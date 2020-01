Mit Swing und Stil ins neue Jahr

Gäste aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft feierten im Holiday Inn Lübeck

Ein Feuerwerk der kulinarischen Genüsse lockte mehr als 300 Gäste zum Jahreswechsel ins Holiday Inn Lübeck am historischen Burgtor. In einem stilvollen Ambiente mit Live-Musik wurden sie vom Team um Hoteldirektor Christian Schmidt verwöhnt und tanzten beschwingt ins neue Jahr.

„Unvergessliche Momente möchten wir für unsere Gäste schaffen – besonders gerne natürlich für unsere Nachbarn“, betonte Christian Schmidt. „Denn in unserem erst vor Kurzem umfassend modernisierten Tagungs- und Eventbereich lässt es sich zu jedem Anlass wunderbar feiern. Das konnten unsere zahlreichen prominenten Gäste in diesem Jahr zum Silvesterball selbst feststellen.“

Zum ausgebuchten Event wurden die Gäste zunächst von ihren Gastgebern mit Champagner empfangen. Bei stilvollen Klavier- und Saxofon-Klängen des Duos „das loungehouse“

überzeugte das Service- und Küchenteam im Restaurant Kochwerk dann die Gäste mit einem Gourmet-Menü. Zum Auftakt wurden geräucherte Garnelen mit Rucola und Aioli-Vinaigrette serviert, gefolgt von einer klaren Ochsenschwanzsuppe. Als Hauptgang zauberten die Küchenkünstler rosa Kalbstafelspitz an Spitzkohl auf die Teller. Nach einem lockeren exotischen Kokossorbet wurde als weiterer Höhepunkt gebratene Perlhuhnbrust mit Portweintrauben, Wirsing und Kroketten angerichtet. Für das fulminante Finale sorgte ein raffiniertes Dessertbuffet mit süßen Leckereien zum Jahresausklang.

Den ganzen Abend hindurch luden die Live-Band „The Peppers“ und DJ Floor zum Tanz und brachten die Gäste richtig in Schwung für den Rutsch ins neue Jahr. Nach dem Blick auf das große Feuerwerk von Lübeck von der Restaurantterrasse aus überraschte das Team schließlich noch mit einem Mitternachtssnack und wärmendem Glögg – für einen genussreichen Start ins neue Jahr.

Im Herzen von Lübeck direkt vor dem historischen Burgtor und seinem Park liegt das 4-Sterne-Superior Hotel Holiday Inn Lübeck. Das von der Pandox Lübeck GmbH betriebene Hotel verfügt über 159 modern eingerichtete Zimmer und Suiten. Alle Zimmer sind klimatisiert und bieten kostenloses Wi-Fi, Flat-TV, Kaffee/Tee-Set und einen komfortablen Arbeitsbereich. Die Superior-Zimmer verfügen über Parkblick und eine Minibar. Insgesamt elf technisch hochwertig ausgestattete Konferenzräume auf 650 Quadratmetern Fläche überzeugen mit vielseitigen Tagungskapazitäten. Eine Auszeit vom Alltag verspricht der großzügige Fitness- und Wellnessbereich mit Innenpool. Das Team aus dem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten à la carte-Restaurant „Kochwerk Lübeck“ verwöhnt im ansprechenden Ambiente mit hausgemachten Spezialitäten – auch auf der weitläufigen Sommerterrasse. Signature Cocktails und andere Drinks werden in der hauseigenen Bar kreiert. Alle kulinarischen Köstlichkeiten können auch außer Haus mit dem „Catering by Kochwerk Lübeck“ mit Kapazitäten bis 2.000 Personen geordert werden – für den puren Genuss.

Bildquelle: Claudia Wingens