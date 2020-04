Motorschaden Ankauf Bundesweit

Ein Auto mit Motorschaden verkaufen oder reparieren?

Ein Schaden am Auto besonders am Motor ist sehr ärgerlich. Die Reparatur sehr ungewiss und gleichzeitig auch teuer. Meistens ist ein Verkauf im un reparierten Zustand wirtschaftlicher als eine Reparatur, denn auch Austauschmotoren sind parallel zum Arbeitslohn teuer in Deutschland und der Wertverlust im Gegensatz zur Reparatur immer absteigend. Seit vielen Jahren arbeitet unser Auto Ankauf für Fahrzeuge mit Motorschaden auf Hochtouren denn der Verkauf defekten Autos hat zugenommen. Unsere Risikobereitschaft beim Zukauf von kaputten Fahrzeugen parallel auch, denn angekaufte Fahrzeuge werden in Deutschland auch von uns nicht mehr repariert, nur so können wir einen überdurchschnittlichen Preis für Ihr kaputtes Auto zahlen. Über unsere Ankaufsplattform können Sie den ersten Kontakt für den Verkauf eines Fahrzeuges mit Motorschaden starten.

Bewertung für Fahrzeuge mit Motorschaden

Die Fahrzeugbewertung für defekte Autos ist in jedem Falle individuell, wir können anhand Bilder und Fehlerbeschreibung unser Ankaufsangebot inklusive der kostenlosen Abholung für ganz Deutschland online anbieten. Anhand wesentlicher Daten kriegen Sie einen sofortigen Ankaufspreis für Ihr PKW mit Motorschaden, sind wir uns einig so wird der Betrag nach Abschluss eines Kaufvertrages mit Ausschluss der Garantie und Gewährleistung im Voraus überwiesen oder Sie erhalten den Verkaufserlös auf Wunsch in Bar bei Abholung.

Fahrzeugabholung und Transport von Autos mit Motorschaden

Bekannterweise sind Autos mit Motorschaden nicht mehr auf ihrer eigenen Achse fahrbar und der Transport gestaltet sich für ungeübte schwierig und oder umständlich. Verschwenden Sie keine Zeit und auch kein Geld für den Transport von defekten Autos die verkauft werden sollen. Wir haben Hauseigene Transporter und Fahrzeugspeditionen die für uns in ganz Deutschland unterwegs sind um Fahrzeuge mit Motorschaden oder besser gesagt Autos die nicht mehr fahrbereit sind abzuholen. Der Transport beziehungsweise die Abholung von uns angekauften Fahrzeugen ist immer kostenlos, Sie kriegen den maximalen Erlös für Ihr zu verkaufendes Auto.

Vorsicht vor Lockangeboten beim Verkauf von Autos mit Motorschaden

In der Gebrauchtwagen Ankaufsbranche sind einige schwarze Schafe bekannt, die mit utopischen Ankaufsangeboten locken. Bei Aufforderung zur Lieferung ist Vorsicht geboten, denn sehr oft werden Kunden mit hohen Preisen angelockt, haben Sie den Transport organisiert und Ihr Wagen zum höchstbietenden transportiert, wird Ihr Fahrzeug auf Mängel begutachtet, dabei sind alle Mängel außer der Motorschaden interessant um den Preis zu drücken. Auch bei einer aufdringlichen sofortigen Abholung ohne schriftliche Garantie des Ankaufspreises im ungesehen Zustand ist Vorsicht geboten. Bei einem schriftlichen Kaufvertrag oder Bestätigung zum Ankauf achten Sie bitte darauf, dass Sie so wenig Angaben wie möglich machen, oft werden hier Fallen eingebaut, um den Preis vor Ort von Preisdrücker Banden zu reduzieren. Fallen können zum Beispiel Unfallfreiheit, Scheckheft, Beulen oder Kratzer usw. sein. Ohne darauf zu achten, garantieren Sie zum Beispiel eine Unfallfreiheit, ist der Wagen nach lackiert heißt es der Kaufvertrag ist nichtig und Sie sollen auf einmal als Verkäufer für die Leerfahrt zahlen. Solchen Ankaufsmaschen begegnen wir leider täglich und raten nur seriösen und erfahrenen Unternehmern ein Auto mit Motorschaden zu verkaufen.

Wir kaufen Ihr Auto mit Motorschaden in Bar

Ein Anruf genügt, damit Ihr Gebrauchtwagen mit Motorschaden für den Ankauf von uns kalkuliert werden kann. Wir rechnen mit tagesaktuellen Preisen, dabei wird nicht ein neuer Motor einkalkuliert, sondern die tatsächliche Reparatur, welche auf jeden Fall günstiger wäre als bei einem Vertragspartner der zu verkaufenden Marke. Grundsätzlich erfolgt die Zahlung im Voraus vor der Fahrzeugabholung per Banküberweisung aber beim Verkauf eines Motorschadens wissen wir, dass Schnelligkeit gefragt ist, denn meistens soll das Fahrzeug entweder schnell die Werkstatt verlassen, weil es nicht repariert wird oder er stört woanders, weil er nicht mehr bewegt werden kann, deshalb bieten wir auch die Zahlung in Bar bei Abholung an und können Ihr Auto mit Motorschaden dank der Barzahlung am nächsten Werktag per Express bei Ihnen abholen.

Motorschaden Bar Ankauf – Einfach der beste Service

Wir kaufen Ihr Auto mit Motorschaden und der kostenlosen Abholung in ganz Deutschland, uns ist es egal wo Ihr Auto steht, ob Zuhause, auf der Arbeit oder auseinander gebaut in der Werkstatt. Unser Ankaufsangebot ist kostenlos, vielleicht haben Sie schon einen Preis und möchten, dass wir ihn toppen? Kein Problem, fragen kostet nichts aber nicht fragen kostet Geld! Wir sind ein professioneller Autoankauf spezialisiert auf Fahrzeuge mit Motorschaden hat in dieser Zeit zahlreiche zufriedene Kunden im Internet aber auch dem Umland gewinnen können. Bei diesen Kunden, von denen viele mittlerweile treue Stammkunden sind, handelt es sich sowohl um Unternehmen als auch um Privatpersonen. Sie alle hat die einfache Vorgehensweise des Motorschadenankaufs sowie die kompetente und ehrliche Angebotsabgabe überzeugt. Da die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt aller Handlungen des Gebrauchtwagenankaufs steht, wird auf nachvollziehbare Angebote und gute Kaufpreise gesetzt – selbst für Unfallwagen und Fahrzeuge mit Motorschaden.

Kurzzusammenfassung

Langjährige Erfahrung, Know-how und ein faires Ankauf-Konzept zeichnen den Motorschaden Bar Ankauf aus. Gekauft werden fahrbereite Fahrzeuge, aber auch PKW mit Motorschaden sowie Unfallfahrzeuge und Fahrzeuge mit Getriebeschaden. Termine für die Abholung werden kurzfristig vergeben und nach Datenaustausch erhält der Verkäufer sofort ein Barangebot. Nimmt er dieses an, erhält er den vereinbarten Kaufpreis in Form einer sofortigen Überweisung oder als Barzahlung bei Abholung. Der Motorschaden Ankauf arbeitet kunden orientiert und kompetent.

Pressekontakt:

Muharrem Akkoyun

52531 Übach-Palenberg

Otto Hahn Str. 5

Tel: 0800 00 44 333

Email: anfrage@autoabkauf.de

Web: http://www.motorschaden-bar-ankauf.de