MobiSystems und Bechtle schließen Vertriebspartnerschaft

Neckarsulm, 2.04.2020 – Start für eine schnelle und effektive Ausweitung von MobiSystems Office-Anwendungen in Europa.

Der führende Softwareentwickler von plattformübergreifenden Geschäfts- und Produktivitäts-Apps, MobiSystems und das IT-Dienstleistungs- und Handelsunternehmen Bechtle haben eine Vertriebspartnerschaft bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit wird die erfolgreiche Vermarktung der MobiSystems-Anwendungen in Europa vorantreiben.

Elitza Bratkova, Director Business Development von MobiSystems, hat uns weitere Einblicke gegeben: “Bechtle ist ein hat eine führende Position im E-Commerce und Vertretungen in 14 Ländern in Europa. Mit Bechtle als bevorzugter Partner von Unternehmen erzielen wir unsere Marktposition sowohl in der DACH-Region als auch europaweit weiter auszubauen.”

MobiSystems entwickelt seit 2004 Office-Programme auf höchstem Niveau. Nach dem riesigen Erfolg bei den Mobilgeräten, steht jetzt die Windows-Version von OfficeSuite zur Verfügung. OfficeSuite ist ein 5-in-1-Office-Paket mit leistungsstarken Modulen zum Bearbeiten von Dokumenten, Präsentationen und Tabellen sowie einem integrierten Mail-Client mit Kalenderfunktion. Die plattformübergreifende Lösung bietet zudem einen erweiterten PDF-Editor und Cloud-Speicher. Mehr unter: officesuite.com.

MobiSystems Inc: MobiSystems ist einer der Marktführer für Office-Programme und Unternehmensproduktivität mit über 500 Millionen Installationen in 195 Ländern. Neben OfficeSuite entwickelt das Unternehmen auch andere branchenführende Produkte wie Oxford Dictionary of English, File Commander, AquaMail, Talk & Translate und mehr. MobiSystems hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und Niederlassungen in Tokyo (Japan), Stockholm (Schweden), Sofia (Bulgarien) und Hongkong.

Mehr unter: mobisystems.com

Bechtle AG: Mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz und IT-Handelsgesellschaften in 14 Ländern Europas nah dran – das ist eines der Erfolgsgeheimnisse von Bechtle. Die Kombination von Direktvertrieb von IT-Produkten mit umfassenden Systemhausdienstleistungen macht Bechtle einzigartig. Über ein vergleichbares Geschäftsmodell dieser Größenordnung verfügt kein anderer IT-Dienstleister. Mehr unter: bechtle.com

