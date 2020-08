Mohamed Ali Oukassi zum Thema YouTube Zeitstempel

Unternehmer Mohamed Ali Oukassi ist E-Commerce Experte und Gründer der Agentur eBakery. Er berät Unternehmen bezüglich Marketingstrategien und Konzepten und unterstützt sie dabei einen erfolgreichen Onlinehandel auf die Beine zu stellen. Regelmäßig bietet Oukassi auf seinem Blog und seinen Social-Media-Kanälen neue interessante Tipps, die dafür sorgen können, ein Online-Business auf das nächste Level zu bringen. Dabei befasst sich Mohamed Ali Oukassi nicht nur mit klassischen SEO Maßnahmen, sondern auch mit speziellem SEO bezüglich Amazon, eBay und Co. Auch YouTube als Werbeplattform wird für Unternehmen immer relevanter. Ein nicht zu unterschätzender Faktor im Zusammenhang mit YouTube-SEO ist der YouTube Zeitstempel. Doch was genau hat es damit auf sich und wie lässt sich diese Funktion sinnvoll nutzen?

Bessere Orientierung für Zuschauer

Ohne einen YouTube Zeitstempel besteht die Zeitleiste unterhalb des Videos als einer durchgehend roten Linie. Zwar hat der Nutzer die Möglichkeit, dich mit dem Mauszeiger ein wenig innerhalb des Videos zu orientieren, ganz gezielt an eine bestimmte Stelle springen ist ohne Zeitstempel allerdings nicht möglich. Gerade bei längeren Videos ergibt sich hier oft ein Problem, meint Mohamed Ali Oukassi. Denn oftmals möchten sich Zuschauer nur einen bestimmten Teil eines Videos ansehen.

Als Beispiel könnte man hier Bundestagsdebatten oder Pressekonferenzen anführen. In den seltensten Fällen werden diese Videos komplett angeschaut, meist wird eher nach bestimmten Passagen gesucht. Doch auch bei kleineren Videos ist der Zeitstempel durchaus von Vorteil. Ein oder mehrere Zeitstempel ermöglichen es dem Zuschauer prinzipiell durch einzelne “Kapitel” des Videos direkt anzusteuern. Mohamed Ali Oukassi hat via eBakery ein YouTube Video veröffentlicht, indem er Schritt für Schritt erklärt, wie man Videos einen Zeitstempel verpassen kann, sodass Zuschauer von diesem profitieren können.

Kein unmittelbarer Rankingfaktor

Einen oder mehrere Zeitstempel in ein YouTube Video zu integrieren ist prinzipiell sehr simpel sagt Oukassi. Dies geschieht im YouTube Studio, denn das Video muss für diese Zwecke bearbeitet werden. Ein Zeitstempel kann zwar prinzipiell an jeder beliebigen Stelle des Videos gesetzt werden, dennoch sollte man ein paar Dinge beachten. Als Tipp erwähnt Mohammed Ali Oukassi, den Zeitstempel nicht direkt am Anfang des Videos zu platzieren. Andernfalls wird der Zeitcode bei Nutzern, die per Google Suche auf das Video stoßen als Beschreibung angezeigt. Aus SEO Sicht ist das unbedingt zu vermeiden. Besser ist es, so Oukassi, dass der Zeitstempel unter den ersten drei Zeilen platziert wird. Letztlich erhält der Zuschauer so auf der Zeitleiste mehrere Segmente, die die einzelnen Kapitel darstellen und zudem eine kurze Beschreibung des jeweiligen Ausschnitts. Wie Oukassi bzw. sein Mitarbeiter Marcel Giese in seinem Video zu dem Thema betont, ist der YouTube Zeitstempel kein unmittelbarer Rankingfaktor, bringt den Zuschauern jedoch einen direkten Mehrwert, indem sie bestimmte Stellen des Videos ganz gezielt ansteuern können.

Zu guter Letzt merkt Mohamed Ali Oukassi aber auch an, dass es nicht immer vorteilhaft ist einen Zeitstempel in ein Video einzufügen, vielmehr ist es immer eine Einzelfallentscheidung. Negativ auswirken könnten sich Zeitstempel etwa auf die Zuschauerbindung, die ohne Zeitstempel ein Video eventuell von vorne bis hinten angesehen hätten. In der Summe jedoch überwiegen die Vorteile, die für den Zuschauer entstehen. Auf der Firmenwebseite von eBakery findet man weiterführende Informationen zu diesem Thema: https://ebakery.de/youtube-seo-zeitstempel/

