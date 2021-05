MrBrunch nutzt XCYC-Lastenraeder

Emissionsfreie Auslieferung bestellter Brunchboxen in Zürich – MrBrunch ist offizieller XCYC Partner in der Schweiz

Gemütlich frühstücken ohne aufwändige Vorarbeit: Das Schweizer Unternehmen MrBrunch spezialisiert sich auf das Angebot der Brunch-Lieferung innerhalb von Zürich. Eine Brunchbox besteht aus lokalen Frühstücksprodukten. Ausgefahren werden bestellte Boxen komplett CO2-neutral mit einer Flotte von XCYC Pickup Work 2.0, den Lastenrädern der GWW. Und da Mr. Brunch die XCYC Bikes einfach gut findet, übernimmt er gleich noch den Verkauf der Lastenräder in der Schweiz.

MrBrunch ist ein junges Start-up, welches den Brunch-Markt in Zürich seit März 2020 aufmischt. Brunch Lieferungen werden sowohl für Privathaushalte als auch für Firmenkunden angeboten. Besonders wird hierbei auf Nachhaltigkeit Wert gelegt, denn durch die XCYC Work 2.0 oder E-Autos erfolgen die Lieferungen emissionsfrei. Außerdem sind die Verpackungen zu 99% recyclebar. Aktuell kümmern sich ca. 15 Personen um die Herstellung der regionalen Produkte in der Küche sowie um die Auslieferungen der bestellten Boxen.

MrBrunch hat sich Lasten E-Bikes der Marke XCYC angeschafft. Durch die mögliche Gesamtlast von jeweils 300kg und einer Ladefläche von 100 x 130cm kann eine große Anzahl an Brunchboxen innerhalb von Zürich ausgeliefert werden. Nicht nur aufgrund der technischen Leistung wurde XCYC als Partner ausgewählt, sondern auch weil die Lasten-E-Bikes von der GWW, der Gemeinnützigen Werkstätten und Wohnstätten GmbH, produziert werden. Montiert wird das Lasten-E-Bike XCYC von und mit Menschen mit Behinderung im GWW-Werk in Calw in Baden-Württemberg. Die Einzelteile stammen von hochwertigen Zulieferern. Die GWW hat es sich zur Aufgabe gemacht, für behinderte Menschen in den Landkreisen Böblingen und Calw Arbeits- und Wohnplätze, in der für sie jeweils geeigneten Form zu schaffen und die notwendigen Hilfe- und Förderleistungen bereitzustellen.

„Wir freuen uns, dass MrBrunch unsere Lasten E-Bikes als Teil ihrer nachhaltigen Mobilitätsstrategie nutzt und wir ihn als offiziellen Partner in der Schweiz gewinnen konnten. Jeder von uns kann und sollte im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag leisten zu einer lebenswerten, grünen Zukunft für uns alle. MrBrunch geht hier als Vorbild voran“, so Thomas Haas, Head of Sales der Marke XCYC.

Besondere Aufmerksamkeit bekam MrBrunch durch die Teilnahme an der Schweizer Ausgabe der Start-up-Show „Die Höhle der Löwen“ im Oktober 2020. Gründer Bendrit Bajra (24), bekannt als Social-Media-Komiker, hat dort Investoren für MrBrunch gewonnen – und das XCYC-Bike stand mit auf der Bühne.

https://www.xcyc.de/de/pickup.html

https://mrbrunch.ch/

https://www.3plus.tv/die-hoehle-der-loewen/startups-staffel-2/mrbrunch-der-brunch-lieferant-138869858

Wir sind die GWW.

Menschen, die durch eine Behinderung beeinträchtigt sind, benötigen unterstützende Begleitung und bedarfsgerechte Hilfeleistungen, um soweit wie möglich selbstbestimmt und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Die GWW hat es sich zur Aufgabe gemacht, für behinderte Menschen in den Landkreisen Böblingen und Calw Arbeits- und Wohnplätze, in der für sie jeweils geeigneten Form zu schaffen und die notwendigen Hilfe- und Förderleistungen bereitzustellen.

Diese Einrichtungen und Betreuungsleistungen stehen behinderten Menschen unabhängig davon zur Verfügung, ob die Behinderung überwiegend geistiger, körperlicher oder seelischer Natur ist.

Die GWW ist eine gemeinnützig anerkannte Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie verfügt über ein Stammkapital in Höhe von 15.300.000 EUR und betreut in über 20 Einrichtungen etwa 1.300 Menschen mit Behinderung.

Die Werkstätten der GWW sind nach § 142 SGB IX durch die Bundesanstalt für Arbeit anerkannt. Damit sind Kunden berechtigt, aus Aufträgen, die an die GWW vergeben werden, 50% auf die Ausgleichsabgabe anzurechnen (§140 SGB IX). Grundlage ist die Leistung der Werkstatt, ohne Material und Fremdleistung.

Als gemeinnützige Gesellschaft ist die GWW berechtigt Spendenbescheinigungen auszustellen.

