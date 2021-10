Moderne und zentral gelegene Zahnarztpraxis in Berlin für schöne und gesunde Zähne

Ästhetisch schöne und gesunde Zähne dank schonender Behandlungsmethoden, fortschrittlicher Zahnheilkunde und innovativer Technik – dafür steht die Zahnarztpraxis MundWerk im ALEXA in Berlin-Mitte.

Als ganzheitlicher Zahnarzt in Berlin-Mitte bietet die Zahnarztpraxis MundWerk im ALEXA Erwachsenen und Kindern ein umfassendes Leistungsprogramm für schöne und gesunde Zähne. Für moderne Behandlungen in der allgemeinen und ästhetischen Zahnheilkunde, für Zahnersatz und Zahnimplantate, die auch den besonderen Bedürfnissen schmerzempfindlicher Menschen gerecht werden, ist die hell gestaltete Praxis im Shopping-Center am Alexanderplatz geöffnet. Und dies sehr patientenfreundlich auch an Samstagen.

Behandlungsziel: intakte Zähne, die schön und gesund sind

Mit dem Anspruch „Ganz. Schön. Gesund.“ sind die behandelnden Ärztinnen und Ärzte in Berlin-Mitte im Einsatz für die Zahn- und Mundgesundheit ihrer Patientinnen und Patienten. Schon seit 2009 arbeitet die Zahnarztpraxis MundWerk im ALEXA mit schonender Dentaltechnik und modernster Digitaltechnik, etwa bei der Herstellung von Zahnersatz.

Im Zentrum der klassischen Zahnheilkunde stehen Prophylaxe, Parodontologie, Wurzelkanalbehandlung, Oralchirurgie und Zahnerhaltung. Diese Maßnahmen können unterstützt werden durch individuell erstellte Hygienepläne.

Eine häufig angefragte Leistung der ästhetischen Zahnheilkunde ist das schmerzfreie, zahnaufhellende Bleaching. Für die Bleaching-Expertinnen und -Experten von MundWerk im ALEXA liegt hier die oberste Priorität auf der Zahnsicherheit und der Arbeit mit den richtigen chemischen Substanzen. Personen, die unregelmäßigen Zahnformen entgegenwirken oder Verfärbungen korrigieren möchten, aber nicht auf Bleaching zurückgreifen wollen, bietet die Praxis Veneers an. Veneers sind Verblendschalen aus Kunststoff-Keramik oder Vollkeramik, die auf die Zähne aufgesetzt werden.

Zahnkorrekturen von Jugendlichen und Erwachsenen werden bei MundWerk im ALEXA auf unsichtbare Weise durchgeführt. Hierfür arbeitet die Zahnarztpraxis mit dem innovativen, ästhetischen System Invisalign, bei dem feine Kunststoffschienen eingesetzt werden.

So angenehm und einfühlsam das Praxisteam den Praxisbesuch auch gestaltet, nicht jeder Zahnarztgang ist ein Vergnügen. Mit Lachgas schonend sediert, spüren kleine und große Patientinnen und Patienten keine Schmerzen und umgehen auf angenehme Weise die Risiken einer Vollnarkose. Der gelebte Patientenfokus umfasst kindgerechte und angstfreie Behandlungen bis hin zur Terminvergabe an Samstagen – denn Zahnschmerzen kennen bekanntlich kein Wochenende.

Am Puls der Zeit: handwerkliche Spitzenleistung unterstützt durch smarte Technik

Um handwerkliche Spitzenleistungen für die Gesundheit aller Praxisbesucherinnen und -besucher zu erbringen, sind neben Berufserfahrung, Einfühlungsvermögen und Genauigkeit auch exzellente Techniken und herausragende Geräte eine wichtige Voraussetzung für optimale Ergebnisse. Deswegen arbeitet MundWerk im ALEXA mit Dental Hightech, das etwa bessere Diagnosemöglichkeiten bietet als herkömmliche Röntgenverfahren.

Damit das Praxisteam immer auf dem neusten Stand der Medizin ist und die technischen Möglichkeiten voll ausschöpfen kann, nimmt es an regelmäßigen Fortbildungen teil. Dieses Wissen stellen die Expertinnen und Experten nicht nur bei der zahnärztlichen Behandlung unter Beweis, sondern geben dieses gerne auch an Patientinnen und Patienten in einer ausführlichen Beratung und Betreuung weiter. Termine können bequem online vereinbart werden.

MundWerk im ALEXA: die Praxis für intakte und langfristig gesunde Zähne

Seit 2009 bietet die Zahnarztpraxis MundWerk im ALEXA in Berlin-Mitte ihren Patientinnen und Patienten umfassende Leistungen der klassischen und ästhetischen Zahnheilkunde, des Zahnersatzes und der Zahnimplantate. Der Service wird ergänzt durch individuelle Betreuungsleistungen, hochmoderne Technik und ausgesprochen kundenfreundliche Öffnungszeiten. Gegründet wurde die Praxis von Dr. Thomas Stiller und Dr. Emilie Stiller. Die Behandlungsräume befinden sich im Shopping-Zentrum ALEXA am Alexanderplatz, Grunerstraße 20, 10179 Berlin-Mitte. Terminvereinbarungen sind direkt online oder telefonisch unter 030 – 264 752 240 0 möglich. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr sowie Samstag von 9:00 bis 19:00 Uhr.

