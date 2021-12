Mit jedem Schritt Gutes tun

Wer auf dem Weg ins Homeoffice schon morgens warme Füße haben möchte, ist bei Medima richtig: Für die kalten Tage setzt das deutsche Familienunternehmen auf formschöne Hausschuhe in skandinavischem Design. Mit den gemütlichen Begleitern aus naturreiner Merinowolle lässt sich auf Schritt und Tritt Gutes tun. Denn die zu 100% in Nepal handgefertigten Fußwärmer sind Fair Trade-zertifiziert. Viele Menschen erhalten so in einem der ärmsten Länder der Welt eine faire, gut bezahlte Arbeit.

Schön und gut: Nachhaltige Geschenke

Weihnachtsgeschenke sollen Freude bereiten, aber ihre ökologische und soziale Bilanz gibt dazu leider häufig keinen Anlass. Die Lösung heißt nachhaltig schenken! Wer sich für nachhaltige Geschenke entscheidet, tut nicht nur den Mitmenschen, sondern auch der Umwelt etwas Gutes. Voraussetzung ist, sich die Konsequenzen des eigenen Konsums bewusst zu machen – auch wenn es um Geschenke geht. Unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellte und gehandelte Waren sind zum Beispiel mit dem „Fair Trade-Siegel“ der World Fair Trade Organization ausgezeichnet. Qualität statt Quantität: Die beste Ökobilanz haben hochwertige, langlebige Produkte, die wir lange tragen.

Kuschelig und warm: Handgefertigte Filzhausschuhe

Ob tagsüber am Schreibtisch oder abends auf dem Sofa: Wohlfühlen fängt bei warmen Füßen an. Besonders angenehm und atmungsaktiv sind dabei handgefertigte Filzhausschuhe aus naturreiner Merinowolle. Formschöne Filzpantoffeln in skandinavischem Design sorgen für ein Rundum-Wohlgefühl. Wer Fair Trade-Hausschuhe verschenkt, kann damit Familien in Entwicklungsländern wie Nepal unterstützen. So lässt sich an Weihnachten Freude bereiten und gleichzeitig etwas Gutes tun.

Nachhaltig schenken – so geht“s:

Hochwertige, langlebige Produkte kaufen

Auf Gütesiegel wie Fair Trade achten

Wiederverwendbare Dinge kaufen

Eigene Verpackungen wie Korb oder Stofftasche mitbringen

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von hochwertiger Wärmewäsche aus Naturmaterialien mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg. Inzwischen in dritter Generation geführt, will das Familienunternehmen Gutes bewahren und Neues wagen.

