MOREMEDIA® gewinnt Gold für REDER Transporte Employer Branding Kampagne!

Gold in der Sonderkategorie für kategorieübergreifende und richtungsweisende Einreichungen. Doppelt stolz macht das, wenn man diesen Erfolg gleich bei der ersten Einreichung erzielt!

Am 24. September 2020 fanden sich 250 Teilnehmer, bestehend aus Nominierten, Werbefachleuten und Interessenten, in der Tabakfabrik Linz ein, um mit dem Caesar Werbepreis Wegweiser in Richtung neuer Perspektiven zu küren. Unter den 424 Einreichungen findet sich auch die Employer Branding Kampagne des Kunden REDER Transporte von der Werbeagentur MOREMEDIA, die neben vier anderen Einreichungen in der Kategorie Kampagne nominiert wurde.

Statt in der Nominierungskategorie zeichnet die Jury MOREMEDIA mit einem von drei goldenen “Caesaren der Jury” aus. Diese Caesaren werden 2020 erstmals vergeben und prämieren jeweils kategorienübergreifende und richtungsweisende Teilaspekte von Einreichungen. Euphorie macht sich im MOREMEDIA Team breit, als bei dieser Sonderkategorie die Rede von Gold für eine außergewöhnliche Employer-Branding Kampagne eines Transportunternehmens ist.

Die Kampagne ist die Reaktion auf den Fahrermangel in der Branche – ehrlich, echt und glaubwürdig wird das Unternehmensbild von REDER Transporte nach Außen kommuniziert. Als Markenbotschafter werden ausschließlich Mitarbeiter eingesetzt, die die authentische Kampagne stützen. Die Zahl der Bewerbungen schnellte nach Start der Kampagne nach oben und markierte damit bald die Erreichung des Kampagnenziels.

Fahrer bleibt Fahrer. Der Unterschied ist, für wen Du fährst.

Auf dem Beruf des LKW-Fahrers lasten viele Vorurteile und es gibt Betriebe, die man schlichtweg als schwarze Schafe bezeichnen kann. Um die Differenzierung zum Wettbewerb darzustellen, schuf man gemeinsam den treffenden Slogan “Fahrer bleibt Fahrer. Der Unterschied ist, für wen Du fährst.” In sozialen Medien, in Regionalzeitungen sowie als Plakatwerbung wurden die Kampagnensujets, die den Slogan sowie die Mitarbeiter des Transportunternehmens zeigen, eingesetzt.

Ziel der Sujets war es, potentielle Arbeitnehmer zu einem Besuch auf der eigens geschaffenen Landingpage zu bringen. Hier werden für die Bewerber alle Jobanzeigen der Reder Group zusammengefasst anzeigt und sie haben direkt die Möglichkeit ihre Daten in ein komfortables Bewerbungsformular einzutragen.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ein Film sagt mehr als tausend Bilder.

Zentrales Element der Kampagne sind die Mitarbeiter, ihre persönlichen Leidenschaften und die Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Um dies mit unverfälschter Ehrlichkeit weitergeben zu können, lies sich MOREMEDIA von Crisp & Juicy unterstützen. Das Film- und Produktionsduo fing die Mitarbeiter so ein, wie sie sind und hauchte der Kampagne Leben ein. Die Filmaufnahmen trugen maßgeblich dazu bei, dass die Kampagne so authentisch ankam, wie dies der Fall war.

“Mit REDER Transporte, Crisp & Juicy und MOREMEDIA ist dreifache Leidenschaft für jeweils den eigenen Beruf aufeinandergetroffen. Dieses Zusammenspiel konnte man zweifellos spüren, wenn man die Kampagne sah – das belegen auch die deutlich steigenden Bewerbungszahlen, mit denen das Kampagnenziel klar erreicht wurde.

Bei unserer ersten Einreichung direkt mit Gold in einer eigens geschaffenen Sonderkategorie heimzugehen, ist natürlich ein wahnsinniges Gefühl. Wir werden also unsere Projekte des nächsten Jahres sicher wieder einreichen und freuen uns, für und mit unseren Kunden Leidenschaft zu entfachen.”, äußert sich Markus Witzany, Geschäftsführer von MOREMEDIA, zum Gewinn des goldenen Caesaren.

MOREMEDIA ist eine Werbeagentur aus Linz, die mit strategischer Kompetenz, hohem Designanspruch und jeder Menge Leidenschaft maßgeblich zum Erfolg ihrer Kunden beiträgt. Zu ihren Kernkompetenzen zählen einprägsame Corporate Designs, erstklassige Digitallösungen, nutzerorientierte User Experience Konzepte, aufregende User Interface Designs und konsequent individuelle Webdesigns.

Das eingespielte Team ist groß genug, um komplexe Projekte mit maximaler Ergebnissicherheit zu realisieren und klein genug, um schnell und flexibel im Sinne ihrer Kunden zu agieren.

Bildquelle: ©WIESLER Martin/cityfoto