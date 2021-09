MrDISC mit neuem Webauftritt

Im neuen Gewand erscheint die Internetseite von MrDISC. Als Experte im Werbemittelsektor wurde das Produktportfolio deutlich erweitert. Interessierte Kunden finden in den unterschiedlichen Kategorien eine Vielzahl von neuen Produkten.

Ein besonderes Augenmerk hat MrDISC auf nachhaltige Produkte gelegt. Bereits bei einer geringen Auflage werden Stifte aus Holz, Mappen, Taschen, Elektronik in Holz- oder Bambusgehäusen etc. mit dem gewünschten Logo veredelt. Dabei kann der Nutzer bereits am Monitor vor dem Bestellprozess eine Vorabschau mit dem eigenen Logo auf dem gewünschten Produkt ersehen. Dieses Tool erleichtert die Entscheidungsfindung und gibt Auskunft über die Positioniermöglichkeiten der Grafik. Schnell und unkompliziert wird nach Eingabe der Stückzahl eine Preisinformation inkl. Veredelung angezeigt.

Produziert wird sowohl in Europa als auch in Fernost. Ein Vielzahl von Produkten sind in Europa lagernd und können kürzester Zeit ausgeliefert werden.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

