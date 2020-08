MrDISC stellt vor: 7-teiliges Adapter Set für Handy und Co.

Handlich klein und alles dabei. Das Adapterset KEEP aus Kunststoff in den Farben weiß, grün, rot und schwarz erhältlich. Mit gerade mal 57 mm Breite, 86 mm Länge und 10 mm Höhe entspricht das Adapterset annähernd dem Format einer Kreditkarte. In der Klapp Box befinden sich ein Kabel sowie ein USB Type C, Micro USB und Lightning Stecker. Das Aufeinander Stecken der verschiedenen Adapteraufsätze ermöglicht eine beliebige Kombination und Flexibilität. Mit Hilfe der SIM Kartenfach Nadel ist das schnelle Öffnen eines Smartphones möglich. Das 40 Gramm leichte Adapterset Keep ist durch eine Bedruckung im 4c Digitaldruck personalisierbar. Zusätzlich kann das Gehäuse als Handyhalter verwendet werden in dem man es einfach aufklappt. Das optimale Werbegeschenk mit maximalem Nutzen.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

Kontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

04067587725

info@mrdisc.de

http://www.mrdisc.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.