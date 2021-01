Mr. X, Mr. Gesundheits-X – Ein Gesundheits-Ratgeber der etwas anderen Art

Die Leser lernen von Arnold H. Lanz in “Mr. X, Mr. Gesundheits-X”, dass sie bereits alles in sich tragen, um selbst wirklich gesund zu sein und Krankheiten zu überwinden.

Es mangelt in Krankenhäusern heutzutage nicht an medizinischen und chirurgischen Sensationen – es scheint, als sei alles machbar: Es geschehen Kaiserschnitt-Geburten, Stent-Operationen, Einpflanzung von Herzschrittmachern, künstliche Nieren, Organ-Verpflanzungen und mehr. Doch was passiert mit Problemen wie Rheuma, Alzheimer, Fibromyalgie, chronischer Sinusitis, Heuschnupfen und den tausend anderen Zipperlein, die Milliarden von Menschen unsäglichen Schmerzen bereiten? Es gibt zwar tausende von Mitteln und Therapien, die der Industrie viel Geld einbringen, aber nicht dafür Sorgen, dass die Leiden wirklich verschwinden. Laut dem Autor dieses neuen Gesundheits-Ratgebers gibt es jedoch gute Nachrichten: Jeder Mensch kann diese Dinge eigentlich mit der Hilfe von Mr. Gesundheits-X selbst überwinden.

Wie genau das aussieht, lernen die Leser in “Mr. X, Mr. Gesundheits-X” von Arnold H. Lanz. Der Autor verspricht seinen Lesern, dass auch sie ihre Gesundheit wieder in den Griff bekommen können, wenn sie lernen, wie sie sich ihren eigenen Mr. X nützlich machen. Dafür müssen die Leser Mr. X und was er eigentlich ist erst einmal kennen lernen. Der Autor verwendet zur Verdeutlichung des Wissens, das er vermitteln will, echte Beispiele aus seinem eigenen Arbeitsalltag mit seinen Patienten (wobei Namen natürlich verändert wurden). Dieses Buch ist eine interessante Lektüre für alle, die genug davon haben, sich mit Medikamenten vollzustopfen, und gerne mehr über echte Gesundheit lernen möchten.

“Mr. X, Mr. Gesundheits-X” von Arnold H. Lanz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20360-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

