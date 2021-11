MPU wurde angeordnet wegen zu vielen Punkten

Im deutschen Straßenverkehr gelten genaue Vorschriften, welche die Geschwindigkeit, die Vorfahrt und viele weitere Dinge regeln.

Wer gegen diese Regeln verstößt, muss damit rechnen, ein Bußgeld zu zahlen und/oder Punkte in der Verkehrskartei beim KBA (Kraftfahrtbundesamt) zu erhalten. Je nach Art des Vergehens, kann es sich sogar um Straftaten handeln.

Punkte für Fehlverhalten und Straftaten im Straßenverkehr

Bei der Teilnahme am Straßenverkehr kommt es nicht nur auf die allgemeine Fahrtüchtigkeit und eine gute Gesundheit an, sondern auch die Einhaltung der Verkehrsregeln und die Rücksichtnahme auf andere Personen, spielen eine Rolle.

Bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung können die Polizei und die örtlichen Verkehrsbehörden Strafen verhängen. Diese bestehen unter anderem in Punkten beim KBA in Flensburg. In einem Punkte-Katalog ist geregelt, wie hoch die Punktzahl für die Nichtbeachtung der Verkehrsregeln ist.

Die Anzahl an Punkten, die ein Autofahrer haben darf, soll 8 nicht überschreiten. Denn ab 8 Punkten wird der Führerschein entzogen. Allerdings erhält der Verkehrsteilnehmer zuvor auch eine schriftliche Mahnung und wird damit verwarnt. Besonders bitter ist der Verlust des Führerscheins für alle, die beruflich darauf angewiesen sind. Daher gilt es, die Punktzahl möglichst nicht zu überschreiten, beziehungsweise erst gar keine Punkte beim KBA anzusammeln.

MPU wegen Punkten

Um die Punktzahl zu reduzieren oder auch, um den bereits entzogenen Führerschein zurück zu erhalten gibt es sogenannte MPU Seminare. Bei diesen Tests wird unter anderem geprüft, ob der Autofahrer Opfer einer Alkohol- oder Drogensucht ist, ob die geistige Reife zum Fahren eines Autos besteht und ob die Person Einsicht in die Fehler der Vergangenheit zeigt, welche den Führerscheinverlust verursacht haben.

MPU Beratung

Den MPU Test zu bestehen ist nicht immer so einfach, wie manch einer sich vorstellt. Daher ist eine MPU Vorbereitung eine gute Lösung. Im Zuge einer Beratung erfährt der Teilnehmer worauf es im einzelnen ankommt und erhöht somit die Chancen darauf, die Fahrerlaubnis wieder zu erlangen. Die Kosten für die Beratung werden vom Kunden selbst getragen. Jedoch lohnt sich diese Investition für diejenigen, die noch unsicher sind was die medizinische und psychologische Untersuchung betrifft.

Damit Betroffene gut auf die MPU Prüfung vorbereitet werden, gibt es verschiedene Anbieter, die Einzel- und Gruppensitzungen anbieten. Ein Anbieter, der die MPU Vorbereitung Tegernsee anbietet, ist MPU Wolff. MPU Wolff hat sich auf Einzelsitzungen für betroffene Klienten spezialisiert. „Oftmals werden solche Vorbereitungen als Seminar verkauft, also als eine reine Wissensvermittlung angeboten. Hier kommt allerdings der einzelne mit seiner individuellen Thematik und dessen Aufarbeitung viel zu kurz. Ich persönlich halte nicht wirklich viel davon“, sagt Thomas Wolff, Gründer und Inhaber von MPU Wolff. „Einzelsitzungen machen in unseren Augen mehr sind, da wir uns wirklich komplett auf den Kandidaten einstellen können. Wir bieten unseren Kunden auch die Möglichkeit, dass wir die MPU Vorbereitung bei den Kunden vor Ort stattfinden lassen. So brauch niemand die lange Anfahrt zu den Standorten auf sich nehmen und hat möglicherweise noch mit problematischen Zeiten bei den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kämpfen“, so Thomas Wolff weiter.

MPU Wolff gibt es an folgenden Standorten:

