Mit SEO Umsätze in Frankfurt pushen

Lokale Suchmaschinenoptimierung steigert nachhaltig Umsätze in der Metropole Frankfurt

FRANKFURT. Deutschlands Bankenhauptstadt bietet mehr als 750.000 Einwohnern eine Heimat – der Großteil davon arbeitet in der Logistik oder im Finanz-Sektor. Als wirtschaftlicher Dreh- und Angelpunkt in Mitteldeutschland und zugleich Hauptsitz der Europäischen Zentralbank, kommt Frankfurt in der Bundesrepublik eine besondere Stellung zuteil. Unternehmen sind hier traditionell stark international, auch über Europas Grenzen hinaus, vernetzt. Eine hohe Erreichbarkeit innerhalb der digitalen Landschaft hilft Wettbewerbsvorsprünge zu erhalten und noch weiter auszubauen. Das gelingt mit SEO, der Abkürzung für Suchmaschinenoptimierung, um die Sichtbarkeit bei Google, Bing und Co. nachhaltig, auf natürliche Weise und mit Konzept zu steigern.

Lokales SEO ist für viele Unternehmen ein „Umsatz Booster“

Unternehmen, deren Distributionskanäle primär auf einen Vertrieb innerhalb der Großstadt sowie der direkten Umgebung ausgelegt sind, erhalten dank Local SEO einen Umsatz Boost. Das betrifft insbesondere Restaurants, lokale Dienstleister oder den stationären Einzelhandel, der auf einen regen Besucherzulauf angewiesen ist. Local SEO hilft diesen Unternehmen und Dienstleistern dabei, sich regionale Sichtbarkeit in den Suchmaschinen zu verschaffen. Das rentiert sich gleich doppelt: Personen, die aktiv bei Google eine ortsbezogene Suchanfrage für Frankfurt durchführen, haben an der jeweiligen Dienstleistung oder dem Produkt bereits ein konkretes Interesse. Nun ist vor allem wichtig, eben diese Interessenten auf die eigenen Leistungen aufmerksam zu machen, sie abzuholen und damit zu Kunden zu transformieren.

SEO Strategie für Frankfurt: mit Köpfchen zu langfristigen Erfolgen

Die Suchmaschinenoptimierung bildet die Speerspitze der Online-Marketing Maßnahmen, auch in der Bankenstadt Frankfurt am Main. Ein Array aus OnPage- und OffPage-Maßnahmen „stärkt“ die Webseite so, dass sie zu thematisch relevanten Suchbegriffen (den sogenannten Keywörtern) bessere Positionen in den organischen Suchergebnissen erzielt. Das ist wichtig, denn statistisch betrachtet kommt der Großteil des Traffics, der durch Suchanfragen erzeugt wird, den ersten vier oder fünf Positionen zuteil. Ein geringerer Teil den restlichen Vertretern der ersten Seite. Weitere Ergebnisseiten werden nahezu nicht berücksichtigt. Simultan werten Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung die Webseite konsequent auf: beispielsweise durch hochwertige Texte, die den Leser einfangen und ihm einen Mehrwert bieten, leicht verständliche, ansprechende Designs und eine ausgereifte Technik, die beispielsweise in kurzen Ladezeiten resultiert.

Mit Local SEO werden Interessenten auf Unternehmen aufmerksam – auch wenn sie sich nicht gerade in der Straße des Geschäfts oder der Niederlassung befinden. Genau darin liegt die Stärke: Sichtbarkeit generieren, Frankfurter erreichen und Umsätze steigern.

