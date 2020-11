Mobilfunknetz auf dem Mond

Neue Technologien für den Fortschritt brauchen Rohstoffe. Kupfer steht für eine nachhaltige Zukunft.

Auf dem Mond entsteht die erste Langzeitkommunikation, es wird ein Mobilfunknetz gebaut. Ende 2022 wird dies mit geringem Stromverbrauch auf der Mondoberfläche verwirklicht. Die Entwicklung von Raumfahrtfähigkeiten wird damit gefördert, sowohl staatlich als auch kommerziell und sie soll künftigen NASA-Missionen zugutekommen.

Dieses geplante drahtlose Netzwerk soll zum Beispiel für Datenübertragung, für die Fernsteuerung von Mondfahrzeugen oder für die Kommunikation sorgen. Das Netzwerk wird sich dabei selbst konfigurieren.

Das Metall, das heute in Elektrogeräten, bei der Stromspeicherung und -lieferung und bei der Kommunikation eingesetzt wird, ist Kupfer. Das rötliche Metall wird auch in der Elektromobilität gebraucht, für die Fahrzeuge, für die Ladeinfrastruktur und für die Energiespeicherung. Wind- und Solarkraft sind ebenfalls abhängig vom Kupfer. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird eine zunehmende Menge an Kupfer verschlingen. So kann Kupfer mit seiner starken Leitfähigkeit helfen CO2-Emissionen zu verringern. Zudem punktet Kupfer mit einer großen Verarbeitbarkeit und Langlebigkeit.

Die Eigenschaften von Kupfer werden seit mehr als zehntausend Jahren geschätzt und gebraucht und sie werden den Zukunftstechnologien zum Sieg gereichen. Daher könnte ein Investment in Gesellschaften mit Kupfer wie Copper Mountain Mining oder Hannan Metals in Betracht gezogen werden.

Zum Portfolio von Copper Mountain Mining – https://www.youtube.com/watch?v=PUjH-P23mYI&t=4s – gehören 75 Prozent an der Copper Mountain Mine in British Columbia. Von derzeit jährlich rund 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent soll die Produktion auf durchschnittlich 120 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr anwachsen. Hannan Metals – https://www.youtube.com/watch?v=WMZ9hqgBM5c&t=5s – besitzt in Peru das San Martin-Projekt mit Kupfer und Silber im Boden. Rund 90 Bergbaukonzessionen umfasst die Liegenschaft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Hannan Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/ -) und Copper Mountain Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/ -).

