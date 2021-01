Mit SEO bestehen Unternehmen den “Webbewerb” in Zürich

Unternehmen in Zürich profitieren von SEO und stärken ihre Wettbewerbsposition

ZÜRICH. Zürich ist die mit Abstand größte Stadt in der Schweiz und das bedeutendste wirtschaftliche Zentrum des Landes – mit einer Strahlkraft weit darüber hinaus. Die Konkurrenz zwischen Unternehmen ist traditionell hoch. Wer hier im 21. Jahrhundert bestehen will, braucht eine professionell gemanagte Präsenz im Internet. Wettbewerb bedeutet heute immer auch “Webbewerb”. Die Suchmaschinenoptimierung oder SEO (von englisch: Search Engine Optimization) spielt für Erfolg im Internet eine zentrale Rolle.

Welche Ziele lassen sich mit SEO in Zürich erreichen?

Das primäre Ziel der Suchmaschinenoptimierung ist die gute Sichtbarkeit in den Ergebnisanzeigen von Google und Co. Unternehmen, denen es gelingt, bei wichtigen Suchbegriffen auf den vorderen Plätzen zu landen, haben einen bedeutenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Die eigenen Produkte und Dienstleistungen werden leichter gefunden. Interessenten können besser animiert werden, ihre Datensätze – sogenannte Leads – zur Verfügung zu stellen und Unternehmensnachrichten lassen sich effektiver verbreiten.

Eine professionell arbeitende SEO Agentur nutzt einen ganzen Katalog ineinandergreifender Maßnahmen, um das Ziel eines guten Rankings zu erreichen. Die Optimierung der Webseite in Form von hochwertigem Content und intelligentem Seitenaufbau gehört ebenso dazu wie die Pflege der Online-Reputation durch Backlinks, Social Media-Accounts sowie Einträge in Verzeichnisse und branchenspezifische Portale.

Warum sollte Suchmaschinenoptimierung in Zürich lokal ausgerichtet sein?

Die potenziellen Kunden der meisten Unternehmen in Zürich stammen entweder aus der Stadt selbst oder zumindest aus dem Kanton Zürich. Deshalb spielt es eine ganz entscheidende Rolle, dass die Webpräsenz auf Suchanfragen aus der Region zugeschnitten ist. Google als die maßgebliche Suchmaschine weiß sehr genau, von welchem Standort aus eine Suchanfrage erfolgt und zeigt die Ergebnisse entsprechend an. Der Mechanismus der Standortermittlung wird auch als Geotargeting bezeichnet.

Lokales SEO für Zürich sorgt für Verbindung mit einem bestimmten Standort

Ein ganz einfaches Beispiel. Lautet eine Suchanfrage “Schuhe kaufen”, dann ist die Ergebnisanzeige in Zürich eine andere als in Bern, Winterthur, Basel oder Genf. Lokales SEO sorgt nun dafür, dass die Suchmaschine eine Webseite klar mit einem bestimmten Standort in Verbindung bringen und in der lokalisierten Ergebnisanzeige entsprechend berücksichtigen kann.

Zu den Bestandteilen von Local SEO gehört zum Beispiel das “Mapvertising” in den Kartendiensten Google Maps oder Apple Maps, die Nutzung von Geo-Tags für die geografische Zuordnung von Medieninhalten und natürlich die Integration von lokalen Suchbegriffen im Content der Webseite.

