Mit Local SEO Agentur punkten Unternehmen in Ludwigshafen

Unternehmen werden in Ludwigshafen mit Suchmaschinenoptimierung auch regional sichtbar

LUDWIGSHAFEN. Die rheinland-pfälzische Stadt Ludwigshafen ist nicht nur die größte Stadt in der Pfalz und eines der 5 Oberzentren des Bundeslandes. Bei der Wirtschaftsleistung belegt die Stadt den ersten Platz in Rheinland-Pfalz. Für viele Unternehmen ist Ludwigshafen deshalb ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Das betrifft nicht nur traditionell die chemische Industrie, bei der hier das Traditionsunternehmen BASF den weltweit größten zusammenhängenden Chemiestandort betreibt. Auch digital entwickelt sich der Standort am Rhein immer weiter. Beispielsweise treibt die Telekom hier den Netzausbau immer weiter voran. Für Unternehmen in der digital starken Ludwigshafener Region sind deshalb SEO Maßnahmen selbstverständlich von besonderer Relevanz.

Local SEO lässt Unternehmen von lokalen Suchen im Netz profitieren

Der Netzausbau in Ludwigshafen sorgt auch dafür, dass immer mehr mobile Geräte wie Smartphones bei Internetsuchen zum Einsatz kommen. Damit einher geht in der Regel auch ein Anstieg lokaler Suchen. Das bedeutet, dass Nutzer in der Region Ludwigshafen nach Anbietern von Dienstleistungen und Produkten am Ort suchen. Nur die Unternehmen, die bei diesen lokalen Suchen vorne erscheinen, können sich mittel- und langfristig im Wettbewerb durchsetzen. Wer hier unsichtbar bleibt, kommt regional nicht voran und kann auch seine überregionale Sichtbarkeit nicht steigern. Bei lokalen Suchen an erster Stelle genannt zu werden, lässt Unternehmen mehr Kunden vor Ort gewinnen. Interessanterweise führen lokale Suchen in einem viel höheren Maße als allgemeine Recherchen im Netz zu einer gezielten Aktion des Suchenden. Dieser macht zeitnah einen Termin beim lokalen Dienstleister oder sucht ein Unternehmen für einen Kauf auf. Die technischen Möglichkeiten mobiler Geräte mit integrierter Navigation erleichtern ihm diese Aktivität.

SEO für Ludwigshafen, einer Region mit Zukunft für Unternehmen mit Zukunft

Eine individuell auf das Unternehmen abgestimmte SEO, die der regionalen Sichtbarkeit höchste Bedeutung einräumt, schafft die Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit des betroffenen Unternehmens. Dabei geht es um ein Bündel von aufeinander abgestimmten Maßnahmen aus technischer und inhaltlicher SEO. Eine Schlüsselrolle kommt in der SEO dabei hochwertigem Content zu. Im Mittelpunkt stehen vor allem gut lesbare und inhaltlich ansprechende Texte. Die regionale Sichtbarkeit mit Local SEO schafft im zweiten Schritt die Basis für die Sichtbarkeit über Ludwigshafen hinaus.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.