“Mit Schwung zum Glück!”: DeutschlandCard startet weitere große Gewinnspielkampagne

Programmteilnehmer erhalten erneut die Chance auf mehr als 100.000 Preise

Schwungvoller Start in die Wintermonate: Am 2. November startet die DeutschlandCard die partnerübergreifende Kampagne “Mit Schwung zum Glück!”. Dabei werden Programmteilnehmer für ihre Einkäufe bei teilnehmenden Partnern außer mit DeutschlandCard Punkten auch mit Glücks-Losen belohnt. Diese erhalten sie unter anderem bei EDEKA, Marktkauf, Esso, Netto Marken-Discount, Hammer, ROFU und Staples sowie bei mehr als 400 Online-Shops. Durch die Kampagne können sich Teilnehmer zahlreiche Sofortgewinne wie zum Beispiel Coupons, DeutschlandCard Punkte und Prämienangebote sowie attraktive Hauptpreise sichern.

Dirk Kemmerer, Geschäftsführer der DeutschlandCard: “Unsere vielfältigen Aktionen und Kampagnen sind bei unseren Teilnehmern sehr beliebt. Ich freue mich, dass wir ihnen in diesem Jahr auch im November eine große Aktion bieten können, bei der sie kräftig Punkte sammeln und vielleicht auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für ihre Liebsten gewinnen können.”

Als Hauptpreise warten auf die Teilnehmer:

– 1 x 1 Audi Q2

– 5 x 1 Jahr gratis einkaufen bei EDEKA

– 3 x 1 Jahr gratis tanken bei Esso

– 5 x 1 Jahr gratis einkaufen bei Netto Marken-Discount

– 10 x 1 Küchenmaschine von KitchenAid

Die Teilnahme ist einfach: Vom 2. bis 22. November bekommen alle DeutschlandCard Teilnehmer bei jedem Einkauf ein Glücks-Los bei EDEKA, Marktkauf, Netto Marken-Discount, Esso, Hammer, ROFU und Staples. Jedes Los enthält einen Glücks-Code sowie einen Coupon für weitere Einkäufe. Zudem werden auch die Bestellungen bei den mehr als 400 Online-Shops wie zum Beispiel OTTO, oder Tchibo mit Glücks-Codes belohnt. Die Codes können die Teilnehmer bis zum 6. Dezember in der DeutschlandCard App oder auf der Aktionsseite www.deutschlandcard.de/los eingeben. Direkt im Anschluss erfahren sie, ob sie einen der Sofortgewinne oder die Chance auf einen der Hauptpreise erhalten haben.

Nach jeder Code-Eingabe ist außerdem ein Mini-Game in Form eines Bubble-Shooter-Games in der DeutschlandCard App verfügbar. Bei dem Spiel können Teilnehmer zeigen, dass sie den richtigen Schwung haben, in dem sie Hula-Reifen derselben Farbe abschießen und so Punkte sammeln. Je nach Geschick können sich die Teilnehmer dadurch bis zu drei zusätzliche Gewinnchancen sichern.

Über die DeutschlandCard GmbH

Unter dem Motto “Punkte dich glücklich” sammeln bereits mehr als 20 Millionen Teilnehmer des Bonusprogramms DeutschlandCard Punkte bei den teilnehmenden Geschäften der Partnerunternehmen EDEKA und Marktkauf, Esso, Netto Marken-Discount, Hammer, ROFU, Staples, sonnenklar.TV, Vergölst Reifen- und Autoservice, MediKur, teilnehmende Apotheken und teilnehmende Restaurants sowie mehr als 400 Online-Shops. Die Teilnehmer profitieren zudem regelmäßig von attraktiven Coupons beispielsweise in der DeutschlandCard App, auf der Webseite sowie in Newslettern und Punktestandsinformationen, mit denen sie ihr Punkte-Konto noch schneller füllen können. Die gesammelten Punkte können bei teilnehmenden Partnern an der Kasse mit den Einkäufen verrechnet, gegen Prämien eingelöst oder an gemeinnützige Organisationen gespendet werden.

Weitere Informationen: www.deutschlandcard.de

Kontakt

DeutschlandCard

Martina Bürgam

Neumarkter Straße 28

81673 München

089 – 41 36 77 63

089 – 41 36 6 77 63

martina.buergam@bertelsmann.de

http://www.deutschlandcard.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.