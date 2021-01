Miteigentümer von Kay Riecks ersten Erdgasprojekten erhalten nach nur einem Jahr den maximalen Gewinnanteil

Die Miteigentümer der ersten US-Erdgas-Beteiligungen von Kay Rieck, ehemaliger Finanzberater und Börsenmakler an der New York Stock Exchange (“NYSE”) sowie in den Folgejahren unabhängiger Broker an der NYSE, der New York Board of Trade sowie der Chicago Board of Trade, haben einen Gewinnanteil von 56 Prozent realisiert.

Durch den vorzeitigen Verkauf der erworbenen Investitionsgegenstände (Royalty Rights im Haynesville Shale) und dem daraus erzieltem Gewinn, konnte die ursprünglich vereinbarte Laufzeit des Investments von rund vier Jahren auf rund ein Jahr verkürzt werden.

Im August und Dezember 2008 sowie im Januar 2009 erhielten die Investoren den vereinbarten maximalen Gewinnanteil.

Möglich wurde die Erzielung des Gewinns sowie die vorzeitige Rückzahlung des Investments durch die sehr guten Zugänge zu attraktiven Erdgas-Produktions-Einheiten nebst den dazugehörigen Rechten sowie den erfolgreichen Einkauf deutlich unter Marktniveau und den dementsprechenden erfolgreichen Verkauf.

Wie kaum ein anderer nicht amerikanischer Unternehmer ist Kay Rieck in den USA bestens aufgestellt und kann aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im US-Markt auf ein bewährtes Netzwerk von erfahrenen Erdöl- und Erdgas-Spezialisten zurückgreifen.

