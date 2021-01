Mit Hebelwirkung auf steigende Metallpreise setzen

Dies gelingt mit Aktienwerten von Unternehmen, die gefragte Rohstoffe besitzen und besonders auch mit Royalty-Gesellschaften.

Das große Plus bei den Royalty-Unternehmen ist, dass das operative Risiko bei den Partnerunternehmen liegt, welche die Projekte vorantreiben. Entwickelt sich ein Projekt gut, so wird das Royalty-Unternehmen sich über laufende Einnahmen aus vereinbarten Lizenzgebühren freuen können. Sind zusätzlich Anteile der das Projekt betreibenden Gesellschaft auf ein Royalty-Unternehmen übergegangen und erstere erweitert ihr Portfolio an Projekten, so verdient die Royalty-Gesellschaft automatisch mit.

So kann mit Lizenzgebühren, Streaming-Vereinbarungen und Beteiligungen mit einer Hebelwirkung auf steigende Rohstoffpreise auch der Anleger mitverdienen. Zu den Royalty-Unternehmen gehört etwa Osisko Gold Royalties – https://www.youtube.com/watch?v=B3xNEYLZvMA -. Rund 138 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen sorgen für Diversifizierung. Ausgerichtet ist das Portfolio auf Nordamerika.

Gold und Silber erfreuen preislich Unternehmen, Anleger und auch Royalty-Gesellschaften. GoldMining – https://www.youtube.com/watch?v=42YOOPxclKU – ist ein beachtenswertes Unternehmen, das über sehr große Goldressourcen (mindestens 26 Millionen Unzen Gold) verfügt. Die Gold- und Gold-Kupfer-Projekte liegen in Nord- und Südamerika. Als besonderes Highlight hat GoldMining ein eigenes Royalty-Unternehmen gegründet, Gold Royalty Corp., eine zu 100 Prozent auf Gold ausgerichtete Gesellschaft mit 14 neu geschaffenen Netto-Schmelzrenditen (NSR).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015150268438

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015150268438

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de