MkG-Expo – die neue Online-Messe für junge JuristInnen

Anmeldungen jetzt möglich: kostenlose Online-Messe für Anwältinnen und Anwälte am 10. und 11.11.2020

Junge Anwältinnen und Anwälte sehen sich in ihren ersten Berufsjahren mit einer Fülle an Herausforderungen konfrontiert. Für Weiterbildung bleibt im stressigen Kanzleialltag wenig Zeit. Hier setzt die MkG-Expo an – die Online-Messe für junge JuristInnen. Sie findet am 10. und 11.11.2020 statt und wappnet mit Online-Vorträgen, Produkt-Pitches und einer virtuellen Ausstellung für die ersten Berufsjahre – und das kostenlos.

Interessenten können sich ab jetzt unter mkg-expo.de anmelden.

Für wen ist die MkG-Expo besonders nützlich?

Die MkG-Expo wurde für Anwältinnen und Anwälte entwickelt, die in den ersten Berufsjahren praktische Tipps von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen suchen. Ihnen werden zudem Tools und Tipps an die Hand gegeben, die sie schnell in ihren Arbeitsalltag integrieren können, um ihre Karriere weiter zu fördern.

Was zeichnet die MkG-Expo aus?

Das Programm der Online-Messe wurde von AnwältInnen im Rahmen einer Umfrage aktiv mitgestaltet. Statt zu “erraten”, was JuristInnen interessiert, hat der FFI-Verlag als Veranstalter potenzielle TeilnehmerInnen einfach selbst gefragt: Was sind die Sorgen und Nöte junger JuristInnen? Wo herrscht akuter Wissensbedarf? Nach dem Motto “für junge JuristInnen von erfahrenen Praktikern” werden renommierte ExpertInnen zu folgenden Themen referieren:

Das Programm der MkG-Expo:

Änderungen vorbehalten. Über aktuelle Programmänderungen informieren wir auf mkg-expo.de.

Wann? 10. bis 11. November 2020, jeweils von 09:30-16:00 Uhr

Wo? online auf mkg-expo.de

Wie viel? kostenlos

Tag 1 – 10. November 2020:

10:00 Uhr: Zeitmanagement und Umsatzsteigerung im Mandat: Produktivität effektiv steigern (Referentin: Jasmin Isphording)

11:30 Uhr: RVG-Anpassung 2021: Was ist neu und wie vermeide ich Fehler bei der Gebührenabrechnung? (Referent: Norbert Schneider)

14:00 Uhr: So gelingt die Online-Mandantenakquise (Referentin: Pia Löffler)

15:30 Uhr: Produkt-Pitch 1 (Referent: tba)

Tag 2 – 11. November 2020:

10:00 Uhr: Legal Tech-Crashkurs (Referent: tba)

11:30 Uhr: Professionell verhandeln – Strategien und Taktiken für JungjuristInnen (Referent: Dr. Rene A. Pfromm (angefragt))

14:00 Uhr: Produkt-Pitch 2 (Referent: tba)

15:30 Uhr: Siegerehrung zum Besucher-Wettbewerb: Wer hat die schönste Kanzleiwebsite? (FFI-Verlag)

Über die MkG-Expo

Die MkG-Expo ist aus dem MkG-Fachinfo-Magazin entstanden. Seit fünf Jahren versorgt das Fachinfo-Magazin MkG sowie das Fachportal mkg-online.de JungjurIstinnen mit Fachinformationen rund um Kanzleipraxis, Mandatsarbeit, Digitalisierung, RVG & Co. Jetzt wird die Marke MkG (Mit kollegialen Grüßen) um ein neues Angebot erweitert: Die MkG-Expo. Wie der Fachinfo-Dienst orientiert sich auch die MkG-Expo stark an den Bedürfnissen seiner Zielgruppe.

Der Verlag Freie Fachinformationen GmbH erstellt Fachinformationen für Anwälte und Steuerberater erhalten hier wichtige Informationen von Top-Autoren kompakt und leicht verständlich verfasst. Dieser Dienst wird von Partnern aus der Wirtschaft finanziert und ist daher für die Leser gratis.

Firmenkontakt

Freie Fachinformationen GmbH

Markus Weins

Leyboldstraße 12

50354 Hürth

02233 80575-16

02233 80575-17

info@ffi-verlag.de

http://www.ffi-verlag.de

Pressekontakt

Freie Fachinformationen GmbH

Bettina Taylor

Leyboldstraße 12

50354 Hürth

02233 80575-14

02233 80575-17

info@ffi-verlag.de

http://www.fffi-verlag.de

