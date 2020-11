Mit Seelen sprechen – Wahre Geschichten aus dem Leben

Ariane Gawerts Buch “Mit Seelen sprechen” ist ein Muss für alle, die sich für die geistige Welt und den Kontakt mit Verstorbenen interessieren.

Als professionelles Medium kommuniziert Ariane Gawert tagtäglich mit Seelen, aber den “Draht” zur geistigen Welt hatte sie schon von klein auf. Sie sieht die Verstorbenen äußerlich oder vor ihrem geistigen Auge und hat daher ein natürliches Verhältnis zu ihnen. In ihrem faszinierenden Buch gibt sie nun tiefe Einblicke in die Zusammenhänge der geistigen Welt und schildert viele Erlebnisse aus den Sitzungen mit ihren Klienten. Die wahren Geschichten berühren zutiefst und geben den Lesern einen Einblick in eine Ebene der Welt, die ihnen bisher vielleicht so nicht zugänglich gewesen ist.

Unabhängig davon, ob die mediales/spirituelles Vorwissen haben oder nicht, das Buch “Mit Seelen sprechen” von Ariane Gawert ist für alle gut verständlich geschrieben und fesselt durch die sympathische und unaufgeregte Dokumentation der Autorin. Das Buch richtet sich an alle, die ein Interesse an der geistigen Welt und dem Kontakt mit Verstorbenen haben, und natürlich auch an alle, die schon immer bemerkt haben, dass die Welt komplexer ist als wir sie mit unseren irdischen Sinnen wahrnehmen.

“Mit Seelen sprechen” von Ariane Gawert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13765-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

