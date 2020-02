Modische Damenschuhe in der Größe 44 in vielen Varianten bei schuhplus bestellen

Schuh-XXL-Händler bietet perfekte Verarbeitung bis hin zum hochwertigen Fußbett

Damen, die auf großem Fuß leben, wissen genau, wie schwer es ist, im Handel oder im Internet passende Schuhe, beispielsweise für Größe 44 zu finden. Zum Glück gibt es inzwischen einen kompetenten Anbieter, der sich voll und ganz auf Schuhe für Damen und Herren mit Füßen in Übergröße spezialisiert hat: schuhplus. Das Unternehmen bietet die Modelle für Damen mit Schuhgröße 42 bis 46 und für Herren mit Schuhgröße 46 bis 54 an.

Vom Pumps über Ballerinas, Sandalen und Sneaker bis zu Stiefeln in Größe 44

Modebewusste Damen benötigen natürlich eine bestimmte Auswahl an Damenschuhen in Größe 44, wollen sie chic und angemessen durch das Jahr gehen. Daher dürfen neben Pumps und Ballerinas ebenfalls Sandalen und Stiefel sowie Sneaker nicht fehlen. Bei schuhplus können Damen jetzt eine breite Auswahl an Modellen ordern, denn der Shop bietet für jeden Geschmack und Stil den passenden Schuh. Das Unternehmen hat sich dabei auf hochwertige Markenware unter anderem von Gabor und Josef Seibel spezialisiert.

Perfekte Verarbeitung bis hin zum hochwertigen Fußbett

Selbstverständlich sehen die Modelle bei schuhplus für die Größe 44 nicht nur super aus, sondern bieten ebenfalls eine perfekte Verarbeitung, zu der ein hochwertiges Fußbett nicht fehlen darf. In den Modellen, ob Pumps oder Ballerina, gehen Damen daher wie auf Wolken. Dazu gesellen sich ansprechende Details, die die Modelle in Größe 44 zu echten Hinguckern machen. Das können kleine Schleifen oder Spangen, kontrastfarbene Nähte oder auch auffallende Farben sein. Es gibt die Schuhe in Größe 44 unter anderem in Rot und in Weiß, in Gold und in Silber oder in Schwarz und in Blau. Je nach Bedarf lassen sich die Schuhe in der Größe 44 im Büro oder in der Ausbildung, in der Freizeit mit den Freundinnen, auf einem abendlichen Event, beim Sport oder im Urlaub tragen. Damit sind Damen mit Schuhgröße 44 ab sofort dank schuhplus für jeden Anlass und jede Gelegenheit angemessen gekleidet unterwegs.

Über das Unternehmen

Wie bereits erwähnt, hat sich das Unternehmen schuhplus auf hochwertige Schuhmodelle ausschließlich für Damen und Herren mit großen Füßen spezialisiert. Damit diese ihre neuen Schuhe bei Bedarf vorher in Ruhe anprobieren können, ist das Unternehmen ebenfalls mit drei Filialen vertreten, die sich am Firmenhauptsitz in Dörverden auf 1100 qm im Landkreis Verden, in Kaltenkirchen im Ohland-Park auf 600 qm (Metropolregion Hamburg) und ebenfalls im Saterland (Landkreis Cloppenburg) am c-Port auf 800 qm befinden. Dort sind kompetente Mitarbeiter angestellt, die bei Bedarf gern beraten.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

