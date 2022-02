Mit Spaß und professioneller Unterstützung zum Auto- und Motorradführerschein in der Fahrschule Zürich

Zürich, 10.02.2022 – Aufstrebend, innovativ, freundlich und professionell – so präsentiert sich die Fahrschule Zürich in Altstetten.

Hier kann man zielgerichtet seinen Führerschein für Auto und Motorrad machen und dabei von der grossen Erfahrung von Inhaber B. Levstek und seinem Fahrlehrer-Team profitieren.

„Wir legen grossen Wert auf Qualität und wollen unseren Schulen ein unvergessliches Fahrschulerlebnis bieten. Der Erwerb des Führerscheins ist ein einmaliges Erlebnis im Leben. Das sollte man nur in geschulte Hände geben“, so Inhaber B. Levstek. In der Fahrschule Zürich wartet ein professioneller und praxisorientierter Unterricht, um den Führerschein für Auto und Motorrad zu erwerben. Die Fahrlehrer mit eidgenössischen Fachausweisen bilden sich stets weiter. „Nur so können wir unsere Schüler immer nach den neusten Unterrichtsmethoden unterrichten“, weiss B. Levstek. Schüler können in der Fahrschule Zürich in Altstetten jederzeit Auto- oder Motorradfahrstunden buchen. Für den Auto-Führerschein kann entweder mit der Gangschaltung oder Automatik das Fahren erlernt werden. Beim Motorrad-Führerschein gibt es die Möglichkeiten, die Grundkurse 1,2 oder 3 in den Kategorien A1 und A abzulegen.

Die Fahrschule Zürich arbeitet in Altstetten mit modernen, individuellen und zielorientierten Unterrichtsmethoden. Das unterstreicht B. Levstek: „Die Freude am Lernen und am Fahren stehen bei uns im Vordergrund. Die Lernfortschritte setzen zügiger ein und der Weg zum Führerausweis ist nicht mehr weit.“ Um immer wieder den genauen Überblick über dir Fortschritte beim Führerschein für Auto und Motorrad zu haben, können die Schüler diese ganz einfach in der Orphi Drive Fahrschule App überprüfen.

Der Führerschein für Auto und Motorrad in der Fahrschule Zürich wird in den Bereichen Praxis, Verkehrskundeunterricht, Nothelferkurs, Theorieunterricht, Prüfungsvorbereitung, Vorprüfung und Abschlussprüfung erworben. Bei allen Schritten sehen B. Levstek und sein Team engagiert zur Seite. „Wir wollen, dass unsere Schüler am Ende erfolgreich den Führerschein in den Händen halten können“. Die Fahrschule Zürich bietet dafür immer wieder preislich günstige Aktionen auf ihrer Website auto-moto-fahrschule.ch.

