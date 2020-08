Mobilität der Zukunft im Dolce by Wyndham Bad Nauheim

Das Vier-Sterne-Hotel vermietet ab sofort E-Bikes und E-Mopeds

Bad Nauheim (hds).- E-Bikes werden in Deutschland immer beliebter: 5,4 Millionen dieser hilfsmotorisierten Fahrräder sind nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbands e. V. (ZVI) inzwischen in Deutschland unterwegs. Allein 2019 wurden 1,36 Millionen Exemplare verkauft – 39 Prozent mehr als im Vorjahr. Dieser positive Trend wird nach Schätzungen des ZVI weiterhin anhalten. Auch das Dolce by Wyndham Bad Nauheim setzt auf die nachhaltigen Fortbewegungsmittel und vermietet ab sofort E-Bikes und sogar E-Mopeds inklusive Helm an der Rezeption. Gäste des Vier-Sterne-Hotels können somit ihren Urlaubsaufenthalt aktiv gestalten. Geschäftsreisende freuen sich ebenfalls über die willkommene Abwechslung im Anschluss an arbeitsintensive Meetings und Tagungen. Zahlreiche Routen – von 19 bis 41 Kilometern Länge – starten direkt vor der Hoteltür. So lassen sich Wetterau, Taunus oder Vogelsberg entspannt und umweltfreundlich auf zwei Rädern erkunden. Denn: Die elektrisch angetriebenen Bikes erlauben längere Wegstrecken und höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten. “Gesunde sowie nachhaltige Mobilität mit hohem Spaßfaktor – das passt perfekt zu unserem Haus, mitten im Grünen, am Rand von Kurpark und Wald. Dieser neue Service ist zudem eine zeitgemäße Erweiterung der bereits in der Tiefgarage vorhandenen E-Ladesäulen”, so Harald Hock, General Manager im Dolce. Die E-Bikes und E-Mopeds können bei der Reservierung mitgebucht oder vor Ort nach Verfügbarkeit ausgeliehen werden.

Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim liegt an den grünen Ausläufern des Taunus. In die City von Frankfurt am Main und zum drittgrößten Flughafen Europas sind es nur 35 Minuten Fahrtzeit. Alle 146 Zimmer und 13 Suiten verfügen über einen großzügig gestalteten Arbeitsplatz, einen Sitzbereich sowie größtenteils Balkone. Umgeben von einem 200 Hektar großen Park stehen indoor 2.750 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für Tagungen und Events aller Art zur Verfügung. Neben 27 flexiblen Meeting-Räumen beherbergt das Vier-Sterne-Hotel ein besonderes Veranstaltungsjuwel: Das historische Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen kann für exklusive “Dinner on Stage” und Produkt-Präsentationen und weitere kreative Veranstaltungsformate gebucht werden. In der Gesundheitsstadt Bad Nauheim verwöhnt auch das Hotel seine Gäste mit allen Sinnen: Feine Küche, ein Wellness-Bereich mit Hallenbad (20 x 8 Meter), finnischer Sauna, Biosauna, Dampfbad und Babor Beauty-Salon, Fitness-Einrichtungen sowie zahlreiche Freizeitangebote bieten Entspannung zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Des Weiteren zählte Bad Nauheim nach einer Focus-Studie zu den Top-Kurorten Deutschlands 2019! Für Elvis-Fans: Der King of Rock ‘n’ Roll lebte während seiner Militärzeit in einer Villa vis-à-vis.

Bildquelle: Dolce by Wyndham Bad Nauheim