Mit KI und Automatisierung gegen den Fachkräftemangel

Studie von GreyOrange und dem BVL zeigt, wie die Logistikbranche den aktuellen Herausforderungen mit intelligenten Automatisierungslösungen begegnet

Laatzen, 10. Februar 2022 — GreyOrange, ein globaler Software- und Mobile-Robotics-Anbieter, gibt die Ergebnisse einer gemeinsam mit der Bundesvereinigung Logistik (BVL) durchgeführten Studie zum Thema „Künstliche Intelligenz und Automatisierungstechnologien in der Intralogistik“ bekannt. Dabei zeigt sich, dass Unternehmen vor allem der Arbeitskräftemangel sowie Schwierigkeiten bei der Skalierung des eigenen Betriebs zu schaffen machen. In Zukunft erwarten über 80 % der Befragten einen verstärkten Einsatz von KI und Automatisierungslösungen zur Bewältigung der Herausforderungen.

Software und Robotik Hand in Hand entwickeln

Die Studienteilnehmer decken die gesamte Bandbreite des Wirtschaftsbereichs Logistik ab. Befragt wurden 194 Unternehmen aus der Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe sowie Logistikdienstleister, Händler und weitere Dienstleister, z.B. aus den Bereichen IT/Software, Beratung, Forschung/Lehre. Dabei zeigt sich, dass der Fachkräftemangel für mehr als die Hälfte der Unternehmen (50,8 %) im vergangenen Jahr die größte Schwierigkeit darstellte. Der Mangel an operativem Lagerpersonal führte in 27 % der befragten Unternehmen zu Störungen – bei 13 % sogar zu signifikanten Störungen.

Auf Platz zwei und drei der größten Herausforderungen lagen Probleme bei der schnellen Skalierung des operativen Betriebs sowie Probleme, den Warenbestand transparent zu verfolgen und zu überwachen. In den Ergebnissen zeigt sich der Bedarf nach intelligenten Automatisierungslösungen in den untersuchten Branchen. Stehen Unternehmen nicht genügend Arbeitskräfte zur Verfügung, können smarte Roboter die Lösung sein. Außerdem ermöglichen die intelligenten Helfer eine flexible Skalierung des Betriebs, beispielsweise zu Auftragsspitzen.

„In den meisten der befragten Unternehmen machen manuelle Tätigkeiten einen hohen Anteil am Wertschöpfungsprozess aus. Darin zeigt sich der Bedarf nach intelligenten, KI-basierten Automatisierungslösungen, die Menschen-ähnliche Tätigkeiten ausführen können. Deshalb entwickeln wir bei GreyOrange Roboter und Software Hand in Hand, denn nur so können Lösungen auch hochwertige Tätigkeiten ausführen und Unternehmen bei ihren Skalierungsvorhaben oder bei Problemen wie dem Fachkräftemangel unterstützen“, erklärt James Newman, Director EMEA bei GreyOrange.

82 % erwarten verstärkten Einsatz von KI und Automatisierung

Mit Blick auf die Zukunft erwarten 82% der Befragten, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Automatisierungstechnologien zunehmen wird, um den Arbeits- und Fachkräftemangel im Lager abzumildern.

Wenig überraschend gehen 72% der Studienteilnehmer davon aus, dass die Investitionen ihres Unternehmens in Künstliche Intelligenz zunehmen oder sogar deutlich zunehmen werden. Bei Ware-zur-Person-Robotiksystemen erwarten immerhin 56% der Befragten steigende Investitionen. Offensichtlich hat ein Großteil der Betriebe also erkannt, dass sich flexible Skalierbarkeit in Zeiten des Fachkräftemangels nur mithilfe KI-basierter Automatisierungslösungen sicherstellen lässt. Die Mehrzahl der Entscheider sichert mit seinen Investitionen bereits die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Geschäftsmodells ab.

GreyOrange ist ein globaler Software- und Mobile-Robotics-Anbieter, der mithilfe von Künstlicher Intelligenz die Auftragsabwicklung in Warenlagern modernisiert und den Lagerbetrieb in Echtzeit optimiert. Das GreyOrange Fulfillment Operating System ist die einzige vollständig integrierte Software- und Robotics-Lösung, die mittels neuester Erkenntnisse aus dem Bereich Fulfillment in Echtzeit Auftragsdaten auswertet und dadurch die Zusammenarbeit von Mitarbeitern und Robotern effizient orchestriert. Das Ergebnis sind schnelle, flexible und präzise abgestimmte Prozesse, die den Kundenerwartungen im modernen Handel kontinuierlich gerecht werden.

Die Experten von GreyOrange unterstützten Unternehmen dabei, Fulfillment-Prozesse zu optimieren, Umsätze zu steigern, Abwicklungskosten zu sparen und dabei die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter zu verbessern. GreyOrange hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und unterhält Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Indien und Japan. Zu den Kunden von GreyOrange zählen unter anderem IKEA und H&M. Weitere Informationen unter: www.greyorange.com und auf YouTube.

Firmenkontakt

Grey Orange Pte. Ltd.

Elena Weitkunat

Bussardweg 31

30880 Laatzen

+49 (0)176 57866808

greyorange@hbi.de

https://www.greyorange.com/

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH – International PR & MarCom

Corinna Voss

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+98999388752

greyorange@hbi.de

http://www.hbi.de