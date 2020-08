Mit Recruiting in Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund

offene Stellen ideal besetzen

Recruiting lässt sich wohl am besten mit “Personalbeschaffung” ins deutsche Übersetzen. Ein gutes Recruiting in Düsseldorf, Essen, Dortmund oder Köln ist also darauf ausgelegt, möglichst qualifizierte neue Mitarbeiter für ein Unternehmen zu gewinnen. Qualifikation ist dabei das eine, die persönliche Note, die zum betreffenden Unternehmen passen muss, die andere. Gutes Recruiting berücksichtigt beide Faktoren und hat zum Ziel, den idealen Kandidaten für die offene Stelle zu finden.

Recruiting in Düsseldorf, Essen, Köln oder Dortmund findet meistens zweigleisig – online und offline – statt. Der Offlinebereich, der beispielsweise das klassische Schalten von Stellenanzeigen in der Tagespresse bedeuten kann, stellt heute allerdings den eher kleineren Anteil dar. Wesentlich funktioniert das Recruiting online auf verschiedenen Kanälen. Recruiting lässt sich außerdem in die Bereiche intern und extern unterscheiden. Internes Recruiting ist das Auffinden entsprechend passender Kandidaten für eine offene Stelle im eigenen Unternehmen. Der Vorteil: Findet sich hier ein Kandidat, ist er mit der Firmenphilosophie in der Regel bestens vertraut und kann sich gut in die neue Position einfügen. In den überwiegenden Fällen geht es aber um externes Recruiting in Köln, Essen, Dortmund oder Düsseldorf. In diesem Fall werden freie Kandidaten auf dem Arbeitsmarkt gesucht.

Das meistverwendete Online-Recruiting in Köln, Düsseldorf, Essen oder Dortmund kann über mehrere Kanäle betrieben werden. Als Basis dienen verschiedene Jobportale oder sonstige Möglichkeiten zur Stellenausschreibung. Dieses Vorgehen sorgt in der Regel für eine mehr oder minder große Bewerberflut, die durch Sortieren und Einstufen der Kandidaten zeit- und kostenintensiv ist. Im anschließenden Bewerbungs- und Interview-Verfahren wird abermals Zeit und Geld investiert, obwohl auch hier viele weitere Kandidaten ausscheiden.

Recruiting in Köln, Dortmund, Düsseldorf oder Essen ist in jedem Fall immer mit hohem Aufwand und verhältnismäßig wenigen positiven Ergebnissen verbunden. Für viele Unternehmen, die offene Stellen besetzen wollen, ist daher die Beschäftigung eines eigenen Recruiters unwirtschaftlich. Deutlich sinnvoller und wirtschaftlicher ist es, diese Aufgabe an ein externes Unternehmen wie Las-Recruitment.de zu vergeben. Las-Recruitment.de hat besondere technische Möglichkeiten für das effektive Recruiting in Dortmund, Düsseldorf, Köln oder Essen, die der Recruiter im eigenen Unternehmen zunächst nicht hat oder erst teuer anschaffen müsste. Zusammen mit einem Netzwerk hochkarätiger Kontakte und viel Praxiserfahrung ist es einem Dienstleiser wie Las-Recruitment.de im Bereich Recruiting möglich, zügig genau passende Bewerber ausfindig zu machen.

Kontakt:

E-Mail: info@las-recruitment.de

Webseite: https://las-recruitment.de/

LAS RECRUITMENT – IHR Ansprechpartner für ACTIVE SOURCING, PERSONALSUCHE RECRUITING, Headhunting und RPO in Essen, Düsseldorf, Dortmund und Bonn.

