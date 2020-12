Mit Schrott Geld verdienen: Schrottankauf Krefeld nimmt Altmetall entgegen

Schrottankauf Krefeld nimmt Altmetall entgegen

Gerade heute, in Zeiten unserer Wegwerfgesellschaft, sammelt sich immer schneller Schrott an, der entsorgt werden muss. Geräte, die früher noch repariert werden konnten, lohnen nicht mehr die Reparatur, weil die Kosten dafür den Neuwert eines Gerätes übersteigen würden und die Reparatur daher nicht mehr effizient ist. Seien es Maschinen, Anlagen, Elektrogeräte oder auch Fahrräder, Roller, E-Bikes oder E-Scooter – was früher Jahrzehnte hielt, wird heutzutage schon nach kurzer Zeit ausgetauscht. Zurück bleibt der ungeliebte Schrott und fristet sein Dasein auf dem Dachboden, im Keller oder in der Garage. Das ist schade, weil in dem alten Schrott noch wertvolle Rohstoffe enthalten sind, die in der Fertigungsindustrie begehrter sind, als neue Rohstoffe.

Durch das Schrottrecycling wird die Vernichtung von neuen Rohstoffen verhindert

Durch den Schrottankauf in Krefeld sorgen Bürger und Bürgerinnen dafür, dass Schrott fachgerecht recycelt wird. Damit wird aktiv der Vernichtung von neuen Rohstoffen entgegengewirkt, die aktuell schon von einer Verknappung betroffen sind und in absehbarer Zeit gänzlich verschwunden sein werden.

Der Schrottankauf in Krefeld ist durch Schrottankauf Exclusiv besonders kundenfreundlich organisiert

Zu dem kostenfreien Service der Schrottabholung in Krefeld gehört die Abholung des Schrottes direkt an Ort und Stelle, wo er sich befindet. Handelt es sich zum Beispiel um eine Heizungsanlage, die noch verbaut ist, so müssen Kunden und Kundinnen vorab nicht für den Ausbau sorgen, sondern, das freundliche Team übernimmt hier den fachgerechten Ausbau, lädt den Schrott auf und transportiert ihn ab. Sind Teile groß und sperrig, so übernimmt das Team auch das Zerkleinern. Unabhängig davon, ob es sich um einen Kleinauftrag für einen Privathaushalt handelt oder einen Großauftrag in der Industrie, der Ausbau, die Demontage gehören zum kostenfreien Service von Schrottankauf Exclusiv. Da die Firma für Aufträge jeder Art ausgerüstet ist, ist auch die KFZ-Entsorgung im Leistungsspektrum enthalten, unabhängig von der Größe oder Fahrtüchtigkeit des Kraftfahrzeuges. Zur Terminabsprache reicht ein Anruf oder eine E-Mail, wobei auch kurzfristige Termine überwiegend realisiert werden können.

Wenn in regelmäßigen Abständen Schrott anfällt, ist eine Dauerabholung eine ideale Alternative

Sollte sich beispielsweise im Betriebe regelmäßig Schrott ansammeln, so kann durch eine Partnerschaft eine Dauerabholung vereinbart werden. Die Schrotthändler holen hierbei nach individuell vereinbarten Terminen im regelmäßigen Turnus den Schrott pünktlich ab. Zu diesem Zweck können auch Container bereitgestellt werden, die dann regelmäßig geleert werden.

Die treue Kundschaft weiß zu schätzen, dass das langjährige Familienunternehmen immer faire und transparente Ankaufspreise bieten kann. Besonders bei größeren Mengen von Schrott kann der Gewinn beträchtlich sein. Der Preis errechnet sich äußerst transparent nach der Art des Schrottes und der Reinheit. So sind einige Metallarten zum Beispiel von der Produktions-Industrie gefragter als andere und erzielen dadurch höhere Preise. Ein weiteres Kriterium ist die sogenannte Sortenreinheit. Desto reiner das Metall, desto weniger andere Stoffe mit verbaut sind, desto höher ist natürlich der Ankaufpreis. Anhand der tagesaktuellen Börsennotierungen wird mittels dieser Punkte direkt vor Ort errechnet, wie hoch der bestmögliche Ankaufspreis liegt und auf Wunsch auch direkt vor Ort in bar ausgezahlt, was viele Kunden und Kundinnen zu schätzen wissen.

