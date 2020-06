Mit Hamburg-Domains kann sich die Hamburger Wirtschaft besser vermarkten

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52263/smallcap.001.jpeg - Aktivierung der Pinguico Mine in Mexico ist in vollem Gange - Pinguico Mining Company war an der NYSE notiert und hochprofitabel - Start mit der Verwertung des „Stockpiles“ mit Endeavor Silber - Versteckte Assets in Höhe von 5-7 Mio. aus dem Verlustvortrag von 47 Mio. CAD - Ausübung der Warrants soll über 1 Mio. Dollar in die Kasse bringen - Niedrige Bewertung von 6,5 Mio. CAD bei...