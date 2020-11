Mobil spenden mit der GRÜN spendino App

Endlich einfach und schnell mobil spenden über die neue Smartphone-App “spendinos Spendenwelt”. Rund 200 Spendenorganisationen sortiert in zwölf Fundraising-Kategorien. Kostenlos verfügbar für iOS und Android.

Aachen, 26.11.2020. GRÜN spendino, die Online-Fundraising-Lösung der GRÜN Software Group, hat mit “spendinos Spendenwelt” eine neue, einzigartige Smartphone-App für Spender veröffentlicht. Über die App haben Spender die Möglichkeit schnell und einfach über das Smartphone zu spenden. Die App ist kostenlos und steht für iOS und Android zur Verfügung.

Gerade in der Vorweihnachtszeit wollen viele Menschen gemeinnützige Organisationen mit einer Spende unterstützen. Mit der neuen, einzigartigen Spenden-App von GRÜN spendino wird das so einfach wie nie: In der App sind rund zweihundert, ausschließlich als gemeinnützig anerkannte Spendenorganisationen gelistet, die nach bekannten Spendenthemen sortiert werden. Wer also beispielsweise gezielt für die “Katastrophenhilfe”, “Kirchen und Religion” oder “Kunst, Kultur und Bildung” spenden will, findet in spendinos Spendenwelt eine Übersicht von Spendenorganisationen, die sich für das jeweilige Thema engagieren. Natürlich stehen auch eine direkte Suche sowie eine individuelle Favoritenliste zur Verfügung. In der Detailansicht der Organisation finden sich neben allgemeinen Informationen auch direkte Kontaktmöglichkeiten.

Aber vor allem bietet die App die Möglichkeit, die Organisation mit wenigen Eingaben durch eine direkte Spende zu unterstützen. Der Vorteil für den Spender: Nachdem sich dieser einmalig in der Spenden-App registriert hat, können jederzeit weitere Spenden getätigt werden. Die App speichert die Spenderdaten lokal, sodass weitere Spenden ohne erneute Angaben der persönlichen Daten möglich sind. Gleichzeitig kann sich der Spender über den Spendenverlauf jederzeit ansehen, welche Spenden wann und an wen getätigt hat. Nach der Registrierung werden dort alle Spenden aufgelistet, die er mit den gleichen Daten über ein Online-Spendenformular von GRÜN spendino getätigt hat.

spendinos Spendenwelt im iOS-Appstore:

https://apps.apple.com/de/app/spendino-spenden/id1414160291

spendinos Spendenwelt im Android-Store:

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.gruen.spendinosspendenwelt

Die GRÜN Software Group GmbH aus Aachen ist eine stetig wachsende Gruppe aus Softwareunternehmen für Branchensoftware. Die Unternehmensgruppe mit über 160 Mitarbeitern bietet B2B-Software für geschäftskritische Prozesse in Unternehmen und Institutionen für unterschiedliche Branchen und Segmente an. Durch ergänzende Agenturleistungen ist die GRÜN Gruppe darüber hinaus ganzheitlicher Strategiepartner bei der Digitalisierung ihrer Mittelstandskunden und übertrifft das Lösungsportfolio klassischer Softwareunternehmen deutlich. Seit über 30 Jahren betreut die GRÜN Software Group im Stammsitz in Aachen sowie in den Niederlassungen in Berlin, Bremen und Wien europaweit Kunden.

