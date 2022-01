Mit Marketing Automation fit für die Zukunft

Im neuen Buch „Leitfaden Marketing Automation“ verraten 24 Experten, wie Unternehmen von Marketing Automation profitieren können.

Das Wissen über Marketing Automation komprimiert auf 218 Seiten. In der zweiten Auflage des „Leitfaden Marketing Automation – Grundlagen, Strategien, Methoden und Praxisbeispiele“ verraten 24 Experten, welche Strategien und Methoden Erfolg versprechen. Anhand von Praxisbeispielen geben Autoren Einblicke, wie Marketing Automation schon heute in Unternehmen umgesetzt wird.

Immer mehr Unternehmen nutzen Software-Lösungen zur Automatisierung ihres Marketingprozesses. Das macht nicht nur den Workflow effizienter, sondern entbindet auch Mitarbeiter von repetitiven Aufgaben. Die Einsatzgebiete von Marketing-Automation sind vielfältig und reichen von Leadmanagement über Onboarding bis hin zum Content-Marketing. Doch noch immer herrscht Unsicherheit bei Unternehmen, was Marketing Automation zu leisten im Stande ist.

Gemeinsam mit 23 weiteren Autoren hat Herausgeber Dr. Torsten Schwarz einen umfassenden Leitfaden zusammengestellt, der Unternehmen als Orientierungshilfe für den Einsatz von Marketing Automation dienen soll. Auf 218 Seiten erfahren Marketer, was aktuell schon mit Marketing Automation möglich ist, auf welche Touchpoints es ankommt und wie die Zukunft aussehen kann. Zunächst werden in fünf Kapiteln die Grundlagen von Marketing Automation erläutert. Danach geben die Autoren einen Einblick in zehn erfolgversprechende Strategien und Methoden. Abschließend erfahren Interessenten anhand von sieben anschaulichen Praxisbeispielen, wo Marketing Automation schon heute in Unternehmen konkret angewendet wird .

Das Buch erscheint in zweiter überarbeiteter Auflage und kann für 39,90 Euro oder für 34,99 Euro als E-Book bestellt werden. Hier geht es zur kostenlosen Leseprobe.

Bestellen beim Herausgeber I Bestellen bei Amazon

Der Herausgeber:

Dr. Torsten Schwarz ist Autor von über 20 Büchern, mehrfacher Lehrbeauftragter und Privatdozent. Horizont bezeichnete ihn als einen der führenden Experten für Online-Marketing in Deutschland. Das e-commerce magazin nennt ihn den E-Mail-Marketing-Guru. Er war Marketingleiter eines Softwareherstellers und berät heute internationale Unternehmen. Jährlich analysiert er das digitale Marketing der 5.000 wichtigsten Unternehmen.

Die Autoren:

Christian Andresen, Karin Bacher, Sebrus Berchtenbreiter, Georg Blum, Martin Brahm, Prof. Dr. Claudia Bünte, Renate Eck, Ralf Haberich, Prof. Dr. Gerrit Heinemann, Mareike Juds, Hannah Kaufhold, Martin Philipp, Christoph Plessner, Sophie Schneider, Melanie Schopper, Dr. Stefan Schulte, Norbert Schuster, Urs Thüring, Nicolas Wandschneider, Heinrich Welter, Michael Witzenleiter, Petra Wotring, Gerd Ziegler.

Das Dienstleisterverzeichnis marketing-BOERSE ist das größte deutschsprachige Spezialverzeichnis für Marketing. Das Portal gibt einmal jährlich ein Buch in seiner Leitfaden-Reihe heraus. Bisher erschienen in der Reihe „Leitfaden“ bereits: Online Marketing Band 1 und Band 2, Customer Experience, Relevanz im Marketing, Personalisierte Dialoge, Digitale Transformation, Data Driven Marketing, WOM Marketing und Growth Marketing.

