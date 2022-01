MOOG Weihnachtsspende für Kinder und Jugendliche in der Krise

Darmstädter Kanzlei unterstützt drei Initiativen in Darmstadt und der Region

Drei Projekte und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bekommen zu gleichen Teilen die Weihnachtsspende 2021 der MOOG Partnerschaftsgesellschaft Darmstadt – das haben die Mitarbeitenden während ihrer Online-Weihnachtsfeier beschlossen. „Denn Kinder und Jugendliche sind die Verlierer der Corona-Krise“ gibt MOOG-Gesellschafter Michael Haase die einhellige Meinung wieder.

Bei der virtuellen Weihnachtsfeier haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per Online-Abstimmung dafür plädiert, die Spendensumme von 7.500 Euro unter allen drei ausgewählten Initiativen zu verteilen: Jeweils 2.500 Euro gehen an das Darmstädter Projekt ANNA, den Bezirksverband Darmstadt des Kinderschutzbundes und das Kinder- und Jugenddorf Klinke in Seckach im Neckar-Odenwald-Kreis.

ANNA steht für Alles Nur Nicht Aufgeben. Mit der Offenen Sprechstunde in den Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret bietet ein Team aus Psychologen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und Ärzten eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen. Dort wird ihnen zugehört, sie bekommen Chancen aufgezeigt und Hilfe bei der Suche nach einem Weg aus der Krise. Zur Prävention besucht das Team Schulen und bietet Elternabende sowie Lehrerfortbildungen an. In den regelmäßigen Treffen einer Gruppe können Kinder und Jugendliche aus belasteten Familien sich unter Begleitung einer Kunsttherapeutin und Psychologin kreativ ausdrücken.

Die Beratung des Bezirksverbandes Darmstadt des Kinderschutzbundes richtet sich an Kinder und Jugendliche, die ihre Probleme selbst in die Hand nehmen möchten. Sie finden in der Beratung Gehör, werden ernst genommen und können gemeinsam mit ihren Ansprechpartnern nach Lösungswegen suchen.

Das Kinder- und Jugenddorf Klinge in Seckach im Neckar-Odenwald-Kreis ist ein überregionales Angebot der Jugendhilfe. Mehr als 160 Kindern und Jugendlichen, die aus den verschiedensten Gründen nicht in ihrer eigenen Familie leben können, gibt es ein Zuhause und schafft Voraussetzungen für ihre Förderung und Erziehung.

„Diese drei Initiativen haben jede für sich ein tolles Angebot für Kinder und Jugendliche, die Hilfe brauchen. Wir freuen uns über die Entscheidung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht nur eine, sondern alle drei in gleichem Umfang zu bedenken“, so Michael Haase.

Über MOOG:

Die Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die von 13 Partnern geführte Gesellschaft berät mit 134 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. An den Standorten Darmstadt, Dresden, und Freiberg (Sachsen) sind insgesamt 40 Berufsträger – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare – tätig.

Im Jahr 2019 zählt die MOOG Partnerschaftsgesellschaft nach einem Ranking von Focus-Money zu den führenden Steuerkanzleien Deutschlands. Im JUVE-Handbuch Wirtschaftskanzleien 2020/2021 wird sie als eine von insgesamt 20 Wirtschaftskanzleien in Hessen (ohne Frankfurt) empfohlen. Die Immobilien Zeitung hat die MOOG Partnerschaftsgesellschaft auch 2020/2021 als eine der wichtigsten deutschen Kanzleien für Immobilienrecht benannt.

Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

www.moogpartner.de