40227 Düsseldorf, Bertha-von-Suttner-Platz, MPU Düsseldorf

40670 Meerbusch, Hochstraße, MPU Meerbusch

40699 Erkrath, Bahnstraße, MPU Erkrath

40721 Hilden, Gerresheimer Straße, MPU Hilden

40764 Langenfeld, Konrad-Adenauer-Platz, MPU Langenfeld

40789 Monheim, Tempelhofer Straße, MPU Monheim

40822 Mettmann, Schwarzbachstraße, MPU Mettmann

40878 Ratingen, Lintorfer Straße, MPU Ratingen

41061 Mönchengladbach, Lüpertzender Straße, MPU Mönchengladbach

41334 Nettetal, Kaldenkirchener Straße, MPU Nettetal

41352 Korschenbroich, Hindenburgstraße, MPU Korschenbroich

41363 Jüchen, Buschgasse, MPU Jüchen

41460 Neuss, Brückstraße, MPU Neuss

41515 Grevenbroich, Rheydter Straße, MPU Grevenbroich

41540 Dormagen, Alte Heerstraße, MPU Dormagen

41564 Kaarst, Alte Heerstraße, MPU Kaarst

41747 Viersen, Willy-Brandt-Ring, MPU Viersen

41812 Erkelenz, Aachener Straße, MPU Erkelenz

41836 Hückelhoven, Parkhofstraße, MPU Hückelhoven

41844 Wegberg, Beecker Straße, MPU Wegberg

42117 Wuppertal, Benzstraße, MPU Wuppertal

42477 Radevormwald, Poststraße, MPU Radevormwald

42489 Wülfrath, Mettmanner Straße, MPU Wülfrath

42549 Velbert, Nedderstraße, MPU Velbert

42579 Heiligenhaus, Ratinger Straße, MPU Heiligenhaus

42651 Solingen, Birkenweiher, MPU Solingen

42781 Haan, Landstraße, MPU Haan

42799 Leichlingen (Rheinland), Kirchstraße, MPU Leichlingen (Rheinland)

42853 Remscheid, Scharffstraße, MPU Remscheid

42929 Wermelskirchen, Rot-Kreuz-Straße, MPU Wermelskirchen

44137 Dortmund, Hansastraße, MPU Dortmund

44532 Lünen, Franz-Goormann-Straße, MPU Lünen

44575 Castrop-Rauxel, Widumer Straße, MPU Castrop-Rauxel

44649 Herne, Wilhelmstraße, MPU Herne

44787 Bochum, Gustav-Heinemann-Platz, MPU Bochum

44866 Wattenscheid, Hansastraße, MPU Wattenscheid

45127 Essen, Burgplatz, MPU Essen

45479 Mülheim a.d. Ruhr, Bergstraße, MPU Mülheim a.d. Ruhr

45525 Hattingen, Bredenscheider Straße, MPU Hattingen

45549 Sprockhövel, Bochumer Straße, MPU Sprockhövel

45657 Recklinghausen, Herzogswall, MPU Recklinghausen

45699 Herten, Resser Weg, MPU Herten

45711 Datteln, Kolpingstraße, MPU Datteln

45721 Haltern am See, Weseler Straße, MPU Haltern am See

45731 Waltrop, Ziegeleistraße, MPU Waltrop

45739 Oer-Erkenschwick, Stimbergstraße, MPU Oer-Erkenschwick

45768 Marl, Bergstraße, MPU Marl

45879 Gelsenkirchen, Ebertstraße, MPU Gelsenkirchen

45964 Gladbeck, Friedrichstraße, MPU Gladbeck

46045 Oberhausen, Langemarkstraße, MPU Oberhausen

46236 Bottrop, Böckenhoffstraße, MPU Bottrop

46282 Dorsten, Im Werth, MPU Dorsten

46325 Borken, Heidener Straße, MPU Borken

46397 Bocholt, Südwall, MPU Bocholt

46446 Emmerich am Rhein, Reeser Straße, MPU Emmerich am Rhein

46459 Rees, Weseler Landstraße, MPU Rees

46483 Wesel, Ritterstraße, MPU Wesel

46499 Hamminkeln, Brüner Straße, MPU Hamminkeln

46509 Xanten, Sonsbecker Straße, MPU Xanten

46535 Dinslaken, Friedrich-Ebert-Straße, MPU Dinslaken

46562 Voerde (Niederrhein), Friedrichfelder Straße, MPU Voerde (Niederrhein)

47051 Duisburg, Steinische Gasse, MPU Duisburg

47441 Moers, Wilhelm-Schroeder-Straße, MPU Moers

47475 Kamp-Lintfort, Mittelstraße, MPU Kamp-Lintfort

47495 Rheinberg, Lützenhofstraße, MPU Rheinberg

47506 Neukirchen-Vluyn, Tersteegenstraße, MPU Neukirchen-Vluyn

47533 Kleve, Hagsche Poort, MPU Kleve

47574 Goch, Bahnhofstraße, MPU Goch

47608 Geldern, Kapuzinerstraße, MPU Geldern

47623 Kevelaer, Gewerbering, MPU Kevelaer

47800 Krefeld, Rott, MPU Krefeld

47877 Willich, Bahnstraße, MPU Willich

47906 Kempen, Krefelder Weg, MPU Kempen

47918 Tönisvorst, Düsseldorfer Straße, MPU Tönisvorst

48143 Münster, Picassoplatz, MPU Münster

48167 Münster, Albersloher Weg, MPU Münster

48231 Warendorf, Beelener Straße, MPU Warendorf

48249 Dülmen, Münsterstraße, MPU Dülmen

48268 Greven, Aldruper Straße, MPU Greven

48282 Emsdetten, Borghorster Straße, MPU Emsdetten

48303 Senden, Münster Straße, MPU Senden

48429 Rheine, Humboldtstraße, MPU Rheine

48455 Bad Bentheim, Neuer Weg, MPU Bad Bentheim

48477 Hörstel, Bahnhofstraße, MPU Hörstel

48565 Steinfurt, Bahnhofstraße, MPU Steinfurt

48599 Gronau, Oststraße, MPU Gronau

48653 Coesfeld, Dülmener Straße, MPU Coesfeld

48683 Ahaus, Vagedesstraße, MPU Ahaus

48691 Vreden, Stadtlohner Straße, MPU Vreden

48703 Stadtlohn, Burgstraße, MPU Stadtlohn

49074 Osnabrück, Eisenbahnstraße, MPU Osnabrück

49084 Osnabrück, Ackerstraße, MPU Osnabrück

49124 Georgsmarienhütte, Klöcknerstraße, MPU Georgsmarienhütte

49134 Wallenhorst, Zum Sportpl., MPU Wallenhorst

49152 Bad Essen, Bad Essen, MPU Bad Essen

49324 Melle, Grönenberger Str., MPU Melle

49356 Diepholz, Am Bahnhof, MPU Diepholz

49377 Vechta, Neuer Markt, MPU Vechta

49393 Lohne (Oldenburg), Bahnhofstraße, MPU Lohne (Oldenburg)

49401 Damme, Lindenstraße, MPU Damme

49477 Ibbenbüren, Gravenhorster Straße, MPU Ibbenbüren

49525 Lengerich, Schulstraße, MPU Lengerich

49565 Bramsche, Moltkestraße, MPU Bramsche

49661 Cloppenburg, Bahnhofstraße, MPU Cloppenburg

49681 Garrel, Hauptstraße, MPU Garrel

49716 Meppen, Am Neuen Markt, MPU Meppen

49733 Haren (Ems), Papenwiese, MPU Haren (Ems)

49808 Lingen (Ems), Poststraße, MPU Lingen (Ems)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MPU Wolff

Herr Thomas Wolff

Prinzregentenstraße 4

83022 Rosenheim

Deutschland

fon ..: +49 800/724 66 80

web ..: http://www.mpuwolff.de

email : Info@mpuwolff.de

PLZ 0:

01445 Radebeul, Coswiger Str., MPU Radebeul

01454 Radeberg, Rumpeltstraße, MPU Radeberg

01558 Großhain, Mozartallee, MPU Großhain

01587 Riesa, Brückenstraße, MPU Riesa

01640 Coswig, Grenzstraße, MPU Coswig

01662 Meißen, Großenhainer Str., MPU Meißen

01705 Freital, Dresdner Str., MPU Freital

01796 Pirna, Bahnhofstraße, MPU Pirna

01809 Heidenau, Hauptstraße, MPU Heidenau

01917 Kamenz, Auenstraße, MPU Kamenz

01968 Senftenberg, Bahnhofstraße, MPU Senftenberg

01979 Lauchhammer, Cottbuser Straße, MPU Lauchhammer

02625 Bautzen, Kornmarkt, MPU Bautzen

02708 Löbau, Poststraße, MPU Löbau

02763 Zittau, Bahnhofstraße, MPU Zittau

02826 Görlitz, Bahnhofstraße, MPU Görlitz

02943 Weißwasser, Dübener Str., MPU Weißwasser

02977 Hoyerswerda, Am Bahnhofsvorpl., MPU Hoyerswerda

03046 Cottbus, Burgstraße, MPU Cottbus

03130 Spremberg, Petrigasse, MPU Spremberg

03149 Forst (Lausitz), Am Haag, MPU Forst (Lausitz)

03172 Guben, Grünstraße, MPU Guben

03222 Lübbenau/Spreewald, Berliner Straße, MPU Lübbenau/Spreewald

03238 Finsterwalde, Langer Damm, MPU Finsterwalde

04109 Leipzig, Markt, MPU Leipzig

04416 Markkleeberg, Hauptstraße, MPU Markkleeberg

04420 Markranstädt, Schulstraße, MPU Markranstädt

04425 Taucha, Weststraße, MPU Taucha

04435 Schkeuditz, Freirodaer Weg, MPU Schkeuditz

04509 Delitzsch, Eisenbahnstraße, MPU Delitzsch

04552 Borna, Am Wilhelmschacht, MPU Borna

04600 Altenburg, Geraer Straße, MPU Altenburg

04668 Grimma, Markt, MPU Grimma

04720 Döbeln, Niederwerder, MPU Döbeln

04720 Dresden, An der Kreuzkirche, MPU Dresden

04758 Oschatz, Bahnhofstraße, MPU Oschatz

04808 Wurzen, Diesterwegstraße, MPU Wurzen

04838 Eilenburg, Bergstraße, MPU Eilenburg

04860 Torgau, Dübener Str., MPU Torgau

06114 Halle (Saale), Steffensstraße, MPU Halle (Saale)

06188 Landsberg, Köthener Str., MPU Landsberg

06217 Merseburg, Bahnhofspl., MPU Merseburg

06295 Eisleben, Bahnhofsring, MPU Eisleben

06333 Hettstedt, Am Bahnhof, MPU Hettstedt

06366 Köthen (Anhalt), Bahnhofspl., MPU Köthen (Anhalt)

06406 Bernburg (Saale), Franzstraße, MPU Bernburg (Saale)

06449 Aschersleben, Bahnhofstraße, MPU Aschersleben

06484 Quedlinburg, Marktstraße, MPU Quedlinburg

06502 Thale, Steigerweg, MPU Thale

06526 Sangershausen, Kaltenborner Weg, MPU Sangershausen

06628 Naumburg (Saale), Burgstraße, MPU Naumburg (Saale)

06667 Weißenfels, Beuditzstraße, MPU Weißenfels

06712 Zeitz, Weberstraße, MPU Zeitz

06796 Sandersdorf-Brehna, Bitterfelder Str., MPU Sandersdorf-Brehna

06803 Bitterfeld-Wolfen, Ernst-Thälmann-Straße, MPU Bitterfeld-Wolfen

06842 Dessau-Roßlau, August-Bebel-Platz, MPU Dessau-Roßlau

06886 Wittenberg, Mauerstraße, MPU Wittenberg

06917 Jessen (Elster), Alte Gorsdorfer Str., MPU Jessen (Elster)

07318 Saalfeld/Saale, Sonneberger Straße, MPU Saalfeld/Saale

07407 Rudolstadt, Schwarzenburger Straße, MPU Rudolstadt

07545 Gera, Reichsstraße, MPU Gera

07745 Jena, Schillerstraße, MPU Jena

07937 Zeulenroda-Triebes, Schoppersstraße, MPU Zeulenroda-Triebes

07973 Greiz, August-Bebel-Straße, MPU Greiz

08056 Zwickau, Am Bahnhof, MPU Zwickau

08209 Auerbach/Vogtland, Nicolaistraße, MPU Auerbach/Vogtland

08289 Schneeberg, Alte Hohe Str., MPU Schneeberg

08301 Aue-Bad Schlema, Richard-Friedrich-Straße, MPU Aue-Bad Schlema

08340 Schwarzenberg/Erzgebirge, Bahnhof, MPU Schwarzenberg/Erzgebirge

08371 Glauchau, Theaterstraße, MPU Glauchau

08393 Meerane, Obere Bahnstraße, MPU Meerane

08412 Werdau, Bahnhofstraße, MPU Werdau

08451 Crimmitschau, Markt, MPU Crimmitschau

08468 Reichenbach im Vogtland, Kirchplatz, MPU Reichenbach im Vogtland

08523 Plauen, Postplatz, MPU Plauen

09112 Chemnitz, Reichsstraße, MPU Chemnitz

09212 Limbach-Oberfrohna, Str. des Friedens, MPU Limbach-Oberfrohna

09337 Hohenstein-Ernstthal, Herrmannstraße, MPU Hohenstein-Ernstthal

09496 Marienberg, Annaberger Str., MPU Marienberg

09599 Freiberg, Korngasse, MPU Freiberg

09648 Mittweida, Brühl, MPU Mittweida

09669 Frankenberg/Sachsen, Freiberger Str., MPU Eilenburg

PLZ 1:

12529 Schönefeld, Seeweg, MPU Schönefeld

14467 Potsdam, Mittelstraße, MPU Potsdam

14513 Teltow, Berliner Straße, MPU Teltow

14532 Kleinmachnow, Wiesenrain, MPU Kleinmachnow

14532 Stahnsdorf, Bachstraße, MPU Stahnsdorf

14542 Werder (Havel), Alte Straße, MPU Werder (Havel)

14612 Falkensee, Kufsteiner Straße, MPU Falkensee

14641 Nauen, Mittelstraße, MPU Nauen

14712 Rathenow, Steinstraße, MPU Rathenow

14770 Brandenburg an der Havel, Magdeburger Straß, MPU Brandenburg an der Havel

14943 Luckenwalde, Stiftstraße, MPU Luckenwalde

14974 Ludwigsfelde, Dachsweg, MPU Ludwigsfelde

15234 Frankfurt an der Oder, Markendorfer Straße, MPU Frankfurt an der Oder

15344 Strausberg, Grünstraße, MPU Strausberg

15366 Hoppegarten, Lindenallee, MPU Hoppegarten

15366 Neuenhagen bei Berlin, Goethestraße, MPU Neuenhagen bei Berlin

15370 Petershagen/Eggersdorf, Lessingstraße, MPU Petershagen/Eggersdorf

15517 Fürstenwalde/Spree, Lindenstraße, MPU Fürstenwalde/Spree

15562 Rüdersdorf bei Berlin, Brückenstraße, MPU Rüdersdorf bei Berlin

15711 Königs Wusterhausen, Berliner Straße, MPU Königs Wusterhausen

15806 Zossen, Fischerstraße, MPU Zossen

15831 Blankenfelde-Mahlow, Berliner Damm, MPU Blankenfelde-Mahlow

15890 Eisenhüttenstadt, Lindenallee, MPU Eisenhüttenstadt

16225 Eberswalde, Leibnitzstraße, MPU Eberswalde

16278 Angermünde, Berliner Straße, MPU Angermünde

16303 Schwedt/Oder, Handelsstraße, MPU Schwedt/Oder

16321 Bernau bei Berlin, Rollenhagenstraße, MPU Bernau bei Berlin

16341 Panketal, Bucher Straße, MPU Panketal

16348 Wandliz, Prenzlauer Chaussee, MPU Wandliz

16515 Oranienburg, Berliner Straße, MPU Oranienburg

16540 Hohen Neuendorf, Waldstraße, MPU Hohen Neuendorf

16567 Mühlenbecker Land, Hauptstraße, MPU Mühlenbecker Land

16761 Henningsdorf, Heinestraße, MPU Henningsdorf

16816 Neuruppin, Seestraße, MPU Neuruppin

16909 Wittstock/ Dosse, Königstraße, MPU Wittstock/ Dosse

17033 Neubrandenburg, Ziegelbergstraße, MPU Neubrandenburg

17192 Waren (Müritz), Neuer Markt, MPU Waren (Müritz)

17235 Neustrelitz, Lessingstraße, MPU Neustrelitz

17268 Templin, Rühlstraße, MPU Templin

17291 Prenzlau, Marktberg, MPU Prenzlau

17389 Anklam, Pasewalker Straße, MPU Anklam

17489 Greifswald, Anklamer Straße, MPU Greifswald

18055 Rostock, Gärtner Straße, MPU Rostock

18273 Güstrow, Eisenbahnstraße, MPU Güstrow

18311 Ribnitz-Damgarten, Bahnhofstraße, MPU Ribnitz-Damgarten

18437 Stralsund, Feldstraße, MPU Stralsund

18528 Bergen auf Rügen, Königsstraße, MPU Bergen auf Rügen

19055 Schwerin, Friedrichstraße, MPU Schwerin

19322 Wittenberg, Bahnstraße, MPU Wittenberg

19370 Parchim, Dammer Weg, MPU Parchim

PLZ 2:

