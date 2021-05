Mit Paarberatung in Buchform die Beziehung retten

Praktische Reflektionshilfe: Beziehung mit Paarberatung von Kai-Uwe Harz retten

Streit, eingefahrene Verhaltensweisen, mangelnde Empathie – es gibt viele Gründe, warum Paare eine Paarberatung aufsuchen, um ihre Beziehung zu retten. Für Erfolgscoach und Autor Kai-Uwe Harz ist es eine Frage der inneren Einstellung und der Bereitschaft zu Selbstreflexion, die eine wesentliche Rolle bei der Bewältigung von partnerschaftlichen und familiären Problemen beiträgt. Er weiß aus vielen Seminaren zum Thema „Partnerschaften“, wie es gelingen kann, ein harmonischeres und erfolgreicheres Zusammenleben zu gestalten. Vielen seiner Seminarteilnehmer hat er Wege eröffnet, ein glücklicheres Miteinander zu gestalten. Die wichtigsten Ergebnisse aus seinen Seminaren, kombiniert mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und Impulsen aus unterschiedlichen Quellen, hat er in seinem Nicht nur Buch und Lebensbegleiter „Du! und Deine Partnerschaften“ zusammengestellt. Er versteht seinen Ratgeber als Kompass für privates Glück und beruflichen Erfolg.

Bei sich selbst beginnen, um Beziehung zu retten, ist das Credo von Kai-Uwe Harz

„Lebensbegleiter“ nennt Kai-Uwe Harz seine Paarberatung in Buchform, in der er seine Leser auf die „Big Points“ zum Thema Partnerschaften aufmerksam macht. Dazu gehören für ihn die so genannten „Diamanten“, die Partnerschaften zum Leuchten bringen sollen. Auch die so bezeichneten „Saatkörner“ zählt er dazu. Sie sollen Partnerschaften zur Blüte bringen. Gezielt lenkt der Autor den Fokus seiner Leser auf diese Diamanten und Saatkörner im eigenen Leben und in der eigenen Partnerschaft.

Paarberatung mit Veränderungspotential

Zudem gibt er in seinem praktischen Ratgeber dem Leser viel Raum für eigene Notizen, Ideen und Vorhaben, die er unmittelbar während der Lektüre zu Papier bringen kann – ein ganz entscheidender Prozess im Rahmen der Selbstreflektion, der neue Perspektiven und Veränderungspotenzial eröffnet. Kai-Uwe Harz fordert seine Leser dazu auf, zunächst bei sich selbst zu beginnen. Konkrete Vorstellungen vom eigenen Leben und von den eigenen Wünschen und Stärken bilden seiner Erfahrung nach die Grundlage für ein gelungenes Miteinander.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

Kontakt

HARZ Akademie e.K.

Kai-Uwe Harz

Von-Alten-Straße 21a

30938 Großburgwedel

+49 (0) 5139 970 5330

presse@harz-akademie.de

https://harz-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.