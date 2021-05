Mit MTI CoachingPRO Coachingprozesse planen und durchführen

Coaching-Plattform des Machwürth Team International (MTI) ermöglicht es Unternehmen und ihren Coaches, personale und organisationale Changeprozesse professionell zu planen, zu managen und zu steuern.

MTI CoachingPRO – so heißt eine neue Coaching-Plattform, die das Beratungs- und Trainingsunternehmen Machwürth Team International (MTI), Visselhövede, entwickelt hat. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, Coachingprozesse im Rahmen ihrer Personal- und Organisationsentwicklung online zu planen, zu managen und zu evaluieren und hierfür die passenden firmeninternen und/oder -externen Coaches auszuwählen.

Zur Entwicklung von MTI CoachingPRO entschloss sich MTI aufgrund seiner eigenen Projekterfahrung und einer Business-Coaching-Studie, die das international tätige Beratungs- und Trainingsunternehmen 2020 erstellte. Die der Studie zugrunde liegende Befragung ergab unter anderem: Coaching ist heute nicht nur eins der wichtigsten Personalentwicklungsinstrumente in Unternehmen, es wird auch zunehmend als Organisationsentwicklungsinstrument genutzt. Zudem wird Coaching außer zum Beheben von Kompetenz-Defiziten bei Einzelpersonen, auch verstärkt eingesetzt, um Change- und Transformationsprozesse in der Organisation voranzutreiben – zum Beispiel mit dem übergeordneten Ziel deren Agilität zu erhöhen. Daraus erwächst laut Hans-Peter Machwürth, dem Inhaber von MTI, „der „Need“, die Coachingmaßnahmen sowohl auf der individuellen Ebene, als auch auf der Team- und Organisationsebene systematischer und professioneller zu planen, zu managen und zu evaluieren. Hierbei unterstützt MTI CoachingPRO die Unternehmen und die für sie bzw. ihre Mitarbeiter tätigen Coaches.

Mit MTI CoachingPRO können Unternehmen, Coaching als Personal- und Organisationsentwicklungsinstrument effizient und effektiv in ihrer Organisation implementieren. So können sie mit diesem Tool zum Beispiel einen firmenspezifischen Pool von internen und externen Coaches aufbauen. Inwieweit die Unternehmen sich hierbei primär auf vorhandene Kontakte stützen oder auf die in MTI CoachingPRO integrierte Datenbank mit Coach-Profilen nebst Erfahrungs- und Themenschwerpunkten zurückgreifen, bleibt ihnen überlassen.

Die ausgewählten Coaches können die Unternehmen dann themen- und projektabhängig für ihre Mitarbeiter freischalten, so dass sich ihre potenziellen Coaches selbst auswählen können. Zudem können die Coachees diese über die Coaching-Plattform kontaktieren und mit ihnen eine Terminvereinbarung vornehmen. Über MTI CoachingPRO kann dann auch die gesamte Planung und Administration des Coachingprozesses erfolgen. So können in einem Coaching-Logbuch zum Beispiel die Zielvereinbarungen und Coaching-Aufgaben hinterlegt und mit persönlichen Notizen versehen werden.

MTI CoachingPRO soll auch den Coaches den Arbeitsalltag erleichtern. Deshalb sind dort die Reports über die geplanten und abgeschlossenen Coachings gespeichert; zudem ist die gesamte Kommunikation mit den betreuten Coachees außerhalb der Coaching-Sitzungen schnell und geordnet auffindbar. Dies ist speziell dann von Vorteil, wenn ein Coach viele Coachees betreut. Ein weiteres Ziel ist es, dem Coachee den Prozess und Fortschritt des Coachings zur Information und Orientierung in Form eines Verlaufs visuell und verständlich darzustellen sowie ihm die Kommunikation mit seinem Coach zu erleichtern. Deshalb sind in MTI CoachingPRO auch eine Chatfunktion und eine Feedbackfunktion integriert.

Unternehmen, die sich für MTI CoachingPRO interessieren, können auf der MTI-Webseite www.mticonsultancy.com in der Unterrubrik „MTI Tools und Service“ der Rubrik „Leistungen“ einen kostenfreien Testzugang beantragen. Dort finden sie auch weitere Infos über die Coaching-Plattform. Alternativ können sie MTI per Mail oder Telefon kontaktieren (Tel.: +49 4262 93 12-0; Email: info@mwteam.com).

Das Machwürth Team International (MTI Consultancy), Visselhövede, ist ein international agierendes Beratungs- und Trainingsunternehmen. Es unterstützt mit seinen 450 Beratern und Trainern weltweit Unternehmen beim Umsetzen ihrer Strategien. Dabei verknüpft das 1989 gegründete Beratungsunternehmen die hierfür erforderlichen Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen so, dass die Unternehmensziele erreicht werden.

Auch stellt das Machwürth Team International (MTI) seinen Kunden Online- und digitale Instrumente (wie Lernplattformen) zur Verfügung, die diese zum Managen der Strategieumsetzungsprojekte sowie des hieraus resultierenden Change- und Lernbedarfs brauchen. Außerdem vermittelt es den Mitarbeitern – wie zum Beispiel Führungskräften, Verkäufern und Servicemitarbeitern – die Skills, die diese für ein erfolgreiches Arbeiten in dem veränderten Unternehmensumfeld benötigen.

Weltweit unterstützt das Machwürth Team International (MTI) mit seinen Tochtergesellschaften und Projektbüros Unternehmen bei der Strategieumsetzung; unter anderem in China, Nordamerika und Singapur. Der geschäftsführende Gesellschafter des Beratungsunternehmens, ist Hans-Peter Machwürth.