21220 Seevetal, Alter Postweg, MPU Seevetal

21244 Buchholz in der Nordheide, Rütgersstraße, MPU Buchholz in der Nordheide

21337 Lüneburg, Bahnhofstraße, MPU Lüneburg

21423 Winsen (Luhe), An der Kleinbahn, MPU Winsen (Luhe)

21465 Reinbek, Mühlenredder, MPU Reinbek

21493 Schwarzenbek, Bahnhofstraße, MPU Schwarzenbek

21502 Geesthach, An der Post, MPU Geesthach

21509 Glinde, Möllner Landstraße, MPU Glinde

21614 Buxtehude, Stader Str., MPU Buxtehude

21629 Neu Wulmstorf, Schwarzenberg, MPU Neu Wulmstorf

21680 Stade, Am Bahnhof, MPU Stade

26122 Oldenburg, Burgstraße, MPU Oldenburg

22850 Norderstedt, Ulzburger Str., MPU Norderstedt

22869 Schenefeld, Industriestraße, MPU Schenefeld

22926 Ahrensburg, Stormarnstraße, MPU Ahrensburg

22941 Bargteheide, Lindenstraße, MPU Bargteheide

23552 Lübeck, Schmiedestraße, MPU Lübeck

23611 Bad Schwartau, Verladestraße, MPU Bad Schwartau

23617 Stockelsdorf, Dorfstraße, MPU Stockelsdorf

23689 Ratekau, Am Bahnhof, MPU Ratekau

23701 Eutin, Bahnhofstraße, MPU Eutin

23730 Neustadt in Holstein, Bahnhofstraße, MPU Neustadt in Holstein

23795 Bad Segeberg, Gieschenhagen, MPU Bad Segeberg

23843 Bad Oldesloe, Mommsenstraße, MPU Bad Oldesloe

23879 Mölln, Grambeker, MPU Mölln

23966 Wismar, Lübsche Straße, MPU Wismar

24114 Kiel, Kronshagener Weg, MPU Kiel

24211 Preetz, Bahnhofstraße, MPU Preetz

24340 Eckernförde, Bahnhofstraße, MPU Eckernförde

24534 Neumünster, Kuhberg MPU Neumünster

24558 Henstedt-Ulzburg, Rathauspl., MPU Henstedt-Ulzburg

24568 Kaltenkirchen, Hamburger Str., MPU Kaltenkirchen

24768 Rensburg, Thormannpl., MPU Rensburg

24837 Schleswig, Bahnhofstraße, MPU Schleswig

24937 Flensburg, Am Bundesbahnhof, MPU Flensburg

25335 Elmshorn, Königstraße, MPU Elmshorn

25421 Pinneberg, Bahnhofstraße, MPU Pinneberg

25436 Uetersen, Wassermühlenstraße, MPU Uetersen

25451 Quickborn, Bahnhofstraße, MPU Quickborn

25469 Halstenbek, Bahnhofstraße, MPU Halstenbek

25524 Itzehoe, Bahnhofstraße, MPU Itzehoe

25746 Heide, Grüner Weg, MPU Heide

25813 Husum, Poggenburgstraße, MPU Husum

26160 Bad Zwischenahn, Langenhof, MPU Bad Zwischenahn

26169 Friesoythe, Kirchstraße, MPU Friesoythe

26180 Rastede, Bahnhofstraße, MPU Rastede

26188 Edewecht, Hauptstraße, MPU Edewecht

26197 Großekneten, Raiffeisenstraße, MPU Großekneten

26203 Wardenburg, Oldenburger Str., MPU Wardenburg

26215 Wiefelstede, Hauptstraße, MPU Wiefelstede

26316 Varel, Neue Str., MPU Varel

26382 Wilhelmshaven, Bismarckstraße, MPU Wilhelmshaven

26409 Wittmund, Bismarckstraße, MPU Wittmund

26419 Schortens, Bahnhofstraße, MPU Schortens

26506 Norden, Bahnhofstraße, MPU Norden

26603 Aurich, Norderstraße, MPU Aurich

26624 Südbrookmerland, Bernsteinstraße, MPU Südbrookmerland

26655 Wersterstede, Lange Str., MPU Wersterstede

26721 Emden, Bahnhofspl., MPU Emden

26789 Leer (Ostfriesland), Bahnhofsring, MPU Leer (Ostfriesland)

26810 Westoverledingen, Großwolder Str., MPU Westoverledingen

26817 Rhauderfehn, Untenende, MPU Rhauderfehn

26826 Weener, Wiesenstraße, MPU Weener

26871 Papenburg, Am Vosseberg, MPU Papenburg

26919 Bremse (Unterweser), Bahnhofstraße, MPU Bremse (Unterweser)

26954 Nordenham, Bahnhofstraße, MPU Nordenham

27211 Bassum, Sulinger Str., MPU Bassum

27283 Verden (Aller), Bremer Str., MPU Verden (Aller)

27356 Rotenburg (Wümme), Knickchaussee, MPU Rotenburg (Wümme)

27432 Bremervörde, Bahnhofstraße, MPU Bremervörde

27472 Cuxhaven, Am Bahnhof, MPU Cuxhaven

27607 Geestland, Auf dem Berge, MPU Geestland

27612 Loxstedt, Parkstraße, MPU Loxstedt

27632 Wurster Nordseeküste, Am Marktpl., MPU Wurster Nordseeküste

27711 Osterholz-Scharmbeck, Marktpl., MPU Osterholz-Scharmbeck

27751 Delmenhorst, Bremer Str., MPU Delmenhorst

27777 Ganderkesee, Wittekindstraße, MPU Ganderkesee

27793 Wildeshausen, Bahnhofstraße, MPU Wildeshausen

27798 Hude (Oldenburg), Wilhelm-Noll-Straße, MPU Hude (Oldenburg)

28790 Schwenewede, Am Markt, MPU Schwenewede

28816 Stuhr, Harpstedter Str., MPU Stuhr

28832 Achim, Fritz-Lieken-Eck, MPU Achim

28844 Weyhe, Bahnhofspl., MPU Weyhe

28857 Syke, Herrlichkeit, MPU Syke

28865 Lilienthal, Heidloge, MPU Lilienthal

28876 Oyten, Wehlacker, MPU Oyten

29221 Celle, Bahnhofspl.,MPU Celle

29410 Salzwedel, Lohteich, MPU Salzwedel

29525 Uelzen, Auf dem Rahlande, MPU Uelzen

29614 Soltau, Visselhöveder Str., MPU Soltau

29640 Schneverdingen, Am Bahnhof, MPU Schneverdingen

29665 Walsrode, Lange Straße, MPU Waldsrode

PLZ 3:

