Modische und hochwertige Damenschuhe Übergröße 44 bei schuhplus

Schuhe für Damen XXL in diversen Ausführungen

schuhplus ist das größte Versandhaus für Damenschuhe Übergröße 44 in ganz Europa. Das Unternehmen bietet eine riesige Auswahl verschiedener Modelle und liefert diese schnell an die gewünschte Adresse. Darüber hinaus legt es großen Wert auf eine erstklassige Qualität, auf einen guten Service und eine einfache und sichere Bezahlung. Das Sortiment ist so breit gefächert, dass Frauen mit Schuhgröße 44 für alle Gelegenheiten geeignetes Schuhwerk finden können. Gleichzeitig gibt es viele unterschiedliche Designs, was modebewussten Frauen die Möglichkeit gibt, ihrem individuellen Stil treu zu bleiben und sich ein Modell auszusuchen, das eine gelungene Ergänzung zu ihrem Look ist.

Damenschuhe Übergröße 44 in exzellenter Premium-Qualität

Der Webshop präsentiert hochwertige Damenschuhe von diversen Marken. Dazu gehören beispielsweise Rieker, Gabor, Vans, Reebok und viele andere. All diese Hersteller sind für ihre ausgesuchten Materialien und ihre erstklassige Verarbeitung bekannt. Zudem bieten sie einen hervorragenden Tragekomfort, der nicht nur durch optimale Passformen, sondern auch durch ein hochwertiges Fußbett gewährleistet wird. Manche Modelle, die beispielsweise für den Sommer oder für den Sport gedacht sind, weisen außerdem eine hohe Atmungsaktivität auf. Um das Sortiment gekonnt abzurunden, können bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen außerdem zahlreiche Damenschuhe Übergröße 44 von der Hausmarke bestellt werden.

Damenschuhe online bestellen und erstklassigen Service genießen

Bei schuhplus steht der Kunde im Mittelpunkt. Das bedeutet, dass sich Damen mit Schuhgröße 44 auf einen kundenfreundlichen Service verlassen können. Der beinhaltet auch eine persönliche Beratung, die beispielsweise am Telefon oder per E-Mail erfolgen kann. Zudem besteht die Möglichkeit eines der stationären Ladengeschäfte von schuhplus zu besuchen und sich vor Ort beraten zu lassen. Ein weiteres Serviceversprechen ist die rasante Lieferung, die innerhalb von Deutschland in ein bis drei Werktagen erfolgt. Denn nach der Bestellung werden die Schuhe so schnell wie möglich an den Transportdienstleister übergeben. Falls sie nicht passen sollten, können sie natürlich zurückgeschickt werden.

Damenschuhe Übergröße 44 mit traumhaften Designs

Die verschiedenen Designs der Damenschuhe von schuhplus lassen kaum Wünsche übrig. Romantisch verspielt zeigen sich beispielsweise Ballerinas, die mit zartem Spitzenbesatz oder niedlichen Blüten verziert sind. Doch auch pastellfarbene Pumps haben eine sehr sanfte Ausstrahlung und harmonieren ganz hervorragend mit weißen Spitzenkleidern. Rockig und verwegen präsentieren sich Boots mit Nieten. Die lassen sich mit Bikerjacke und mit einer Jeans mit Löchern an den Knien kombinieren. Frauen, die extravagante Damenschuhe Übergröße 44 suchen, können sich in Overknee-Stiefeln mit Lackoberfläche oder in Gummistiefeln mit ausgefallenem Kuhflecken-Muster zeigen. Des Weiteren gibt es natürlich auch ganz klassische und schlichte Modelle, die dank ihrer dezenten Optik wahre Kombinationstalente sind, die sich immer wieder aufs Neue kombinieren lassen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

