Mobile Toilettenkabine bzw. Baustellentoilette

Wie groß soll die Toilette sein?

Mobile Toilettenkabinen beziehungsweise Baustellentoiletten mieten!

Mobile Toilettenkabinen beziehungsweise Baustellentoiletten, welche oftmals nur unter dem Begriff Dixi Klo oder aber Toi Toi Toilette bekannt sind, kann man ganz einfach und auch relativ kostengünstig mieten.

Dabei spielt es keine Rolle, wie groß die Veranstaltung beziehungsweise die Baustelle auch ist.

Toilettenkabinen zu mieten ist immer dann sinnvoll, wenn viele Menschen auf einem Fleckchen Erde zusammenkommen. Egal, ob auf einem Konzert oder aber einer Baustelle.

Sollte man also so etwas in der Art organisieren, so sollte man das Mieten einer dieser mobilen Toiletten immer in Betracht ziehen. Dies ist nämlich viel günstiger, als man zunächst annimmt.

Darüber hinaus ist dies auch eine sehr bequeme Lösung eine Toilette vor Ort zu unterhalten.

Darüber hinaus kann man so auch mobile Toiletten von einem Ort an den anderen, natürlich relativ kostengünstig, transportieren.

Zudem ist ein Wasser- beziehungsweise ein Kanal-Anschluss oftmals überhaupt nicht nötig, um diese moblile Toilette zum Einsatz zu bringen.

Nachfolgend etwas über die verschiedenen Toilettenkabinen, die man mieten kann. Darüber hinaus auch die Vorstellung einiger Varianten der verschiedenen Modelle dieser Art von Toiletten.

Die unterschiedlichen Varianten der mobilen Toilettenkabinen, die man mieten kann:

Egal, ob einfach bis hin zu luxuriös, jede Art von Toilettenkabine ist zum Mieten verfügbar. Der Unterschied der einzelnen Toilettenkabinen ist dabei natürlich sichtbar und auch merkbar.

Egal, ob Baustellentoilette mit einfachem Klo zum Sitzen bis hin zur Luxus-Variante mit Toilette inklusive fließend Wasser und zudem inklusive extra Urinal oder aber rollstuhlgerechtem Zugang.

Im Übrigen, es gibt auch Wagen mit vielen Toiletten, für große Veranstaltungen beziehungsweise großen Baustellen.

Erwähnt werden muss, dass es bei diesen Toiletten, egal ob für Veranstaltungen oder aber für Baustellen, immer um sogenannte Chemietoiletten handelt.

Es sollte daher auch gesagt werden, dass jeder Bauherr vorab prüfen sollte, ob laut Arbeitsstättenverordnung eine dieser Baustellentoiletten sogar eine Pflicht ist, damit die Handwerker und alle anderen Arbeiter Zugang zu einer Toilette haben.

Gesagt werden muss darüber hinaus, dass diese Baustellentoiletten verschließbar sind und über Nacht, wenn diese nicht gebraucht werden, verschließbar sind. Dies kann beispielsweise mit einem Vorhängeschloss versehen sein.

Im Übrigen, die Maße einer solchen mobilen Toilettenkabine, welche man mieten kann (die kleine Variante) beträgt rund 150 Millimeter mal 150 Millimeter mal 240 Millimeter. Es kann somit gesagt werden, dass diese extrem platzsparend sind.

Toiletten für Veranstaltungen beziehungsweise Baustellentoiletten mieten

Sollte man in Betracht ziehen, Toiletten für Veranstaltungen beziehungsweise Baustellentoiletten zu mieten, gibt es einige Dinge zu beachten, welche nachfolgend dargestellt werden:

Gibt es eine sogenannte Mindestdauer der Miete?

Wie groß soll die Toilette sein?

Wie viel kostet so ein Klo für eine Veranstaltung beziehungsweise für eine Baustelle?

Ist die Entleerung inkludiert?

Sind Seifen sowie Desinfektionsmittel inklusive?

Wir Klopapier mitgeliefert?

Wie hoch sind die Transportkosten?

Ist die Endreinigung inkludiert oder kostet diese etwas?

Wie viele Klos werden benötigt?

Gibt es sonstige Kosten?

Zudem sollte gesagt werden, dass es einen Richtwert für Toiletten gibt, die vorhanden sein sollten. Diese können natürlich im Internet abgerufen werden. Dies sollte jedoch jeder selbstverständlich vor dem Anmieten in Erfahrung bringen.

Die Ausstattung eine herkömmlichen Toilettenkabine:

Dach, welches luftdurchlässig ist

Türgriff an der Innen- und Außenseite

Besetzt-Anzeige

Rohr zur Entlüftung

Halter für Toilettenpapier

Toilette zum sitzen

extra Urinal

Die sogenannten Luxusvarianten können darüber hinaus noch folgende Ausstattung enthalten:

Haken für die Kleidung

Handwaschbecken

Desinfektionsspender

Des Weiteren gibt es noch luxuriöse Varianten die noch folgende Ausstattung aufweisen:

Dach, welches Licht durchlässt

Spülung, welche über den Fuß bedient werden kann

Sichtschutz zum Inneren des Tanks

Papierhandtuchhalter

Spiegel

rutschfester Belag für den Boden

Dies bedeutet, dass jeder, der plant eine mobile beziehungsweise eine Baustellen Toilette zu mieten beabsichtigt, die sogenannte Qual der Wahl hat, welches sogenannte Dixi Klo er für seine Baustelle oder aber Veranstaltung explizit auswählt.

Gesagt werden sollte, dass Dixi und Toi Toi die bekanntesten Anbieter sogenannter mobilen beziehungsweise Baustellen Toiletten sind.

Egal, auf welcher Veranstaltung oder aber auf welcher Baustelle, fast immer ist bei mobilen Toiletten die Marke Dixi beziehungsweise Toi Toi vertreten.

Dieser Anbieter hat im Übrigen seinen Sitz in NRW und ist zudem einer der größten Anbieter im Bereich mobiler beziehungsweise Baustellen Klos.

Abfluss verstopft? Hausmittel helfen nicht mehr weiter bei verstopften Abfluss?

Dann ist es an der Zeit einen Sanitär Dienst beziehungsweise einen Sanitär Notdienst zu beauftragen, welcher den Abfluss wieder frei bekommt.

Darüber hinaus hilft dieser selbstverständlich auch bei Problemen, wie Rohrverstopfung oder aber Kanalsanierung.

Das Hauptproblem in einem gewöhnlichen Haushalt ist und bleibt aber eine Verstopfung des Abfluss, welcher im Prinzip relativ einfach beseitigt werden kann.

Egal, ob zu den regulären Arbeitszeiten einer Sanitärfirma, einer Rohrreinigungsfirma oder aber eines Klempner oder aber im sogenannten Notdienst, außerhalb der gewöhnlichen Arbeitszeiten. Der Abfluss wird unter Garantie zu 100 Prozent wieder einsatzfähig sein.

Darüber hinaus ist ein Klempner Berlin beziehungsweise Klempner Notdienst Berlin auch für die Kanalreinigung bei verdreckten beziehungsweise verschmutzen Kanal beziehungsweise für einen verdreckten Abfluss und dementsprechender Abflussreinigung verantwortlich.

Gesagt werden muss, dass ein einwandfrei funktionierender Abfluss eine Art Grundvoraussetzung eines guten Haushaltes ist.

Denn in ein Abfluss, welcher frei von Verschmutzungen ist, kann Abwasser und dergleichen gut abfließen. Dieser Abfluss muss dementsprechend immer funktionsfähig sein und natürlich auch frei von Verschmutzung und dergleichen.

