung, die Berliner Zeitung und viele andere Medien, vor

einer zu erwartenden großen Mückenplage in den kommenden Wochen.

Mückenforscher Helge Kampen vom Friedrich-Loeffler-Institut sieht derzeit gute Bedingungen für die

lästigen Insekten. „Im Moment sieht es für die Mücken sehr gut aus“, sagte er den „Nürnberger

Nachrichten“.

Warum ist das so? Aufgrund des vielen Regens und den daraus resultierenden stehenden

Wasserpfützen und überschwemmten Wiesen, entwickeln sich bei sommerlichen Temperaturen

innerhalb von zwei Wochen neue Mückengenerationen. Man nennt diese Mücken auch

Überschwemmungsmücken, die ihre Eier in Wiesen und in der Nähe von Gewässern ablegen. Diese

schlüpfen dann zu Milliarden und werden so zur regelrechten Plage.

In den eigenen vier Wänden kann man der aktuellen Lage aber entspannt entgegen sehen. Mit einem

professionellen Fliegengitter haben die Mücken keine Chance in den Wohnraum zu gelangen.

Insektenschutz Klumpp ist der Profi in Baden-Württemberg für individuelle Insektenschutzlösungen.

Bei Insektenschutz Klumpp gibt es kein Insektenschutzgitter von der Stange, sie werden maßgefertigt

für Ihre Bedürfnisse angefertigt, denn nur ein Insektenschutzgitter nach Maß schützt wirklich

effektiv.

Kinderleichte Bedienbarkeit mit einfacher Aushängemöglichkeit ist genauso ein Vorteil wie

wartungsarm und leicht zu reinigen.

Millionen zufriedener Kunden vertrauen auf die sprichwörtliche Neher Qualität.

Verschleißarme Materialien und einfache Reinigung für eine lange Lebensdauer.

Als Marktführer im maßgefertigten Insektenschutz unternimmt Neher alles, um ständig einen

Schritt voraus zu sein. Zu diesem Zweck pflegt Neher enge Kontakte zu führenden

Unternehmen der Fensterbaubranche. Größten Wert legen wir bei Insektenschutz Klumpp auf

erstklassige Beratung und dem wichtigen Aufmaß vor Ort. Wo andere aufgeben, beginnt für uns die

Herausforderung.

Aufgrund der sich entwickelnden Mückenplage liegt die Lieferzeit bei aktuell rund 4 Wochen

(Aufmaß, Produktion, Fertigstellung und Einbau). Erfahrungsgemäß kommt es in den Monaten

Juli/August aufgrund der Mückenplage (und dieses Jahr im besonderen) zu verlängerten Lieferzeiten

von zusätzlich rund 2 Wochen.

