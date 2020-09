Mit Mineralwasser punkten – So läuft es noch besser

Sankt Augustin, 14. September 2020. Mehr als 140 Liter pro Kopf und Jahr: Kein anderes Kaltgetränk ist in Deutschland so beliebt wie Mineralwasser. Auch in vielen Cafes, Restaurants und Bars gehört der kalorienfreie Durstlöscher zu den verlässlichen Topsellern. Wie Gastronomen den Umsatzgaranten noch weiter nach vorne bringen können? Indem sie ihn offensiv bewerben, attraktiv präsentieren und vorbildlich servieren.

Fachwissen zahlt sich aus – auch wenn es um Mineralwasser geht. Schließlich gibt es über 500 verschiedene Sorten in Deutschland.

Die goldene Serviceregel schlechthin: Jedes Mineralwasser muss stets so an den Tisch des Gastes gelangen, wie es den Mineralbrunnen verlassen hat – in einer verschlossenen Flasche. Dies schreibt der Gesetzgeber vor, denn nur auf diese Weise ist die ursprüngliche Reinheit des Naturprodukts garantiert.

Welche Mineralwässer am besten zu einem gastronomischen Betrieb passen, ist vor allem eine Frage des Konzepts. Wer den Schwerpunkt beispielsweise auf regionale Spezialitäten legt, stärkt seine Marke durch eine Auswahl von Produkten aus der Region. Für Ausflugslokale, die viele aktive Tagestouristen wie Radfahrer oder Wanderer anziehen, bieten sich Mineralwässer mit einem hohen Mineralstoffgehalt an.

Offeriert man Mineralwasser nicht nur als Durstlöscher, sondern empfiehlt es auch als Begleitgetränk, generiert dies zusätzlichen Umsatz. So sind in Cafes, wo neben Süßspeisen Kaffeespezialitäten die Hauptrolle spielen, leicht mineralisierte Mineralwässer die optimale Wahl. Ein besonders facettenreiches Gespann bilden Wein und Wasser. Während zum Beispiel leichten, frischen Weißweinen wie Grauburgunder und Chardonnay sprudelnde Pendants mehr Pep verleihen, harmonieren zu kräftigen Rotweinen besser stille Mineralwässer.

Mehr Wissen, mehr Auswahl – mehr Umsatz

Welches Mineralwasser zu welchem Getränk oder zu welcher Speise? Um die richtige Empfehlung aussprechen zu können, sollten Servicekräfte nicht nur wissen, wie viel Kohlensäure die angebotenen Mineralwässer enthalten. Gäste umfassend beraten kann nur, wer auch weiß, wie sich die Mineralstoffe jeweils zusammensetzen.

Hilfreiche Tipps und wertvolles Wissen bietet der “Leitfaden für die Gastronomie – Natürliches Mineralwasser erfolgreich in Szene gesetzt”. Im Auftrag der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) haben daran zwei ausgewiesene Gastronomie- und Hotelexperten mitgewirkt: Arno Steguweit, Wein- und Mineralwasser-Sommelier, und Martin Schmitz, Marketingmanager, Dozent und Trainer. Interessierte können die rund 40-seitige Broschüre kostenfrei bei der IDM bestellen oder einfach per Download abrufen:

https://www.mineralwasser.com/nc/publikationen.html#gallery-details-215

Weitere Informationen über natürliches Mineralwasser: www.mineralwasser.com

Der Verband Deutscher Mineralbrunnen vertritt die politischen und wirtschaftlichen Interessen der Mineralbrunnenbranche. Die zu einem großen Teil mittelständisch geprägten deutschen Mineralbrunnen füllen über 500 verschiedene Mineral- und 34 Heilwässer sowie zahlreiche Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke ab. Mit rund 12.500 Arbeitnehmern sind sie wichtige Arbeitgeber der Ernährungsindustrie.