30823 Garbsen, Sandstraße, MPU Garbsen

30853 Langenhagen, Bahnhofspl., MPU Langenhagen

30880 Laatzen, Hildesheimer Str., MPU Laatzen

30890 Barsinghausen, Deisterpl., MPU Barsinghausen

30900 Wedemark, Wedemarkstraße, MPU Wedemark

30916 Isernhagen, Ernst-Grote-Straße, MPU Isernhagen

30926 Seelze, Goethestraße, MPU Seelze

30938 Burgwedel, Dammstraße, MPU Burgwedel

30952 Ronnenberg, Am Steinkamp, MPU Ronnenberg

30966 Hemmingen, Lerchenweg, MPU Hemmingen

31061 Alfeld (Leine), Bahnhofstraße, MPU Alfeld (Leine)

31134 Hildesheim, Boysenstraße, MPU Hildesheim

31157 Sarstedt, Jacobistraße, MPU Sarstedt

31224 Peine, Bahnhofspl., MPU Peine

31241 Ilsede, Triftweg, MPU Ilsede

31275 Lehrte, Bahnhofstraße, MPU Lehrte

31303 Burgdorf, Wilhelmstraße, MPU Burgdorf

31311 Uetze, Nordmannstraße, MPU Uetze

31319 Sehnde, Peiner Str., MPU Sehnde

31515 Wunstorf, Bahnhofstraße, MPU Wunstorf

31535 Neustadt am Rübenberge, Am Bahnhof, MPU Neustadt am Rübenberge

31582 Nienburg (Weser), Bahnhofstraße, MPU Nienburg (Weser)

31655 Stadthagen, Enzer Str., MPU Stadthagen

31675 Bückeburg, Bahnhofstraße, MPU Bückeburg

31737 Rinteln, Bahnhofsweg, MPU Rinteln

31785 Hameln, Bahnhofspl., MPU Hameln

31812 Bad Pyrmont, Hagener Str., MPU Bad Pyrmont

31832 Springe, Bahnhofstraße, MPU Springe

31840 Hessisch Oldendorf, Münchhausenstraße MPU Hessisch Oldendorf

31848 Bad Münder am Deister, Lange Str.,MPU Bad Münder am Deister

32052 Herford, Hohe Warth, MPU Herford

32105 Bad Salzuflen, Hermannstraße, MPU Bad Salzuflen

32130 Enger, Bielefelder Straße, MPU Enger

32257 Bünde, Mindener Straße, MPU Bünde

32312 Lübbecke, Osnabrücker Straße, MPU Lübbecke

32339 Espelkamp, Beuthener Straße, MPU Espelkamp

32423 Minden, Bäckerstraße, MPU Minden

32457 Porta-Westfalica, Hauptstraße, MPU Porta-Westfalica

32469 Petershagen, Mindener Straße, MPU Petershagen

32545 Bad Oeynhausen, Herforder Straße, MPU Bad Oeynhausen

32567 Lemgo, Lemgoer Straße, MPU Lemgo

32584 Löhne, Bahnhofstraße, MPU Löhne

32756 Detmold, Leopoldstraße, MPU Detmold

32791 Lage, Friedrich-Ebert-Straße, MPU Lage

33014 Bad Driburg, Am Rathausplatz, MPU Bad Driburg

33104 Paderborn, Detmolder Straße, MPU Paderborn

33129 Delbrück, Lange Straße, MPU Delbrück

33142 Büren, Fürstenberger Straße; MPU Büren

33154 Salzkotten, Geseker Straße, MPU Salzkotten

33330 Gütersloh, Kaiserstraße, MPU Gütersloh

33378 Rheda-Wiedenbrück, Bielefelder Straße, MPU Rheda-Wiedenbrück

33397 Rietberg, Westerwieher Straße, MPU Rietberg

33415 Verl, Gütersloher Straße, MPU Verl

33428 Harsewinkel, Münsterstraße, MPU Harsewinkel

33607 Bielefeld, August-Bebel-Straße, MPU Bielefeld

33607 Brilon, Kreuziger Mauer, MPU Brilon

33758 Schloß Holte-Stukenbrock, Hauptstraße, MPU Schloß Holte-Stukenbrock

33775 Versmold, Münster Straße, MPU Versmold

33790 Halle (Westf.), Alleestraße, MPU Halle (Westf.)

33803 Steinhagen, Queller Straße, MPU Steinhagen

34119 Kassel, Friedrich-Ebert-Straße, MPU Kassel

34212 Melsungen, Nürnberger Straße, MPU Melsungen

34246 Vellmar, Bahnhofstraße, MPU Vellmar

34260 Kaufungen, Leipziger Straße, MPU Kaufungen

34346 Hann. Münden, Beethovenstraße, MPU Hann. Münden

34369 Hofgeismar, Bahnhofstraße, MPU Hofgeismar

34414 Warburg, Kassler Tor, MPU Warburg

34425 Baunatal, Friedrich-Ebert-Allee, MPU Baunatal

34454 Bad Arolsen, Birkenweg, MPU Bad Arolsen

34497 Korbach, Strother Straße, MPU Korbach

34537 Bad Wildungen, Berliner Straße, MPU Bad Wildungen

34576 Homburg (Efze), Kassler Straße, MPU Homburg (Efze)

34613 Schwalmstadt, Hessenallee, MPU Schwalmstadt

34637 Schrecksbach, Kasseler Straße, MPU Schrecksbach

35037 Marburg, Universitätsstraße, MPU Marburg

35066 Frankenberg (Eder), Bottendorfer Straße, MPU Frankenberg (Eder)

35260 Stadtallendorf, Niederkleiner Straße, MPU Stadtallendorf

35274 Kirchhain, Steinweg, MPU Kirchhain

35392 Gießen, Frankfurter Straße, MPU Gießen

35415 Pohlheim, Taunusstraße, MPU Pohlheim

35510 Butzbach, Wetzlarer Straße, MPU Butzbach

35586 Wetzlar, Hermannsteiner Straße, MPU Wetzlar

35683 Dillenburg, Nixböthestraße, MPU Dillenburg

35708 Haiger, Bahnhofstraße, MPU Haiger

35745 Herborn, Walkmühlenweg, MPU Herborn

36037 Fulda, Am Rosengarten, MPU Fulda

36088 Hünfeld Fuldaer Straße, MPU Hünfeld

36093 Künzell, Turmstraße, MPU Künzell

36100 Petersberg, Bergstraße, MPU Petersberg

36124 Eichenzell, Röhnstraße, MPU Eichenzell

36129 Gersfeld (Rhön), Karlstraße, MPU Gersfeld (Rhön)

36199 Rotenburg an der Fulda, Kassler Straße, MPU Rotenburg an der Fulda

36251 Bad Hersfeld, Berliner Straße, MPU Bad Hersfeld

36272 Niederaula, Schlitzer Straße, MPU Niederaula

36304 Alsfeld, Mainzer Gasse, MPU Alsfeld

36381 Schlüchtern, Gartenstraße, MPU Schlüchtern

36433 Bad Salzungen, Hersfelder Straße, MPU Bad Salzungen

37073 Göttingen, Gromner Straße, MPU Göttingen

37081 Göttingen, Bahnhofsallee, MPU Göttingen

37115 Duderstadt, Marktstraße, MPU Duderstadt

37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, MPU Northeim

37170 Uslar, Neustädter Pl., MPU Uslar

37213 Witzenhausen, Südbahnhofstraße, MPU Witzenhausen

37269 Eschwege, Rotenburger Straße, MPU Eschwege

37308 Heilbad Heiligenstadt, Petristraße, MPU Heilbad Heiligenstadt

37327 Leinefelde-Worbis, Pfarrgasse, MPU Leinefelde-Worbis

37520 Osterode am Harz, Herzberger Str., MPU Osterode am Harz

37574 Einbeck, Beverstraße, MPU Einbeck

37603 Holzminden, Südstraße, MPU Holzminden

37671 Höxter, Albaxer Straße, MPU Höxter

37520 Osterode am Harz, Herzberger Str., MPU Osterode am Harz

37574 Einbeck, Beverstraße, MPU Einbeck

37603 Holzminden, Südstraße, MPU Holzminden

38100 Braunschweig, Küchenstraße, MPU Braunschweig

38154 Königslutter am Elm, Langeleben, MPU Königslutter am Elm

38159 Veschelde, Am Windmühlenberg, MPU Veschelde

38226 Salzgitter, Willy-Brandt-Straße, MPU Salzgitter

38300 Wolfenbüttel, Breite Herzogstraße, MPU Wolfenbüttel

38350 Helmstedt, Bahnhofstraße, MPU Helmstedt

38440 Wolfsburg, Schillerstraße, MPU Wolfsburg

38518 Gifhorn, Bahnhofstraße, MPU Gifhorn

38640 Goslar, Hildesheimer Str., MPU Goslar

38667 Bad Harzburg, Am Bahnhofspl., MPU Bad Harzburg

38678 Clausthal-Zellerfeld, Erzstraße, MPU Clausthal-Zellerfeld

38723 Seesen, Bahnhofstraße, MPU Seesen

38820 Halberstadt, Gerberstraße, MPU Halberstadt

38855 Weringerode, Bahnhofspl., MPU Weringerode

38889 Blankenburg (Harz), Friedensstraße, MPU Blankenburg (Harz)

39104 Magdeburg, Hallische Str., MPU Magdeburg

39164 Wanzleben-Börde, Friedenspl., MPU Wanzleben-Börde

39167 Hohe Börde, Helmstedter Str., MPU Hohe Börde

39218 Schönebeck (Elbe), Berliner Str. 8, MPU Schönebeck (Elbe)

39261 Zerbst/Anhalt, Schloßfreiheit, MPU Zerbst/Anhalt

39288 Burg, Bahnhofstraße, MPU Burg

39307 Genthin, Poststraße, MPU Genthin

39340 Haldensleben, Jungfernstieg, MPU Haldensleben

39387 Oschersleben (Bode), Lindenstraße, MPU Oschersleben (Bode)

39418 Staßfurt, Humboldtstraße, MPU Staßfurt

39576 Stendal, Uchtewall, MPU Stendal

PLZ 4:

PLZ 5:

