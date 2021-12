Mit neuem Namen und bekannter Stärke

Aus Maibach VuS wird Blömen VuS

Mit neuem Namen und Corporate Design sowie einem modernen Webauftritt präsentiert sich die ehemalige Maibach VuS GmbH aus Gescher: Nach 20 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem namensgebenden Gesellschafter geht das Unternehmen ab 2022 eigene Wege und firmiert künftig als Blömen Verkehrs- und Sicherheitstechnik GmbH. Der Fokus der Unternehmenstätigkeit wird weiterhin auf Systemen zur mobilen Videoüberwachung, Lösungen der smarten Parkraumbewirtschaftung, der Verkehrstechnik und des Amphibienschutzes liegen.

Mit Ausscheiden des Anteilseigners hält nicht nur der langjährige Geschäftsführer Benno Blömen 100 Prozent der Anteile, sondern wird auch der Namensgeber des Unternehmens. Die Blömen Verkehrs- und Sicherheitstechnik GmbH (kurz: Blömen VuS GmbH) agiert nun komplett eigenständig am Markt und kann so noch flexibler auf Kundenwünsche eingehen. „Den bisher eingeschlagenen Weg, der vor allem durch lösungsorientierte Produktneuheiten sowie eine starke Serviceorientierung gekennzeichnet war, werden wir dabei konsequent weiter beschreiten“, erklärt Geschäftsführer Benno Blömen. Neben dem Vertrieb von Systemen für Straßenausrüstung und Verkehrssicherheit sowie Umwelt- und Artenschutz wurde das Produktportfolio in den vergangenen Jahren unter anderem um das kamerabasierte Überwachungssystem Video Guard und das intelligente Parkraummanagementsystem Parklio erweitert. Straßenleitpfosten sowie Kleintier- und Amphibienschutz und Verkehrstechnik werden weiterhin zu den Tätigkeitschwerpunkten von Blömen VuS gehören. „Die Umfirmierung eröffnet uns die Möglichkeit, effizienter zu agieren und Kunden und Partner noch besser zu betreuen. Gemeinsam gehen wir somit stark in die Zukunft – das transportiert auch unserer neues Unternehmenslogo“, so Geschäftsführer Benno Blömen.

Die BLÖMEN VuS GmbH aus Gescher ist spezialisiert auf den Vertrieb von Systemen für Straßenausrüstung und Verkehrssicherheit sowie Umwelt- und Artenschutz. Darüber hinaus umfasst das Produktprogramm des Unternehmens Systeme zur videobasierten Baustellenbewachung und intelligente Parkplatzsperren beziehungsweise -bügel. Das BLÖMEN VuS-Team versteht sich als lösungsorientierter Partner mit weitreichenden Erfahrungen in Sachen Produktkonzeption, Logistik und Service. Neben dem umfangreichen Standardportfolio gestalten die Münsterländer immer wieder Innovationen mit, begleiten diese zur Marktreife und übernehmen den professionellen Vertrieb. Dabei arbeitet BLÖMEN VuS schwerpunktmäßig im deutschen Bundesgebiet, betreut jedoch auch Projekte im benachbarten Ausland.

