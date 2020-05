Modernes Wohnen in Holzgerlingen

Michael Lindenmayer über das Erfolgsprojekt im Hohenzollernpark

Am Rande des Naturparks Schönbuch liegt die Wohnanlage Hohenzollernpark mit 48 Einheiten. Mit diesem Projekt schrieb Lindenmayer Immobilien Erfolgsgeschichte. Denn er wurde in einem von der Drees & Sommer AG ausgeschriebenen Bewerbungsverfahren für den Auftrag ausgewählt. Über 5000 Quadratmeter Wohnraum und Gewerbeflächen haben Michael Lindenmayer und sein Team erfolgreich verkauft.

“Wir schauen gerne zurück und sind froh, dass wir uns in der letzten Bewerbungsrunde gegen drei weitere große Immobilienprofis aus der Region durchsetzen konnten. Die Wohnungen und Gewerbeeinheiten im Auftrag des Tochterunternehmens Tochter “Wohnen im Hohenzollernpark GmbH & Co KG” der Drees & Sommer AG zu verkaufen, hat uns viel Freude bereitet. Bei diesem Projekt habe ich die komplette Organisation, Kaufpreisfindung und Abwicklung übernommen und viele Käufer bis hin zur Finanzierung umfassend betreut”, erklärt Michael Lindenmayer, Geschäftsführer von Lindenmayer Immobilien.

Die Wohnungen werden bereits seit drei Jahren von Singles, Paaren oder ganzen Familien bewohnt. Die Wohnanlage – verteilt auf vier gleichgroße Häuser – besticht durch eine wunderschöne und gut angebundene Lage. Eine hochwertige Ausstattung zu fairen Preisen hat den Kauf für viele Interessenten besonders attraktiv gemacht. Viel Licht und einen beeindruckenden Blick ins Grüne machen die Eigentumswohnungen im Wohngebiet in Holzgerlingen zu Wohlfühloasen. Großflächige Fenster lassen die Räume in hellem Licht erstrahlen. Balkone und Terrassen bieten Entspannungsmöglichkeiten in der Natur. Mit einem integrierten Haus-im-Haus-Konzept gibt es für Familien sogar einen angrenzenden Garten zum Grillen und Spielen.

Die Lage des Wohnparks ist zentral, aber ruhig. Sowohl mit dem Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr ist Böblingen schnell zu erreichen. Holzgerlingen selbst verfügt über eine ausgeprägte Infrastruktur mit Supermärkten, Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten, Schulen und Freizeitmöglichkeiten.

Alle Wohnungen sind innen hochwertig ausgestattet mit Massivparkett in den Wohn- und Schlafräumen und edlen Fliesen in der Küche, dem Flur und den Bädern. In den Bädern wurden außerdem Armaturen, Handtuchheizkörper und eine Fußbodentemperierung in Markenqualität verbaut. Schallschutz, moderne Internet- und Fernsehanschlüsse, Fenster-Dauer-Lüftung und Aufzüge sorgen für den gewünschten Komfort.

“Wir sind stolz, dass wir die gesamte Wohnanlage zu 100% inklusive Gewerbeeinheiten so erfolgreich verkauft und heute dort viele Menschen ein Zuhause gefunden haben”, so Lindenmayer abschließend.

Interessierte finden weitere Informationen zu diesem Thema, zu Haus verkaufen Reutlingen, Wohnung verkaufen Filderstadt oder zu Filderstadt Immobilien unter https://www.lindenmayer-immobilien.de.

Willkommen bei Lindenmayer Immobilien – den etwas anderen Immobilienprofis! Mit viel Leidenschaft kümmert sich das Familienunternehmen um den Verkauf, Kauf und die Vermietung von Immobilien und verbindet dabei traditionelle Werte und modernste Mittel. Das Team aus ausgebildeten Immobilienspezialisten hat Immobilien im Herzen und den Markt in Leinfelden-Echterdingen und dem gesamten Stuttgarter Raum fest in der Hand. Kunden schätzen besonders die freundliche und familiäre Atmosphäre, die umfassende Betreuung und den erstklassigen Service.

Firmenkontakt

Michael Lindenmayer Immobilien

Michael Lindenmayer

Flattichstraße 14

70771 Leinfelden-Echterdingen

0711 / 4791555

0711 / 4791559

info@lindenmayer-immobilien.de

https://www.lindenmayer-immobilien.de

Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Lisa Petzold-Sauer

Josefstraße 10

51377 Leverkusen

0214 / 70 79 011

0214 / 70 79 012

info@wavepoint.de

https://www.wavepoint.de