50126 Bergheim, Bethlehemer Straße, MPU Bergheim

50171 Kerpen, Stiftsstraße, MPU Kerpen

50181 Bedburg, Klosterstraße, MPU Bedburg

50189 Elsdorf, Gladbacher Straße, MPU Elsdorf

50226 Frechen, Hauptstraße, MPU Frechen

50259 Pulheim, Venloer Straße, MPU Pulheim

50321 Brühl, Euskirchener Straße, MPU Brühl

50354 Hürth, Bonnstraße, MPU Hürth

50374 Erftstadt, Carl-Schurz-Straße, MPU Erftstadt

50389 Wesseling, Bonner Straße, MPU Wesseling

50670 Köln, Im Mediapark, MPU Köln

51373 Leverkusen, Am Büchelter Hof, MPU Leverkusen

51465 Bergisch Gladbach, Buchmühlenstraße, MPU Bergisch Gladbach

51491 Overath, Schulstraße, MPU Overath

51503 Rösrath, Hauptstraße, MPU Rösrath

51645 Gummersbach, Mühlenbergweg, MPU Gummersbach

51674 Wiehl, Hauptstraße, MPU Wiehl

51688 Wipperfürth, Ringstraße, MPU Wipperfürth

51789 Lindlar, Kölner Straße, MPU Lindlar

52062 Aachen, Peterstraße, MPU Aachen

52134 Herzogenrath, Erkenstraße, MPU Herzogenrath

52146 Würselen, Morlaixpaltz, MPU Würselen

52222 Stolberg (Rhld.), Rathausstraße, MPU Stolberg (Rhld.)

52249 Eschweiler, Dürener Straße, MPU Eschweiler

52349 Düren, Tivolistraße, MPU Düren

52428 Jülich, Am Aachener Tor, MPU Jülich

52477 Alsdorf, Linnicher Straße, MPU Alsdorf

52499 Baesweiler, Mariastraße, MPU Baesweiler

52511 Geilenkirchen, Berliner Ring, MPU Geilenkirchen

52525 Heinsberg, Valkenburger Straße, MPU Heinsberg

52531 Übach-Palenberg, Friedrich-Ebert-Straße, MPU Übach-Palenberg

53111Bonn, Wilhelmstraße, MPU Bonn

53332 Bornheim, Alter Weiher, MPU Bornheim

53340 Meckenheim, Hauptstraße, MPU Meckenheim

53343 Wachtberg, Gimmersdorfer Straße, MPU Wachtberg

53347 Alfter, Pelzstraße, MPU Alfter

53359 Rheinbach, Grabenstraße, MPU Rheinbach

53424 Remagen, Mittelstraße, MPU Remagen

53474 Bad Neuenahr, Heerstraße, MPU Bad Neuenahr

53489 Sinzig, Renngasse, MPU Sinzig

53604 Bad Honnef, Rottbitzer Straße, MPU Bad Honnef

53639 Königswinter, Dollendorfer Straße, MPU Königswinter

53721 Siegburg, Ringstraße, MPU Siegburg

53757 Sankt Augustin, Alte Heerstraße, MPU Sankt Augustin

53773 Hennef, Westerwalder Straße, MPU Hennef

53797 Lohmar, Hauptstraße, MPU Lohmar

53840 Troisdorf, Kölner Straße, MPU Troisdorf

53859 Niederkassel, Marktstraße, MPU Niederkassel

53879 Euskirchen, Roitzheimer Straße, MPU Euskirchen

53894 Mechernich, Heerstraße, MPU Mechernich

53909 Züplich, Römerallee, MPU Züplich

54290 Trier, Weberbach, MPU Trier

54329 Konz, Bahnhofstraße, MPU Konz

54516 Wittlich, Bahnhofstraße, MPU Wittlich

54634 Bitburg, Kölner Straße, MPU Bitburg

55116 Mainz, Karmeliterplatz, MPU Mainz

55218 Ingelheim am Rhein, Bahnhofstraße, MPU Ingelheim am Rhein

55232 Alzey, Weinheimer Landstraße, MPU Alzey

55411 Bingen am Rhein, Mainzer Straße, MPU Bingen am Rhein

55543 Bad Kreuznach, Viktoriastraße, MPU Bad Kreuznach

55743 Idar-Oberstein, Mainzer Straße, MPU Idar-Oberstein

56073 Koblenz, Koblenzer Straße, MPU Koblenz

56112 Lahnstein, Bahnhofstraße, MPU Lahnstein

56154 Boppard, Heerstraße, MPU Boppard

56170 Bensdorf, Hauptstraße, MPU Bensdorf

56564 Neuwied, Sohler Weg, MPU Neuwied

56626 Andernach, Aktienstraße, MPU Andernach

56727 Mayen, Polcher Straße, MPU Mayen

57072 Siegen, Sandstraße, MPU Siegen

57223 Kreuztal, Siegener Straße, MPU Kreuztal

57234 Wilnsdorf, Hagener Straße, MPU Wilnsdorf

57250 Netphen, Talstraße, MPU Netphen

57368 Lennestadt, Lennestraße, MPU Lennestadt

57392 Schmallenberg, Bahnhofstraße, MPU Schmallenberg

57439 Attendorn, Kölner Straße, MPU Attendorn

57462 Olpe, Martinstraße, MPU Olpe

58089 Hagen, Wehringhauser Straße, MPU Hagen

58239 Schwerte, Hagener Straße, MPU Schwerte

58256 Ennepetal, Neustraße, MPU Ennepetal

58285 Gevelsberg, Mittelstraße, MPU Gevelsberg

58300 Wetter (Ruhr), Kaiserstraße, MPU Wetter (Ruhr)

58313 Herdecke, Westender Weg, MPU Herdecke

58332 Schwelm, Bahnhofstraße, MPU Schwelm

58453 Witten, Holzkampstraße, MPU Witten

58511 Lüdenscheid, Alte Rathausstraße, MPU Lüdenscheid

58540 Meinerzhagen, Volmestraße, MPU Meinerzhagen

58566 Kierspe, Friedrich-Ebert-Straße, MPU Kierspe

58590 Geseke, Markusstraße, MPU Geseke

58644 Iserlohn, Bahnhofsplatz, MPU Iserlohn

58675 Hemer, Hönnetalstraße, MPU Hemer

58706 Menden, Walramstraße, MPU Menden

58791 Werdohl, Brüderstraße, MPU Werdohl

58840 Plettenberg, Grafweg, MPU Plettenberg

59174 Kamen, Am Geist, MPU Kamen

59192 Bergkamen, Landwehrstraße, MPU Bergkamen

59269 Beckum, Antoniusstraße, MPU Beckum

59302 Oelde, Kreuzstraße, MPU Oelde

59348 Lüdinghausen, Bahnhofstraße, MPU Lüdinghausen

59368 Werne, Bahnhofstraße, MPU Werne

59387 Ascheberg, Steinfurter Straße, MPU Ascheberg

59423 Unna, Lindenplatz, MPU Unna

59457 Werl, Unnaer Straße, MPU Werl

59555 Lippstadt, Beckumer Straße, MPU Lippstadt

59581 Warstein, Hauptstraße, MPU Warstein

59755 Arnsberg, Werler Straße, MPU Arnsberg

59846 Sundern (Sauerland), Röhre, MPU Sundern (Sauerland)

59872 Meschede, Warsteiner Straße, MPU Meschede

59929 Brilon, Bahnhofstraße, MPU Brilon

PLZ 6:

60388 Frankfurt am Main, Friesstraße, MPU Frankfurt am Main

61118 Bad Vilbel, Theodor-Heuss-Straße, MPU Bad Vilbel

61130 Nidderau, Siemensstraße, MPU Nidderau

61138 Niederdorfelden, Burgstraße, MPU Niederdorfelden

61169 Friedberg, Grüner Weg, MPU Friedberg

61184 Karben, Karbener Weg, MPU Karben

61231 Bad Nauheim, Frankfurter Straße, MPU Bad Nauheim

61348 Bad Homburg vor der Höhe, Louisenstraße, MPU Bad Homburg vor der Höhe

61381 Friedrichsdorf, Gartenstraße, MPU Friedrichsdorf

61440 Oberursel, Adenauerallee, MPU Oberursel

61449 Steinbach, Hessenring, MPU Steinbach

61462 Königstein, Friedrich-Ebert-Straße, MPU Königstein

61476 Kronberg im Taunus, Friedrich-Ebert-Straße, MPU Kronberg im Taunus

63067 Offenbach, Strahlenbergerstraße, MPU Offenbach

63110 Rodgau, Hainburgstraße, MPU Rodgau

63128 Dietzenbach, Offenbacher Straße, MPU Dietzenbach

63150 Heusenstamm, Am Goldberg, MPU Heusenstamm

63165 Mühlheim a. Main, Hauptstraße, MPU Mühlheim a. Main

63179 Obertshausen, Schulstraße, MPU Obertshausen

63225 Langen, Frankfurter Straße, MPU Langen

63263 Neu-Isenburg, Siemensstraße, MPU Neu-Isenburg

63303 Dreieich, Am Trauben, MPU Dreieich

63322 Rödermark, Kapellenstraße, MPU Rödermark

63329 Egelsbach, Morgensternstraße, MPU Egelsbach

63450 Hanau, Akademiestraße, MPU Hanau

63477 Maintal, Bruno-Dreßler-Straße, MPU Maintal

63486 Bruchköbel, Hauptstraße, MPU Bruchköbel

63500 Seligenstadt, Frankfurter Straße, MPU Seligenstadt

63505 Langenselbold, Kinzigstraße, MPU Langenselbold

63571 Gelnhausen, Berliner Straße, MPU Gelnhausen

63654 Büdingen, Orleshäuser Straße, MPU Büdingen

63667 Nidda, Bahnhofstraße, MPU Nidda

63743 Aschaffenburg, Würzburger Straße, MPU Aschaffenburg

63755 Alzenau, Hanauer Straße, MPU Alzenau

63762 Großostheim, Pflaumheimer Straße, MPU Großostheim

64283 Darmstadt, Große Bachgasse, MPU Darmstadt

64291 Darmstadt, Wechslerstraße, MPU Darmstadt

64319 Pfungstadt, Ostendstraße, MPU Pfungstadt

64331 Weiterstadt, Klein-Gerauer Weg, MPU Weiterstadt

64342 Seeheim-Jugenheim, Heidelberger Straße, MPU Seeheim-Jugenheim

64347 Griesheim, St.-Stephans-Platz, MPU Griesheim

64354 Reinheim, Darmstädter Straße, MPU Reinheim

64367 Mühltal, Ober-Ramstädter Straße, MPU Mühltal

64372 Ober-Ramstadt, Darmstädter Straße, MPU Ober-Ramstadt

64390 Erzhausen, Rodenseestraße, MPU Erzhausen

64397 Modautal, Odenwaldstraße, MPU Modautal

64401 Groß Bieberau, Marktstraße, MPU Groß Bieberau

64405 Fischbachtal, Landgraf-Georg-Straße, MPU Fischbachtal

64407 Fränkisch Crumbach, Rodensteiner Straße, MPU Fränkisch Crumbach

64521 Groß-Gerau, Wasserweg, MPU Groß-Gerau

64560 Riedstadt, Bahnstraße, MPU Riedstadt

64572 Büttelborn, Mainzer Straße, MPU Büttelborn

64579 Gernsheim, Mainzer Straße, MPU Gernsheim

64589 Stockstadt am Rhein, Rheinstraße, MPU Stockstadt am Rhein

64625 Bensheim, Hauptstraße, MPU Bensheim

64646 Heppenheim, Graben, MPU Heppenheim

64653 Lorsch, Marktplatz, MPU Lorsch

64658 Fürth (Odenwald), Hauptstraße, MPU Fürth (Odenwald)

64673 Zwingenberg, Neugasse, MPU Zwingenberg

64678 Lindenfels, Burgstraße, MPU Lindenfels

64686 Lautertal, Nibelungenstraße, MPU Lautertal

64720 Michelstadt, Stadtring, MPU Michelstadt

64807 Dieburg, Max-Planck-Straße, MPU Dieburg

64823 Groß-Umstadt, Habitzheimer Straße, MPU Groß-Umstadt

64832 Babenhausen, Seligenstädter Straße, MPU Babenhausen

65189 Wiesbaden, Kleine Wilhelmstraße, MPU Wiesbaden

65232 Taunusstein, Platter Straße, MPU Taunusstein

65239 Hochheim am Main, Frankfurter Straße, MPU Hochheim am Main

65343 Eltville am Rhein, Weinhohlem, MPU Eltville am Rhein

65428 Raunheim, Fliederweg, MPU Raunheim

65428 Rüsselsheim, Moselstraße, MPU Rüsselsheim

65439 Flörsheim am Main, Friedenstraße, MPU Flörsheim am Main

65451 Kelsterbach, Lavendelweg, MPU Kelsterbach

65462 Ginsheim-Gustavsburg, Rheinstraße, MPU Ginsheim-Gustavsburg

65510 Idstein, Black-und-Decker-Straße, MPU Idstein

65549 Limburg an der Lahn, Westerwaldstraße, MPU Limburg an der Lahn

65719 Hofheim, Pfarrgasse, MPU Hofheim

65760 Eschborn, Mergenthalerallee, MPU Eschborn

65779 Kelkheim, Frankenallee, MPU Kelkheim

65795 Hattersheim, Hölderlinring, MPU Hattersheim

65812 Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, MPU Bad Soden am Taunus

