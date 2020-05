Mit staatlicher Förderung altersgerecht umbauen

Selbstbestimmt in der Geborgenheit der eigenen vier Wänden alt werden – ein Wunsch, den die Mehrheit aller Deutschen miteinander teilt. Doch mit dem Alter verändern sich nach und nach die Anforderungen an das Wohnumfeld. Wer seinen Lebensabend im eigenen Zuhause verbringen möchte, sollte daher frühzeitig die Weichen stellen und barrierefrei umbauen. Mit den Förderangeboten der KfW-Bank werden solche Umbaumaßnahmen vom Staat finanziell unterstützt.

Was bedeutet Barrierefreiheit?

Soll das Eigenheim auch im Alter einen sicheren Rückzugsort bieten, ist es wichtig ein Umfeld zu schaffen, in dem das Leben und Wohnen auch mit gewissen körperlichen Einschränkungen frei und selbstbestimmt möglich ist. Potenzielle Hürden wie Treppenstufen, Türschwellen oder schmale Eingänge sollten reduziert und bedarfsgerecht modernisiert werden. Welchen Anforderungen ein Haus oder eine Wohnung entsprechen muss, um den Standard der Barrierefreiheit zu erfüllen, ist per DIN-Norm 18040-2 definiert. Die darin festgelegten Mindestanforderungen betreffen sowohl die Infrastruktur außerhalb des Wohnraumes, wie den Zugangs- und Eingangsbereich, als auch die barrierefreie Gestaltung der Wohnräume selbst. Beispielsweise sollte für eine ausreichende Bewegungsfreiheit in Küche, Schlaf- und Wohnräumen mindestens eine Bewegungsfläche von 1,2 x 1,2 m gewährleistet sein.

Welche staatlichen Fördermöglichkeiten gibt es?

Wer sein Haus oder seine Wohnung barrierefrei umbauen möchte, kann von den Förderprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der Förderbank des Staates (KfW-Bank), profitieren. Diese unterstützt bauliche Modernisierungsmaßnahmen zur Reduzierung von Barrieren zum einen mit dem Programm 159 “Altersgerecht Umbauen-Kredit” und zum anderen mit dem Programm 455B “Barrierereduzierung Zuschuss”. Neben besonders zinsgünstigen Krediten von bis zu 50.000 Euro pro Wohneinheit können einzelne Baumaßnahmen hier mit bis zu 6.250 Euro bezuschusst werden. Ob das Wohneigentum selbst genutzt oder für Mieter aufgewertet wird, spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist nur, dass die Umbaumaßnahmen von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.

Sie möchten frühzeitig die Weichen für später stellen und altersgerecht umbauen? Wir unterstützen Sie gerne bei der Suche nach den passenden Fördermitteln. Vereinbaren Sie einfach bei Ihrer PSD-Bank Hannover unter (0511) 9665 – 30 einen Termin für eine persönliche Beratung per Telefon, Video oder auch vor Ort.

Seit 1872! PSD Bank Hannover e.G. – Ihr Geheimtipp.

Geheim aber oho: PSD Bank Hannover! Kunden, die uns bereits entdeckt haben, sind sehr zufrieden mit uns und unseren Dienstleistungen. Das belegt auch das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Wirtschaftsmagazins EURO, worin wieder zahlreiche Kundenstimmen eingeflossen sind. Zum achten Mal in Folge wurde die Gruppe der PSD Banken als “Beliebteste Regionalbank” ausgezeichnet.

Was uns seit 1872 so erfolgreich macht?

Wir sind anders als die anderen Banken: Wir, die PSD Bank Hannover, gehören zu der ältesten Direktbankengruppe Deutschlands und vereinen die Vorteile einer Direktbank mit denen einer Filialbank!

Die PSD Hannover eG ist eine beratende Direktbank für Privatkunden für die Regionen Hannover, Celle, Peine, Wolfsburg, Hildesheim, Stadthagen, Wunstorf, Soltau und Uelzen. Sie wurde vor mehr als 140 Jahren als Selbsthilfeeinrichtung für Mitarbeiter der Post gegründet. Von den über 56.000 Kunden sind heute viele Angestellte aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern. Ihre Aufträge werden per Telefon an 365 Tagen im Jahr entgegen. Oder sie nutzen das kostenlose Onlinebanking. Persönliche Beratungen finden im KundenCenter in Hannover-Vahrenwald oder in unserer Nanofiliale in Bückeburg statt. Anrufe werden immer persönlich beantwortet, automatische Anrufbeantwortungssysteme gibt es nicht. Der Verzicht auf ein kostenintensives Filialnetz und ein strenges Kostenmanagement im Dienste des Kunden ermöglichen es der PSD Bank, ihre Wettbewerbsvorteile in Form besonders günstiger Konditionen weiterzugeben.

Kunden der PSD Bank genießen die Vorteile einer fairen Genossenschaftsbank: Entsprechend der genossenschaftlichen Satzung werden sie mit bestmöglichen Konditionen, individuellem Service und bedarfsgerechten Angeboten gefördert. Alle Kunden und Mitglieder erhalten gleich gute Konditionen – Lockangebote mit Kleingedrucktem gibt es nicht.

Die Angebote der PSD Bank Hannover eG gehen vom flexiblen Geldanlageprodukten bis hin zu fairen Privatkrediten und Baufinanzierungen mit persönlicher Beratung und individueller Finanzierungsplanung.

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

