Modernisierungsprojekt geht in die naechste Phase

Reutlingen. APROS Consulting & Services GmbH baut weiteres Büro um

Damit sich Besucher und Mitarbeiter noch wohler fühlen können und um weitere Kapazitäten zu gewinnen wurde nun das Eninger Büro weiter ausgebaut. Das Unternehmen ist mit auch mit Büros in Tübingen, Reutlingen, Stuttgart und seit kurzem auch in Nagold vertreten. Das Leistungsspektrum des erfahrenen APROS-Teams beinhaltet Beratungsdienstleistungen von Strategie über IT bis Marketing. Firmen werden mit Services von Verwaltung, Vertrieb bis zu Web- und Werbeagentur Dienstleistungen vielseitig unterstützt.

Mehr Platz, eine bessere Raumnutzung und eine Atmosphäre, die die richtigen Impulse für die internen Kommunikationsprozesse setzt, ergaben den Rahmen für das Umbau-Projekt, das nun in die nächste Phase ging. Volker Feyerabend, Geschäftsführer bei APROS, ist überzeugt von der Neugestaltung. “Die Weiterführung des Ausbauprojektes und eine moderne und größere Arbeitsumgebung motiviert und macht uns auch die informelle Kommunikation leichter. Es gibt keine vorgefertigten Lösungen aus dem Baukasten und das Team entwickelt in der neuen Umgebung nun noch leichter gemeinsame Ideen.” Dabei sollen vor allem die Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden beachtet werden, die sich das Team in seiner Arbeitsweise verinnerlicht hat.

Die Planung für die Innengestaltung des weiteren Büros, wurde in professionelle Hände gelegt. Einen kompetenten Partner für die Einrichtung fand Feyerabend mit weißGESCHREINERT aus Pfullingen – preisgekrönter Unternehmer des Jahres 2019/2020 in der Region Reutlingen. Die Schreinerei, mit Geschäftsführer Marc Weiß, setzte, unter Beachtung einer effizienten Flächennutzung, auf die individuelle Auswahl von Materialien. So entstand nicht nur eine moderne und exklusive, sondern auch eine praktikable und effiziente Büroeinrichtung.

Koordiniert wurde der Umbau durch die Schöpflin & Schühle GmbH aus Reutlingen, mit Geschäftsführer Hansjörg Schühle, die sich wieder um den Innenausbau kümmerte. Das Unternehmen aus dem Trockenbau- und Malerhandwerk zauberte eine anspruchsvolle und zeitgenössische Betonoptik an die Wände.

Um das Projekt auch mit der nötigen Infrastruktur abzustimmen, wurde die Installation der Elektrik vom Eninger Meisterbetrieb für Elektrotechnik Durim und Bekim Ademaj fachgerecht realisiert.

Die APROS Consulting & Services GmbH betreut zahlreiche Firmen von Dienstleistern und öffentlichen Organisationen über Handwerk, Einzelhandel bis hin zu international aufgestellten mittelständischen Fertigungsunternehmen verschiedener Branchen – in der Region und ganz Deutschland. Die stetige Entwicklung machte die weitere Umgestaltung des Büros notwendig, um die Betriebsabläufe für die Kunden weiter zu verbessern und eine Wohlfühl-Atmosphäre für Besucher und Mitarbeiter zu schaffen.

Weitere Informationen: www.APROS-Consulting.com

Wir sind Spezialisten mit Erfahrung aus Management und Fachbereichen mit ergänzendem Know-How.

Als Dienstleister können wir Ihre Arbeit durch unsere Services unterstützen.

Know-how und Do-how Idee und Umsetzung

Sie bekommen nicht nur Konzepte. Wir erarbeiten schnell und unbürokratisch gemeinsame, individualisierte Lösungen. Diese planen wir praxisnah, setzen diese um und überprüfen.

Wir verstehen bestehende Grenzen und überwinden diese innovativ aber verträglich.

Um der zunehmenden Internationalisierung Rechnung zu tragen, arbeiten wir weltweit und sind an verschiedenen Standorten.

Wir folgen konsequent der Philosophie – Umsetzbarkeit ist der Schlüssel der Beratung – und lassen uns daran messen.