65824 Schwalbach am Taunus, Sodener Straße, MPU Schwalbach am Taunus

65843 Sulzbach, Staufenstraße, MPU Sulzbach

66199 Saarbrücken, Talstraße, MPU Saarbrücken

66265 Heusweiler, Illinger Straße, MPU Heusweiler

66280 Sulzbach/Saar, Friedrichstraße, MPU Sulzbach/Saar

66333 Völklingen, Heinestraße, MPU Völkingen

66346 Püttlingen, Bahnhofstraße, MPU Püttlingen

66386 St. Ingbert, Poststraße, MPU St. Ingbert

66424, Homburg, Dürerstraße, MPU Homburg

66440 Blieskastel, Bliestalstraße, MPU Blieskastel

66450 Bexbach, Hochstraße, MPU Bexbach

66482 Zweibrücken, Hofenfelsstraße, MPU Zweibrücken

66538 Neunkirchen, Ringstraße, MPU Neunkirchen

66557 Illingen, Judengasse, MPU Illingen

66564 Ottweiler, Hohlstraße, MPU Ottweiler

66571 Eppelborn, Rathausstraße, MPU Eppelborn

66578 Schiffweiler, Karlstraße, MPU Schiffweiler

66606 St. Wedel, Grabenstraße, MPU St. Wedel

66663 Merzig, Torstraße, MPU Merzig

66679 Losheim am See, Trierer Straße, MPU Losheim am See

66687 Wadern, Bahnhofstraße, MPU Wadern

66701 Beckingen, Dillinger Straße, MPU Beckingen

66740 Saarlouis, Titzstraße, MPU Saarlouis

66763 Dillingen/Saar, Trierer Straße, MPU Dillingen/Saar

66773 Schwalbach, Hauptstraße, MPU Schwalbach

66787 Wadgassen, Saarstraße, MPU Wadgassen

66822 Lebach, Dillinger Straße, MPU Lebach

66839 Schmelz, Berliner Straße, MPU Schmelz

66955 Pirmasens, Bitscher Straße, MPU Pirmasens

67061 Ludwigshafen am Rhein, Hafenstraße, MPU Ludwigshafen am Rhein

67098 Bad Dürkheim, Mannheimer Straße, MPU Bad Dürkheim

67105 Schifferstadt, Salierstraße, MPU Schifferstadt

67227 Frankenthal (Pfalz), Mahlastraße, MPU Frankenthal (Pfalz)

67346 Speyer, Bahnhofstraße, MPU Speyer

67433 Neustadt an der Weinstraße, Villenstraße, MPU Neustadt an der Weinstraße

67454 Haßloch, Rennbahnstraße, MPU Haßloch

67547 Worms, Willy-Brandt-Ring, MPU Worms

67655 Kaiserslautern, Orffstraße, MPU Kaiserslautern

68199 Mannheim, Niederfeldstraße, MPU Mannheim

68519 Viernheim, Kreuzstraße, MPU Viernheim

68623 Lampertheim, Mainstraße, MPU Lampertheim

68642 Bürstadt, Wolfstraße, MPU Bürstadt

68647 Biblis, Freiherr-vom-Stein-Straße, MPU Biblis

68723 Schwetzingen, Schloßstraße, MPU Schwetzingen

68753 Waghäusel, Prinz-Eugen-Straße, MPU Waghäusel

68766 Hockenheim, Heidelberger Str., MPU Hockenheim

69115 Heidelberg, Bergheimer Straße, MPU Heidelberg

69168 Wiesloch, Schloßstraße, MPU Wiesloch

69181 Leimen, Bahnhofstraße, MPU Leimen

69190 Walldorf, Hauptstraße, MPU Walldorf

69198 Schriesheim, Schillerstraße, MPU Schriesheim

69207 Sandhausen, Hauptstraße, MPU Sandhausen

69214 Eppelheim, Scheffelstraße, MPU Eppelheim

69469 Weinheim, Luisenstraße, MPU Weinheim

PLZ 7:

70174 Stuttgart, Fritz-Elsas-Straße, MPU Stuttgart

70736 Feilbach, Bahnhofstraße, MPU Fellbach

70771 Leinfelden-Echterdingen, Irisstraße, MPU Leinfelden-Echterdingen

70794 Filderstadt, Karlstraße, MPU Filderstadt

70806 Kornwestheim, Stuttgarter Str., MPU Kornwestheim

70825 Korntal-Münchingen, Siemensstraße, MPU Korntal-Münchingen

70839 Gerlingen, Weilmdorfer Str., MPU Gerlingen

71065 Sindelfingen, Böblinger Str., MPU Sindelfingen

71083 Herrenberg, Horber Str., MPU Herrenberg

71229 Leonberg, Hindenburgstraße, MPU Leonberg

71254 Ditzingen, Am Laien, MPU Ditzingen

71263 Weil der Stadt, Am Bahnhof, MPU Weil der Stadt

71272 Renningen, Bahnhofstraße, MPU Renningen

71332 Waiblingen, Schorndorfer Str., MPU Waiblingen

71364 Winnenden, Torstraße, MPU Winnenden

71384 Weinstadt, Staffelstraße, MPU Weinstadt

71394 Kernen im Remstal, Waiblinger Str., MPU Kernen im Remstal

71522 Backnang, Bahnhofstraße, MPU Backnang

71638 Ludwigsburg, Mathildenstraße, MPU Ludwigsburg

71665 Vaihingen an der Enz, Franckstraße, MPU Vaihingen an der Enz

71672 Marbach am Neckar, Güntterstraße, MPU Marbach am Neckar

71686 Remseck am Neckar, Westheimer Weg, MPU Remseck am Neckar

71691 Freiberg am Neckar, Gemmingenstraße, MPU Freiberg am Neckar

71706 Markgröningen, Turmgäßle, MPU Markgröningen

71934 Böblingen, Böblinger Straße, MPU Böblingen

72070 Tübingen, Metzgergasse, MPU Tübingen

72108 Rottenburg am Neckar, Eberhardstraße, MPU Rottenburg am Neckar

72116 Mössingen, Bahnhofstraße, MPU Mössingen

72160 Horb am Neckar, Bahnhofpl., MPU Horb am Neckar

72202 Nagold, Kronenstraße, MPU Nagold

72250 Freudenstadt, Goethestraße, MPU Freudenstadt

72270 Baiersbronn, Im Lehen, MPU Baiersbronn

72336 Balingen, Wilhelmstraße, MPU Balingen

72379 Hechingen, Schloßpl., MPU Hechingen

72458 Albstadt, Obere Vorstadt, MPU Albstadt

72488 Sigmaringen, Hornsteiner Str., MPU Sigmaringen

72555 Metzingen, Hindenburgstraße, MPU Metzingen

72622 Nürtingen, Neuffener Str., MPU Nürtingen

72793 Pfullingen, Lindenpl., MPU Pfullingen

73033 Göppingen, Pfarrstraße, MPU Göppingen

73054 Eislingen/Fils, Talstraße, MPU Eislingen/Fils

73061 Ebersbach an der Fils, Leintelstraße, MPU Ebersbach an der Fils

73230 Kirchheim unter Teck, Markstraße, MPU Kirchheim unter Teck

73240 Wendlingen am Neckar, Ulmer Str., MPU Wendlingen am Neckar

73312 Geislingen an der Steige, Paulinenstraße, MPU Geislingen an der Steige

73431 Aalen, Marienstraße, MPU Aalen

73479 Ellwangen (Jagst), Schmiedstraße, MPU Ellwangen (Jagst)

73525 Schwäbisch Gmünd, Kalter Markt, MPU Schwäbisch Gmünd

73614 Schorndorf, Schlichtener Str., MPU Schorndorf

73728 Esslingen, Katharinenstraße, MPU Esslingen

73760 Ostfildern, Neidlinger Str., MPU Ostfildern

74078 Heilbronn, Kehrhüttenstraße, MPU Heilbronn

74172 Neckarsulm, Seestraße, MPU Neckarsulm

74189 Weinsberg, Traubenplatz, MPU Weinsberg

74321 Bietigheim-Bissingen, Bahnhofstraße, MPU Bietigheim-Bissingen

74336 Brackenheim, Georg-Kohl-Straße, MPU Brackenheim

74343 Sachsenheim, Bahnhofstraße, MPU Sachsenheim

74523 Schwäbisch Hall, Salinenstraße, MPU Schwäbisch Hall

74564 Crailsheim, Gaildorfer Str., MPU Crailsheim

74613 Öhringen, Schillerstraße, MPU Öhringen

74653 Künzelsau, Mergentheimer Str., MPU Künzelsau

74722 Buchen (Odenwald), Schützenstraße, MPU Buchen (Odenwald)

74821 Mosbach, Hammerweg, MPU Mosbach

74889 Sinsheim, Muthstraße, MPU Sinsheim

74906 Bad Rappenau, Kirchplatz, MPU Bad Rappenau

75015 Bretten, Wilhelmstraße, MPU Bretten

75031 Eppingen, Wilhelmstraße, MPU Eppingen

75172 Pforzheim, Badstraße, MPU Pforzheim

75365 Calw, Stammheimer Steige, MPU Calw

75417 Mühlacker, Eichendorffstraße, MPU Mühlacker

76133 Karlsruhe, Karl-Friedrich-Straße, MPU Karlsruhe

76275 Ettlingen, Rheinstraße, MPU Ettlingen

76287 Rheinstetten, Römerstraße, MPU Rheinstetten

76297 Stutensee, Hauptstraße, MPU Stutensee

76307 Karlsbad, Hauptstraße, MPU Karlsbad

76327 Pfinztal, Karlsruher Str., MPU Pfinztal

76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Hauptstraße, MPU Eggenstein-Leopoldshafen

