Mit Jasha die perfekte Haarpflege erleben!

Purer Genuss – die Haircare Naturpflege Linie von Jasha by Sharon Janz!

Geschmeidiges, glänzendes, samtweiches und duftendes Haar. Sind das nicht gerade die entscheidenden Kriterien warum Sie nach guter Haarpflege suchen. Dafür hat Jasha bereits eine Lösung entwickelt und präsentiert Ihnen diese Haarpflegeprodukte.

Das edle Haaröl mit marokkanischem Arganöl und das zauberhafte Haar Elixier mit Melisse und Rosmarin.

Mit den Haarpflegeprodukten von Jasha verbessert sich die Kämmbarkeit des Haares und es wird eine pflegende und reparierende Wirkung erreicht. Inspiriert von antiken Schönheitsritualen für geschmeidiges glänzendes und samt weiches Haar wird diese Pflege mit dem marokkanischen Arganöl und dem Duft rein ätherischer süßer Orange zum harmonischen Erlebnis.

Arganöl welches schon von Natur aus eine große Menge an Vitamin E, Omega 6 und Antioxidantien mitbringt, hat somit phänomenale feuchtigkeitsspendende und pflegende Eigenschaften. Zusammen mit anderen wertvollen Ölen wie das Macadamianussöl, was einen hohen Anteil an Palmitoleinsäure beinhaltet und dadurch besonders haarfreundlich ist, ist dieses Pflegeprodukt für jedes Haar geeignet.

Die exquisite Mischung von verschiedenen rein natürlichen Ölen mit einer angenehmen, seidigen Textur ist schnell absorbierend und hinterlässt keine Rückstände auf dem gewaschenen Haar. Diese seidige Textur ist angenehm für die Sinne und erinnert an kostbares Gold.

Wenn lieber gern eine Pflege nach der Haarwäsche bevorzugt wird, kann dafür das natürliche Haar Elixier empfohlen werden. Das Naturwasser für mehr Dichte hat eine ganz besondere Rezeptur, die nicht nur mehr Volumen und Fülle verleiht, sondern auch das Haarwachstum anregt und den perfekten Style schenkt.

Es gibt dem Haar Nahrung, Pflege sowie Kräftigung bis in die Wurzeln und verwöhnt die Kopfhaut mit feuchtigkeitsspendenden und revitalisierenden natürlichen Inhaltsstoffen. Es stimuliert und erfrischt die Kopfhaut auf ganz besondere Weise mit Melisse, Rosmarin und wird mit dem Duft von Rosen unterstützt.

Es ist ideal für alle Haartypen geeignet, insbesondere auch für feines, strapaziertes und brüchiges Haar. Unser Spray verleiht traumhaftes Volumen, macht die Haare wunderbar geschmeidig und lässt es leuchtend aussehen. Damit sind mit Sicherheit Komplimente vorprogrammiert.

Gesundes Haar ist Firmenmaxime, deshalb sind diese Naturkosmetik-Produkte aus rein natürlichen Substanzen, vegan, tierversuchsfrei, frei von Silikonen, und frei von chemischen Zusätzen. Das Elixier ist mit dem zum Patent angemeldeten rein natürlichen Konservierungssystem versehen. Alle Inhaltsstoffe sind aus kontrolliert biologischem Anbau oder Ecocert und bilden die Grundlage dieser pflegenden Haircare Beauty.

Im Jasha-Cosmetic-Shop finden interessierte Verbraucher eine Vielzahl natürlicher Produkte.

Bei Angabe des Codes “Hair2020” gibt es 20 % Rabatt auf das gesamte Sortiment.

Kurzzusammenfassung

Das Haaröl mit Arganöl verbessert die Kämmbarkeit, hat eine pflegende und reparierende Wirkung. Es ist inspiriert von antiken Schönheitsritualen für geschmeidiges, glänzendes und samtweiches Haar. Der Duft rein ätherischer süßer Orange wird mit dem marokkanischen Arganöl zu einem harmonischen Erlebnis.

Das natürliche Haar Elixier ist Nahrung und Pflege für das Haar. Das Naturwasser für mehr Dichte hat eine ganz besondere Rezeptur, die nicht nur mehr Volumen und Fülle verleiht, sondern auch das Haarwachstum anregt und den Style schenkt, den man sich schon immer gewünscht hat.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jasha GmbH

Frau Sharon Janz

Peniger Str. 13a

09322 Penig

Deutschland

fon ..: +49 (0)37381 69617

web ..: https://www.jasha-cosmetic.com

email : info@jasha-cosmetic.com

Die Jasha GmbH hat sich ganz und gar der Idee einer 100 % naturreinen Hautpflege verschrieben. Dazu entwickelte das Start-up naturkosmetische Pflegeprodukte, die ausschließlich unveränderte, naturreine Stoffe enthalten und die in ihrer jeweiligen Zusammensetzung innovative Kompositionen darstellen. Selbst das, von der Jasha GmbH entwickelte und zum Patent angemeldete, Konservierungssystem ist rein natürlich. Getragen wird die junge Firma von der innovativen Idee Ihrer Gründerin Sharon Janz. Als studierte Chemikerin, mit Berufserfahrung in der Kosmetikbranche und ärztlich geprüfte Fachkosmetikerin sind die Produkte speziell auf die Bedürfnisse des Hautalters entwickelt. Edles Produktdesign mit hochwertigem rein natürlichem Inhalt vereint sich in den beiden Pflegelinien YOUNG SKIN und MATURE SKIN.

Pressekontakt:

Jasha GmbH

Frau Sharon Janz

Peniger Str. 13a

09322 Penig

fon ..: +49 (0)37381 69617

web ..: https://www.jasha-cosmetic.com

email : info@jasha-cosmetic.com