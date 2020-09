Mit Thai Massage in Stuttgart Verspannungen lösen

Wie Thai Massage den Körper entspannt – Expertin aus Stuttgart erklärt

STUTTGART. Ständige Computerarbeit, wenig Bewegung, unpassende Sitzmöbel oder eine schlechte Körperhaltung – für lästige Verspannungen gibt es viele Gründe. Besonders gefährdet sind Menschen mit sitzenden Berufen, wie Kitty Kammer aus Stuttgart weiß. “Chronische Verspannungen sind heute ein regelrechtes Volksleiden”, erklärt die ausgebildete Expertin für Thai Massage von Kitty”s Thai Massage in Stuttgart. “Oft ist neben dem Rücken auch die Schulter- und Nackenmuskulatur betroffen. Das kann auf Dauer Kopfschmerzen und Schwindelattacken auslösen.” Der Griff zur Schmerztablette sei keine Lösung – die traditionelle Thai Massage hingegen könne Verspannungen oftmals nachhaltig und ohne schädliche Nebenwirkungen lösen, ist Kitty Kammer überzeugt.

Rückenschmerzen, Nackenverspannungen? Thai Massage als Soforthilfe in Stuttgart

Die Thai Massage unterscheidet sich grundlegend von westlichen Massagetechniken: Es handelt sich um eine Kombination von Druckpunktmassagen, Drehungen und Streckungen, die den Körper einerseits stimulieren, andererseits aber eine tiefe Entspannung bewirken. Muskeln werden gedehnt, die lokale Durchblutung wird gesteigert, die Produktion von Gelenkschmiere (Synovialflüssigkeit) angeregt. All das kann eine sofortige Schmerzreduktion bewirken. “Bei leichteren Verspannungen ist oft bereits eine einzige Massage ausreichend”, weiß Kitty Kammer. Die Behandlung wirke aber nicht nur gegen akute Schmerzen, sondern könne der Entstehung von Verspannungen vorbeugen.

Thai Massage in Stuttgart: Ganzheitliche Behandlung durch geschulte Masseure

Die Massagetechniken nach der alten östlichen Tradition zielen dabei nicht nur auf den Körper ab, sondern beziehen auch die Psyche mit ein. “Gerade Rückenverspannungen haben oft auch seelische Ursachen – sei es Stress im Beruf oder innerhalb der Familie”, betont Kitty Kammer. Unbewusst reagieren viele Menschen auf Stress und Druck mit einem Anspannen der Rückenmuskulatur, was auf Dauer zu der bekannten Schmerzsymptomatik führt. Die Massagegriffe bewirken der Expertin zufolge nicht nur eine körperliche Entlastung, sondern tragen auch zur geistig seelischen Entspannung bei. Kitty Kammer rät Betroffenen dazu, auf die Qualifikation des Masseurs zu achten. Alle Mitarbeiterinnen ihres Thai Massage Studios in Stuttgart sind durch die “Thai Traditional Medical Service Society” zertifiziert und verfügen damit über eine fundierte Ausbildung.

Loslassen und abtauchen in die Welt des Wohlfühlens – dafür steht Kitty’s Thaimassage in Stuttgart. Qualifizierte und zertifizierte Masseurinnen durch die “Thai Traditional Medical Service Society” bieten Ihnen Thai Massagen, Öl Massagen, Rückenmassagen, Anti Migräne Massagen, Fußmassagen und Paarmassagen an. In Verbindung aus Aktivierung, Dehnung und Akupressur entsteht und fließt neue Energie.