76437 Radstatt, Kaiserstraße, MPU Rastatt

76530 Baden-Baden, Waldseestraße, MPU Baden-Baden

76571 Gaggenau, Hildastraße, MPU Gaggenau

76646 Bruchsal, Am Alten Schloss, MPU Bruchsal

76726 Germersheim, Josef-Probst-Straße, MPU Germersheim

76744 Wörth am Rhein, Bahnhofstraße, MPU Wörth am Rhein

76829 Landau in der Pfalz, Ostbahnstraße, MPU Landau in der Pfalz

77652 Offenburg, Hauptstraße, MPU Offenburg

77694 Kehl, Königsberger Str., MPU Kehl

77704 Oberkirch, Renchener Str., MPU Oberkirch

77815 Bühl, Johannespl., MPU Bühl

7755 Achern, Allerheiligenstraße, MPU Achern

77933 Lahr/Schwarzwald, Rathauspl., MPU Lahr/Schwarzwald

78050 Villingen-Schenningen, Kaiserring, MPU Villingen-Schenningen

78166 Donaueschingen, Herdstraße, MPU Donaueschingen

78224 Singen (Hohentwiel), Byk-Gulden-Straße, MPU Singen (Hohentwiel)

78315 Radolfzell am Bodensee, Schwertstraße, MPU Radolfzell am Bodensee

78333 Stockach, Aachenstraße, MPU Stockach

78467 Konstanz, Wollmatinger Str., MPU Konstanz

78532 Tuttlingen, Zeughausstraße, MPU Tuttlingen

78628 Rottweil, Königstraße, MPU Rottweil

78647 Trossingen, Hauptstraße, MPU Trossingen

78713 Schramberg, Marktstraße, MPU Schramberg

79098 Freiburg im Breisgau, Eisenbahnstraße, MPU Freiburg im Breisgau

79183 Waldkirch, Goethestraße, MPU Waldkirch

79189 Bad Krotzingen, Basler Str., MPU Bad Krotzingen

79206 Brisach am Rhein, Maria-Montessori-Straße, MPU Brisach am Rhein

79312 Emmendingen, Markgrafenstraße, MPU Emmendingen

79379 Mühllheim, Werderstraße, MPU Mühllheim

79539 Lörrach, Belchenstraße, MPU Lörrach

79576 Weil am Rhein, Lustgartenstraße, MPU Weil am Rhein

79618 Rheinfelden (Baden), Im Biefang, MPU Rheinfelden (Baden)

79650 Schopfheim, Scheffelstraße, MPU Schopfheim

79713 Bad Säckingen, Bergseestraße, MPU Bad Säckingen

79761 Waldshut-Tiengen, Westendstraße, MPU Waldshut-Tiengen

PLZ 8:

81675 München, Kirchenstraße, MPU München

82008 Unterhaching, Jahnstraße, MPU Unterhaching

82024 Taufkirchen, Mehlbeerenstraße, MPU Taufkirchen

82031 Grünwald, Südliche Münchner Straße, MPU Grünwald

82110 Germering, Richard-Wagner-Straße, MPU Germering

82131 Gauting, Bergstraße, MPU Gauting

82140 Olching,Wolfstraße, MPU Olching

82178 Puchheim, Allinger Str., MPU Puchheim

82194 Gröbenzell, Ährenfeldstraße, MPU Gröbenzell

82205 Gilching, Gutenbergstraße, MPU Gilching

82256 Fürstenfeldbruck, Schongeisinger Str., MPU Fürstenfeldbruck

82319 Starnberg, Bahnhofsplatz, MPU Starnberg

82377 Penzberg, Seeshaupter Straße MPU Penzberg

82418 Murnau am Staffelsee, Gabriele-Münter-Platz, MPU Murnau am Staffelsee

82467 Garmisch-Partenkirchen, Burgstraße, MPU Garmisch-Partenkirchen

82515 Wolfratshausen, Königsdorfer Str. , MPU Wolfratshausen

82538 Geretsried, Altvaterstraße, MPU Geretsried

83024 Rosenheim, Küpferlingstraße, MPU Rosenheim

83043 Bad Aibling, Heubergstraße, MPU Bad Aibling

83052 Bruckmühl, Heufelder Straße, MPU Bruckmühl

83059 Kolbermoor, Brückenstraße, MPU Kolbermoor

83064 Raubling, Kufsteiner Straße, MPU Raubling

83071 Stephanskirchen, Simsseestraße, MPU Stephanskirchen

83075 Bad Feilnbach, Kufsteiner Straße, MPU Bad Feilnbach

83088 Kiefersfelden, Kufsteiner Straße, MPU Kiefersfelden

83093 Bad Endorf, Bahnhofstraße, MPU Bad Endorf

83101 Rohrdorf, Bahnhofstraße, MPU Rohrdorf

83104 Tuntenhausen, Tillystraße, MPU Tuntenhausen

83119 Obing, Altenmarkter Straße, MPU Obing

83131 Nußdorf am Inn, Brannenburger Straße, MPU Nußdorf am Inn

83209 Prien am Chiemsee, Hochfellnstraße, MPU Prien am Chiemsee

83236 Übersee, Grassauer Straße, MPU Übersee

83278 Traunstein, Bürgerwaldstraße, MPU Traunstein

83301 Traunreut, Traunring, MPU Traunreut

83308 Trostberg, Tittmoninger Straße, MPU Trostberg

83324 Ruhpolding, Hauptstraße, MPU Ruhpolding

83334 Inzell, Adlgasser Straße, MPU Inzell

83395 Freilassing, Münchner Straße, MPU Freilassing

83410 Laufen, Teisendorfer Straße, MPU Laufen

83435 Bad Reichenhall, Münchner Allee, MPU Bad Reichenhall

83471 Berchtesgaden, Maximilianstraße, MPU Berchtesgaden

83512 Wasserburg am Inn, Tränkgasse, MPU Wasserburg am Inn

83527 Haag, Münchener Straße, MPU Haag

83543 Rott am Inn, Haager Straße, MPU Rott am Inn

83607 Holzkirchen, Tölzer Straße, MPU Holzkirchen

83646 Bad Tölz, Schloßplatz, MPU Bad Tölz

83684 Tegernsee, Max-Josef-Straße, MPU Tegernsee

83714 Miesbach, Schlierseer Straße, MPU Miesbach

83735 Bayrischzell, Schlierseer Straße, MPU Bayrischzell

83737 Irschenberg, Miesbacher Straße, MPU Irschenberg

84028 Landshut, Ländgasse, MPU Landshut

84048 Mainburg, Landshuter Str., MPU Mainburg

84130 Dingolfing, Stadionstraße, MPU Dingolfing

84453 Mühldorf am Inn, Schlörstraße, MPU Mühldorf am Inn

84478 Waldkraiburg, Berliner Straße, MPU Waldkraiburg

84489 Burghausen, Marktler Straße, MPU Burghausen

84503 Altötting, Neuöttinger Straße, MPU Altötting

84518 Garching an der Alz, Trostberger Straße, MPU Garching an der Alz

84529 Tittmoning, Traunsteiner Straße, MPU Tittmoning

85049 Ingolstadt, Hallstraße, MPU Ingolstadt

85072 Eichstätt, Domplatz, MPU Eichstätt

85221 Dachau, Mittermayerstraße, MPU Dachau

85276 Pfaffenhofen an der Ilm, Ingolstädter Str., MPU Pfaffenhofen an der Ilm

85354 Freising, Kammergasse, MPU Freising

85368 Moosburg, Stadtpl., MPU Moosburg

85375 Neufahrn b. Freising, Bahnhofstraße, MPU Neufahrn b.Freising

85435 Erding, Lethnerstraße, MPU Erding

85531 Ottobrunn, Rathausplatz, MPU Ottobrunn

85540 Haar, Münchner Straße, MPU Haar

85567 Grafing bei München, Griesstraße, MPU Grafing bei München

85579 Neubiberg, Wittelsbacherstraße, MPU Neubiberg

85586 Poing, Alte Gruber Str., MPU Poing

85591 Vaterstetten, Baldhamer Straße, MPU Vaterstetten

85609 Aschheim, Martin-Ferstl-Ring, MPU Aschheim

85716 Unterschleißheim, Rathausplatz, MPU Unterschleißheim

85737 Ismanning, Hauptstraße, MPU Ismanning

85757 Karlsfeld, Schwarzgrabenweg, MPU Karlsfeld

86152 Augsburg, Johannisgasse, MPU Augsburg

86316 Friedberg, Münchner Str., MPU Friedberg

86343 Königsbrunn, Bgm.-Wohlfarth-Str, MPU Königsbrunn

86356 Neusäß, Hindenburgstraße, MPU Neusäß

86368 Gersthofen, Bahnhofstraße, MPU Gersthofen

86391 Stadtbergen, Bauernstraße, MPU Stadtbergen

86399 Bobingen, Hochstraße, MPU Bobingen

86529 Schrobenhausen, Wittelsbacherplatz, MPU

86551 Aichach, Schulstraße, MPU Aichach

86609 Donauwörth, Reichsstraße, MPU Donauwörth

86633 Neuburg an der Donau, Karl-Konrad-Straße, MPU Neuburg an der Donau

86720 Nördlingen, Marktpl. , MPU Nördlingen

86825 Bad Wörishofen, Hauptstraße, MPU Bad Wörishofen

86899 Landsberg am Lech, Katharinenstraße, MPU Landsberg am Lech

87435 Kempten (Allgäu), Kronenstraße, MPU Kempten (Allgäu)

87527 Sonthofen, Oberallgäuer Pl., MPU Sonthofen

87600 Kaufbeuren, Neugablonzer Str., MPU Kaufbeuren

87616 Marktoberdorf, Bahnhofstraße, MPU Marktoberdorf

87629 Füssen, Bahnhofstraße, MPU Füssen

87700 Memmingen, Salzstraße, MPU Memmingen

87719 Mindelheim, Bahnhofstraße, MPU Mindelheim

88045 Bad Friedrichshaen, Ligusterweg, MPU Bad Friedrichshafen

88045 Friedrichshafen, Ligusterweg, MPU Friedrichshafen

88069 Tettnang, Wangener Str., MPU Tettnang

88214 Ravensburg, Rudolfstraße, MPU Ravensburg

88239 Wangen im Allgäu, Herrenstraße, MPU Wangen im Allgäu

88250 Weingarten, Karlstraße, MPU Weingarten

88299 Leutkirch im Allgäu, Bahnhofsarkaden, MPU Leutkirch im Allgäu

88339 Bad Waldsee, Biberacher Str., MPU Bad Waldsee

88348 Bad Saulgau, Poststraße, MPU Bad Saulgau

88400 Biberach an der riß, Waldseer Str., MPU Biberach an der riß

88471 Laupheim, Marktpl., MPU Laupheim

88662 Überlingen, Carl-Benz-Weg, MPU Überlingen

89073 Ulm, Keltergasse, MPU Ulm

89129 Langenau, Kirchgasse, MPU Langenau

89134 Blaustein, Ulmer Str., MPU Blaustein

89231 Neu-Ulm, Finninger Str., MPU Neu-Ulm

89257 Illertissen, Ulmer Str., MPU Illertissen

89312 Günzburg, Hofgartenstraße, MPU Günzburg

89407 Dillingen an der Donau, MPU Dillingen an der Donau

89520 Heidenheim an der Brenz, Nördlinger Str., MPU Heidenheim an der Brenz

89537 Giengen an der Brenz, Goethestraße, MPU Giengen an der Brenz

89584 Ehingen (Donau), Jungviehweide, MPU Ehingen (Donau)

PLZ 9:

90403 Nürnberg, Gewerbemuseumsplatz, MPU Nürnberg

90513 Zirndorf, Nürnberger Straße, MPU Zirndorf

90518 Altdorf b.Nürnberg, Nürnberger Straße, MPU Altdorf b.Nürnberg

90522 Oberasbach, Kirchenweg, MPU Oberasbach

90530 Wendelstein, Nürnberger Straße, MPU Wendelstein

90556 Cadolzburg, Nürnberger Straße, MPU Cadolzburg

90579 Langenzenn, Frankenstraße, MPU Langenzenn

90613 Großhabersdorf, Rothenburger Straße, MPU Großhabersdorf

90766 Fürth, Fasanenstraße, MPU Fürth

91054 Erlangen, Friedrichstraße, MPU Erlangen

91074 Herzogenaurach, Badgasse, MPU Herzogenaurach

91126 Schwabach, Rosenbergerstraße, MPU Schwabach

91154 Roth, Hilpoltsteiner Straße, MPU Roth

91161 Hilpoltstein, Maria-Dorothea-Straße, MPU Hilpoltstein

91207 Lauf an der Pegnitz, Turnstraße, MPU Lauf an der Pegnitz

91217 Hersbruck, Amberger Straße, MPU Hersbruck

91257 Pegnitz, Hauptstraße, MPU Pegnitz

91301 Forchheim, Hornschuch-Allee, MPU Forchheim

91315 Höchstadt a.d. Aisch, Marktplatz, MPU Höchstadt a.d. Aisch

91320 Ebermannstadt, Forchheimer Straße, MPU Ebermannstadt

91413 Neustadt a.d. Aisch, Konrad-Adenauer-Straße, MPU Neustadt a.d. Aisch

91438 Bad Windheim, Erbsengasse, MPU Bad Windheim

91448 Emskirchen Ansbacher Straße, MPU Emskirchen

91459 Markt Erlbach, Neue Straße, MPU Markt Erlbach

91477 Markt Bibart, Nürnberger Straße, MPU Markt Bibart

91487 Vestenbergsgreuth, Hauptstraße, MPU Vestenbergsgreuth

91522 Ansbach, Martin-Luther-Platz, MPU Ansbach

91560 Heilsbronn, Fürther Straße, MPU Heilsbronn

91710 Gunzenhausen, Dr.-Martin-Luther-Platz, MPU Gunzenhausen

91781 Weißenburg, Pfarrgasse, MPU Weißenburg

92224 Amberg, Zeughausstraße, MPU Amberg

92237 Sulzbach-Rosenberg, Obere Gartenstraße, MPU Sulzbach-Rosenberg

92318 Neumarkt in der Oberpfalz, Gartenstraße, MPU Neumarkt in der Oberpfalz

92421 Schwandorf, Regensburger Str., MPU Schrobenhausen

92637 Weiden in der Oberpfalz, Luitpoldstraße, MPU Weiden in der Oberpfalz

93047 Regensburg, Haidplatz, MPU Regensburg

93128 Regenstauf, Straßäcker, MPU Regenstauf

93309 Kelheim, Kelheimwinzerstraße, MPU Kelheim

93326 Abensberg, Osterriedergasse, MPU Abensberg

93413 Cham, Schleinkoferstraße, MPU Cham

94036 Passau, Am Fernsehturm, MPU Passau

94060 Pocking, Bahnhofweg, MPU Pocking

94315 Straubing, Bahnhofstraße , MPU Straubing

94405 Landau an der Isar, Ludwigstraße, MPU Landau an der Isar

94469 Deggendorf, Amanstraße, MPU Deggendorf

94474 Vilshofen an der Donau, Vilsfeldstraße, MPU Vilshofen an der Donau

95028 Hof, Bachstraße, MPU Hof

95100 Selb, Bahnhofstraße, MPU Selb

95326 Kulmbach, Lichtenfelder Straße, MPU Kulmbach

95444 Bayreuth, Bismarckstraße, MPU Bayreuth

95615 Marktredwitz, Bahnhofspl., MPU Marktredwitz

96049 Bamberg, Untere Sandstraße, MPU Bamberg

96132 Schlüsselfeld, Bamberger Straße, MPU Schlüsselfeld

96160 Geiselwind, Schlüsselfelder Straße, MPU Geiselwind

96215 Lichtenfels, Coburger Straße, MPU Lichtenfels

96231 Bad Staffelstein, Lichtenfelder Straße, MPU Bad Staffelstein

96317 Kronach, Kulmbacher Straße, MPU Kronach

96450 Coburg, Löwenstraße, MPU Coburg

96465 Neustadt b. Coburg, Coburger Straße, MPU Neustadt b. Coburg

96515 Sonneberg, Neustädter Straße, MPU Sonneberg

97074 Würzburg, Zeppelinstraße, MPU Würzburg

97209 Veitshöchheim, Günterslebener Straße, MPU Veitshöchheim

97318 Kitzingen, Obere Kirchgasse, MPU Kitzingen

97318 Biebelried, Würzburger Straße, MPU Biebelried

97318 Kitzingen, Zum Oberbäumle, MPU Kitzingen

97421 Schweinfurt, Zehntstraße, MPU Schweinfurt

97437 Haßfurt, Hofheimer Straße, MPU Haßfurt

97616 Bad Neustadt an der Saale, Hauptstraße, MPU Bad Neustadt an der Saale

97688 Bad Kissingen, Spitzwiese, MPU Bad Kissingen

97753 Karlstadt, Krönleinsweg, MPU Karlstadt

97762 Hammelburg, Kissinger Straße, MPU Hammelburg

97769 Bad Brückenau, Kissinger Straße, MPU Bad Brückenau

97816 Lohr am Main, Hirtenackerweg, MPU Lohr am Main

97877 Wertheim, Willy-Brandt-Straße, MPU Wertheim

97980 Bad Mergentsheim, Seegartenstraße, MPU Bad Mergentsheim

98529 Suhl, Würzburger Straße, MPU Suhl

98574 Schmalkalden, Kasseler Straße, MPU Schmalkalden

98617 Meiningen, Neu-Ulmer Straße, MPU Meiningen

99096 Erfurt, Schillerstraße, MPU Erfurt

99310 Arnstadt, Gehrener Straße, MPU Arnstadt

99423 Weimar, Erfurter Straße, MPU Weimar

99510 Apolda, Ritterstraße, MPU Apolda

99610 Sömmerda, Frohndorfer Straße, MPU Sömmerda

99706 Sondershausen, Erfurter Straße, MPU Sondershausen

99734 Nordhausen, Hallesche Straße, MPU Nordhausen

99817 Eisenach, Karl-Marx-Straße, MPU Eisenach

99867 Gotha, Südstraße, MPU Gotha

99893 Ilmenau, Langwiesener Straße, MPU Ilmenau

99947 Bad Langensalza, Bad Nauheimer Straße, MPU Bad Langensalza

99974 Mühlhausen/Thüringen, Bahnhofstraße, MPU Mühlhausen/Thüringen

Falls der für Sie passende Standort nicht dabei ist, rufen Sie uns bitte an und wir suchen nach einer Lösung, damit Sie eine gute MPU-Vorbereitung erhalten. Unsere Methode hat sich bei vielen Teilnehmern bewährt.

Wenn Sie die Auflage bekommen haben, zur MPU Prüfung zu müssen, empfehlen wir Ihnen abzuwiegen, welche Lösung Sie am besten ans Ziel führt. Dabei sollten Sie auf Qualität setzen. Rufen Sie bei MPU Wolff unter 0800-724 66 80 an und informieren Sie sich über die MPU Vorbereitung. Sie können auch gerne die Kontaktformulare der Webseite von MPU Wolff benutzen für Ihre Fragen.

